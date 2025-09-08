3 trường quân đội thông báo xét tuyển bổ sung hệ dân sự 2025
Đại học Thông tin liên lạc, Học viện Hậu cần, Học viện Khoa học Quân sự thông báo xét tuyển bổ sung từ vài chục đến hàng trăm chỉ tiêu hệ dân sự năm 2025.
Học viện Khoa học Quân sự tuyển bổ sung ba ngành là Ngôn ngữ Anh, Nga và Trung Quốc bằng các phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP.HCM.
Về mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển, thí sinh có tổng cộng điểm xét tuyển (sau khi quy đổi các chứng chỉ thành điểm môn ngoại ngữ và quy đổi điểm đánh giá năng lực về thang điểm 30). Cụ thể, ngành Ngôn ngữ Anh từ 19 điểm trở lên; ngành ngôn ngữ Nga từ 19,38 điểm trở lên và ngành ngôn ngữ Trung Quốc từ 20,81 điểm trở lên.
Học viện Hậu cần thông báo tuyển bổ sung hơn 240 sinh viên cho ba ngành Tài chính - Ngân hàng (37 chỉ tiêu), Kế toán (135 chỉ tiêu), Kỹ thuật xây dựng (69 chỉ tiêu). Thời gian nhận hồ sơ đến 14/9.
Điểm sàn nhận hồ sơ xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 18/30 điểm, điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP.HCM lần lượt là 74/150 điểm và 603/1200 điểm. Tất cả sau đó được quy đổi về thang 30.
Trường sử dụng 4 tổ hợp xét tuyển gồm: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), C01 (Toán, Văn, Lý), X06 (Toán, Lý, Tin).
Trường Đại học Thông tin liên lạc cũng thông báo tuyển 20 chỉ tiêu ngành Công nghệ thông tin và 20 ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông. Nhà trường lưu ý, thí sinh phải có điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM (đã quy đổi) như sau:
- Ngành Công nghệ thông tin: Điểm thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh), C01 (Toán, Vật lý, Ngữ văn), X06 (Toán, Vật lý, Tin học) hoặc điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM (đã quy đổi) từ 20,85 điểm trở lên (bao gồm cả điểm ưu tiên, điểm khuyến khích).
- Ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông: Điểm thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh), C01 (Toán, Vật lý, Ngữ văn), X06 (Toán, Vật lý, Tin học) hoặc điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM (đã quy đổi) từ 19,50 điểm trở lên (bao gồm cả điểm ưu tiên, điểm khuyến khích).
Trường nhận hồ sơ từ 5/9 đến 15/9.
Nhiều trường đại học đào tạo ngành Y Dược top đầu thông báo xét tuyển bổ sung, cơ hội cho các thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1.
Trường Tiểu học Thái Thịnh (Hà Nội) đã phát đi thư xin lỗi vì việc trình chiếu công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn lên màn hình trước toàn thể học sinh, phụ huynh và khách mời tham dự lễ khai giảng.
Những đối tượng nào sẽ được miễn học phí theo Nghị định số 238/2025 của Chính phủ? Dưới đây là các thông tin chi tiết.
Tại lễ khai giảng, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tặng học bổng toàn phần cho một tân sinh viên từng là nạn nhân vụ lật tàu thương tâm ở Hạ Long.
Ngày 5/9, khi hàng triệu học sinh cả nước nô nức bước vào năm học mới 2025-2026, nhưng Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng (phường Nông Trang, Phú Thọ) lại không diễn ra lễ khai giảng.
Kiều Tuấn Định (sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội) vinh dự được đại diện 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước phát biểu tại lễ khai giảng sáng nay.
Cùng với học sinh trong cả nước, sáng 5/9, học sinh trên địa bàn một số xã miền núi của tỉnh Thái Nguyên nô nức bước vào năm học mới 2025 - 2026.
Sáng 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới.
Sáng nay, ngày 5/9, trong tiết trời thu trong trẻo, hàng triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới 2025 – 2026. Ngày khai giảng từ lâu đã trở thành khoảnh khắc thiêng liêng, mở ra hành trình mới cho thế hệ học trò Việt Nam, và cũng là dịp để xã hội cùng nhìn lại chặng đường giáo dục.
Sáng 5/9, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học mới kết hợp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối trực tuyến đến tất cả cơ sở giáo dục trong cả nước.
