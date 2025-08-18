Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Australia chụp ảnh áo tắm ở Hội An

Sau nhiều năm, người đẹp Moraya Wilson đã mang về hào quang cho Australia khi giành giải Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023 tổ chức ở El Salvador. Năm 2024, đại diện Australia tại Hoa hậu Hoàn vũ 2024 là người đẹp Zoe Creed cũng được đánh giá cao nhưng không giành thành tích khiến nhiều người tiếc nuối.