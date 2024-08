3 thủy điện đồng loạt mở cửa xả đáy, mực nước trên các sông ở Bắc Bộ sẽ lên nhanh

Ngày 2/8, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã có công điện gửi giám đốc 3 công ty thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang về việc mở 2 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La vào lúc 12 giờ và 14 giờ ngày 2/8; thủy điện Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả đáy (tổng số: 2 cửa xả đáy) vào lúc 18 giờ ngày 2/8; thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy vào lúc 12 giờ ngày 2/8.

18 giờ tối 2/8, thủy điện Hòa Bình sẽ mở thêm một cửa xả đáy.

Theo đó, trong 24 giờ tới, lưu lượng nước đến hồ Hòa Bình trên sông Đà, mực nước hạ lưu sông Lô và sông Hồng sẽ lên nhanh.

Dự báo, mực nước trên sông Đà tại hồ Hòa Bình đạt mức 7.500m3/s, dưới báo động 1: 500m3/s vào tối 2/8 sau đó giảm chậm. Trên sông Lô tại trạm Tuyên Quang đạt mức 18,50m, dưới báo động 1: 3,50m vào sáng mai (3/8) sau đó giảm chậm.

Trên sông Hồng tại trạm Hà Nội đạt mức 6,30m, dưới báo động 1: 3,20m vào sáng 4/8 sau đó giảm chậm. Trên sông Cầu tại Đáp Cầu sẽ biến đổi chậm theo xu thế xuống nhưng vẫn ở mức trên báo động 1 và dưới báo động 2. Thượng lưu sông Lô và sông Gâm dao động ở mức báo động 1.

Một nhà dân ven sông Bùi tại Chương Mỹ, Hà Nội ngập sâu gần 2m.

Cảnh báo, lũ trên các sông, suối lên sẽ gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, làm một phần bờ bãi ven sông bị nước xâm lấn, nhiều diện tích bãi nổi giữa sông bị ngập, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, mực nước lũ các sông suối nhỏ hạ lưu sông Hồng - Thái Bình duy trì ở mức cao nhiều ngày có thể làm lở đất ven sông và ảnh hưởng đến an toàn đối với các tuyến đê vùng ven sông đồng bằng sông Hồng - Thái Bình.

Dự báo ngày 2/8, mưa lớn tại Bắc Bộ có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Theo thông báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày và đêm 2/8, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa và dông; cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cơ quan chức năng lưu ý người dân đề phòng mưa lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị.

