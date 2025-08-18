Phương Oanh thăng hạng phong cách, có cả loạt set đồ công sở đẹp mê trong phim mới
Thời trang của Phương Oanh không chỉ là yếu tố làm đẹp hình ảnh mà còn góp phần khắc họa tính cách nhân vật.
Sau 4 năm vắng bóng, nữ diễn viên Phương Oanh đã chính thức tái ngộ khán giả truyền hình qua bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh". Lần trở lại này, cô đảm nhận vai Mỹ Anh - một người phụ nữ giỏi giang, chỉn chu, xuất thân từ gia đình khá giả và sẵn sàng gác lại sự nghiệp riêng để làm hậu phương vững chắc cho chồng.
Không chỉ thu hút bằng diễn xuất, Phương Oanh còn khiến người xem bị "hút mắt" bởi phong cách thời trang công sở thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn gần gũi, dễ ứng dụng. Có thể nói, đây là một trong những màn "thăng hạng" phong cách đáng chú ý của nữ diễn viên.
Để khắc họa trọn vẹn hình ảnh Mỹ Anh - người phụ nữ thành đạt nhưng không phô trương, Phương Oanh đã đầu tư chỉn chu từ trang phục, kiểu tóc đến phụ kiện. Các set đồ của cô trong phim đều được lựa chọn theo hướng tối giản, tinh tế, tập trung vào phom dáng chuẩn và chất liệu cao cấp.
Nữ diễn viên ưu tiên sơ mi phối cùng chân váy bút chì hoặc quần suông - công thức kinh điển của nàng công sở. Sơ mi trắng, be hoặc pastel giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng, dễ tiếp cận nhưng vẫn toát lên vẻ chuyên nghiệp. Những chiếc quần suông ống đứng hoặc ống rộng được phối khéo léo với áo sơ mi cài kín cổ, tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân và giữ dáng thanh thoát.
Ngoài những item cơ bản, Phương Oanh còn khéo léo sử dụng áo dệt kim mỏng, váy midi và váy lụa. Áo dệt kim mang đến vẻ mềm mại, giúp cân bằng sự nghiêm túc của trang phục công sở. Váy midi và váy lụa lại tăng thêm độ nữ tính, phù hợp với bối cảnh nhân vật là người phụ nữ tinh tế, yêu cái đẹp.
Các bộ váy được chọn đều có gam màu trung tính như kem, trắng, đen, xám, xanh navy hoặc những tông pastel nhạt. Màu sắc nhã nhặn không chỉ giúp nhân vật thêm phần sang trọng mà còn rất dễ phối hợp, gợi ý phong cách cho các chị em văn phòng.
Một yếu tố khác làm nên sự hoàn hảo cho tạo hình của Phương Oanh chính là phụ kiện tinh giản. Thay vì đeo quá nhiều món đồ, cô thường chỉ chọn đồng hồ mặt tròn, hoa tai nhỏ hoặc vòng cổ mảnh để nhấn nhá. Điều này giúp tổng thể không bị rối mắt, đồng thời tôn lên nét thanh lịch, hiện đại của nhân vật.
Về kiểu tóc, Phương Oanh giữ hình ảnh tóc uốn nhẹ, rẽ ngôi giữa hoặc ngôi lệch, màu tóc nâu trầm giúp gương mặt hài hòa, tôn làn da và phù hợp với bối cảnh phim. Mái tóc gọn gàng cũng làm tăng cảm giác chuyên nghiệp, chỉn chu - điều mà các nàng công sở hoàn toàn có thể áp dụng.
Không ít khán giả sau khi xem phim đã dành lời khen cho style ưng mắt của Phương Oanh. Thậm chí, nhiều bộ trang phục cô mặc trên phim được tìm kiếm và chia sẻ trên mạng xã hội như gợi ý mix&match cho dân công sở.
Điểm cộng lớn là tính ứng dụng cao - hầu hết set đồ đều đơn giản, không kén dáng và có thể mặc trong nhiều môi trường khác nhau, từ văn phòng, họp quan trọng đến những buổi gặp gỡ thân mật.
Với loạt set đồ công sở thanh lịch, dễ mặc và tôn dáng này, Phương Oanh đã chứng minh rằng phong cách chính là "ngôn ngữ" mạnh mẽ không kém gì lời thoại - và đây cũng là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm ý tưởng làm mới tủ đồ công sở của mình.
