Nhiều người gặp quý nhân mà không biết: 5 thời điểm trong năm vận may dễ xuất hiện

Thứ năm, 18:45 12/03/2026 | Gia đình
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong cuộc sống, có những thời điểm đặc biệt khi cơ hội và các mối quan hệ tốt đẹp dễ xuất hiện hơn bình thường. Nhiều người tin rằng nếu biết nắm bắt đúng lúc, bạn có thể gặp được “quý nhân” giúp mở ra hướng đi mới trong công việc và cuộc sống. Dưới đây là 5 thời điểm được cho là dễ gặp quý nhân nhất trong năm.

5 thời điểm trong năm bạn dễ gặp 'quý nhân' giúp mở ra cơ hội mới trong cuộc sống và công việc

Trong một năm, có những thời điểm mà cơ hội và các mối quan hệ quan trọng dễ xuất hiện hơn bình thường. Theo nhiều quan điểm về vận may và kết nối xã hội, mọi người thường dễ gặp quý nhân vào 5 thời điểm: đầu năm khi bắt đầu kế hoạch mới, giữa năm khi áp lực tạo ra nhu cầu hợp tác, giai đoạn chuyển mùa khi cuộc sống có nhiều thay đổi, lúc đạt được thành tựu giúp thu hút sự chú ý, và cả khi đối mặt khó khăn – thời điểm những người sẵn sàng giúp đỡ có thể xuất hiện. Nếu biết nắm bắt và mở rộng kết nối đúng lúc, cơ hội tốt trong cuộc sống và công việc sẽ dễ đến hơn.

5 thời điểm trong năm dễ gặp quý nhân nhất: Nhiều người vô tình bỏ lỡ cơ hội đổi vận - Ảnh 1.Nhiều người tưởng tiền là tất cả, nhưng gia đình hạnh phúc thật ra chỉ cần 4 điều rất giản đơn

GĐXH - Gia đình hạnh phúc không chỉ đến từ vật chất mà được xây dựng từ những điều rất giản dị trong đời sống hằng ngày. Theo các nghiên cứu tâm lý, những gia đình bền vững thường có 4 yếu tố quan trọng: giao tiếp cởi mở, thời gian sinh hoạt chung, quy tắc gia đình rõ ràng và sự hỗ trợ lẫn nhau. Khi những điều này được duy trì lâu dài, mối quan hệ giữa các thành viên sẽ ngày càng gắn kết và bền chặt hơn.

