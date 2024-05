3 mẫu quần dài trẻ trung, nhẹ mát hơn quần jeans

Các mẫu quần âu dành cho nàng công sở có chiều cao khiêm tốn Những nàng công sở có chiều cao khiêm tốn đừng bỏ qua những mẫu quần âu vừa hack dáng vừa lịch sự dưới đây.

Nhắc đến các mẫu quần trẻ trung và cá tính, nhiều chị em sẽ nghĩ ngay tới quần jeans. Tuy nhiên, quần jeans không phải mẫu quần duy nhất mang đến hiệu quả "hack" tuổi. Chị em có nhiều lựa chọn hơn để trẻ hóa phong cách, đồng thời giúp giải nhiệt trong những ngày hè nóng bức. Sau đây là 3 mẫu quần mùa hè giúp phong cách thêm sành điệu, trẻ trung, diện đi du lịch hay dạo phố đều phù hợp.

Quần màu trắng

Các mẫu quần dài mang tông màu trắng đang "phủ sóng" mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Quần trắng gây ấn tượng ở sự nữ tính và dịu dàng. Mẫu quần này sẽ "thắp sáng" cả tổng thể trang phục, giúp vẻ ngoài thêm phần tươi tắn và trẻ trung. Quần trắng có rất nhiều phiên bản và thay vì chọn quần ống bó sát, chị em nên ưu tiên quần ống suông. Quần trắng ống rộng hiện đại, hợp xu hướng hơn, đồng thời giúp giấu dáng hiệu quả, ai cũng có thể mặc đẹp.

Quần trắng ống rộng kết hợp ăn ý với mọi mẫu áo có sẵn trong tủ đồ. Muốn có vẻ ngoài nổi bật, các nàng hãy diện quần trắng với áo tông màu đỏ, xanh dương hay xanh quả bơ tươi tắn. Công thức tao nhã hơn là quần trắng mix cùng áo xuyệt tông, áo màu be, ghi xám hoặc áo đen.

Quần màu be

Quần màu be trẻ trung không kém quần màu trắng nhưng cá tính hơn. Quần màu be còn là "bảo chứng" cho vẻ ngoài sang xịn mịn và tinh tế. Xoay quanh quần màu be cũng có rất nhiều biến tấu để chị em lựa chọn, chẳng hạn như quần vải thô, quần xếp ly, quần có đường ly giữa, quần cạp chun… Các mẫu quần này đều mang đến cảm giác nhẹ mát, thoải mái khi diện và rất chuẩn xu hướng mùa hè năm nay.

Để tôn dáng tối ưu khi diện quần màu be, chị em nên sơ vin hoặc kết hợp cùng áo lửng. Ngoài ra, các kiểu giày dép như sandal quai mảnh, giày mule cao gót, giày mũi nhọn… sẽ mang đến hiệu quả kéo chân dài, "ăn gian" chiều cao tốt hơn.

Quần màu pastel

Quần màu pastel ghi điểm ở sự ngọt ngào, tươi trẻ. Dù giúp cả tổng thể trang phục thêm nổi bật, quần màu pastel vẫn có nét nhã nhặn. Đây cũng là lý do, quần màu pastel rất dễ mặc, ai cũng có thể chinh phục xuất sắc. Quần màu pastel kết hợp ăn ý với áo trắng để nhân đôi hiệu quả "hack" tuổi, và đảm bảo sự hài hòa, tinh tế cho bộ trang phục. Bên cạnh áo trắng, chị em cũng có thể diện quần màu pastel với áo màu be, áo ghi xám hoặc áo màu đen để có được outfit chuẩn sành điệu, cuốn hút.

Ảnh: Sưu tầm