Nhiều người gặp quý nhân mà không biết: 5 thời điểm trong năm vận may dễ xuất hiện

5 thời điểm trong năm bạn dễ gặp 'quý nhân' giúp mở ra cơ hội mới trong cuộc sống và công việc

Trong một năm, có những thời điểm mà cơ hội và các mối quan hệ quan trọng dễ xuất hiện hơn bình thường. Theo nhiều quan điểm về vận may và kết nối xã hội, mọi người thường dễ gặp quý nhân vào 5 thời điểm: đầu năm khi bắt đầu kế hoạch mới, giữa năm khi áp lực tạo ra nhu cầu hợp tác, giai đoạn chuyển mùa khi cuộc sống có nhiều thay đổi, lúc đạt được thành tựu giúp thu hút sự chú ý, và cả khi đối mặt khó khăn – thời điểm những người sẵn sàng giúp đỡ có thể xuất hiện. Nếu biết nắm bắt và mở rộng kết nối đúng lúc, cơ hội tốt trong cuộc sống và công việc sẽ dễ đến hơn.