Trường Đại học Việt Nhật thông báo phương án tuyển sinh đại học 2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Mới đây, Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội – ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

Theo thông báo, Trường tuyển sinh đại học bằng các hình thức như sau:

1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Phương thức xét tuyển thẳng: Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng và tốt nghiệp THPT năm 2026 được xét tuyển thẳng vào bậc đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải.

Ưu tiên xét tuyển: Có 2 hình thức ưu tiên xét tuyển

* Theo quy chế của Bộ GD&ĐT

- Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải Tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia tốt nghiệp THPT năm 2026 được ưu tiên xét tuyển vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc đề tài dự thi mà thí sinh đã đạt giải.

- Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia tốt nghiệp THPT năm 2026, không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào đại học.

* Theo quy định đặc thù của ĐHQGHN

- ĐHQGHN xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển các đối tượng được quy định tại Điều 8 Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT;

- Học sinh THPT trên toàn quốc được ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN theo chương trình, ngành đào tạo phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đoạt giải (môn đoạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển hoặc môn đoạt giải phù hợp với chương trình, ngành đào tạo) nếu tốt nghiệp THPT, có kết quả học tập cả 3 năm cấp THPT được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại giỏi trở lên) và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

+ Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN;

+ Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) bậc THPT cấp ĐHQGHN;

+ Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Lưu ý:

- Thời gian đạt giải của các kỳ thi trên không quá 3 năm tính đến ngày đăng ký xét tuyển thẳng/ưu tiên xét tuyển;

- Thí sinh phải cung cấp thông tin, minh chứng về các giải thưởng, nội dung đề tài đạt giải của cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế thí sinh đã đạt được và dùng để xét tuyển.

Trường Đại học Việt Nhật thông báo xét tuyển đại học chính quy năm 2026 áp dụng với nhiều phương thức. Ảnh minh họa: VJU

2. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026

- Theo thông báo về ngưỡng đầu vào của ĐHQGHN và Trường Đại học Việt Nhật sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

- Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026 phải có môn chung trong tổ hợp xét tuyển phải đạt tối thiểu 50% trọng số tính điểm xét (theo Thông tư số 06/2025/TT- BGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), trong đó:

+ Đối với CTĐT Nhật Bản học: nhân đôi môn Ngữ văn trong các tổ hợp xét tuyển.

+ Đối với CTĐT Đổi mới và Phát triển toàn cầu: nhân đôi môn tiếng Anh trong các tổ hợp xét tuyển.

+ Đối với CTĐT còn lại: nhân đôi môn Toán trong các tổ hợp xét tuyển.

- Đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao, đáp ứng các điều kiện ngoại ngữ đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định tại tại Phụ lục I.

Lưu ý: Thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2026 bắt buộc thi lại các môn theo tổ hợp xét tuyển trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 khi đăng ký xét tuyển bằng phương thức này.

3. Xét tuyển kết quả thi Đánh giá năng lực (HSA) học sinh bậc THPT do ĐHQGHN tổ chức năm 2026

- Điểm quy đổi đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của ĐHQGHN và điều kiện ngoại ngữ tại Phụ lục I.

- Danh sách môn thi đoạt giải trong các kỳ thi dùng để xét tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo, chi tiết tại Phụ lục II.

Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ)

- Điều kiện đảm bảo ngưỡng đầu vào kết quả kỳ thi SAT đạt tối thiểu 1100/1600 điểm.

4. Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật Bản được quy đổi sang điểm ngoại ngữ theo thang điểm thi tốt nghiệp THPT và cộng với kết quả thi 02 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển để được tổng điểm xét tuyển.

+ Đối với CTĐT Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn, điều kiện điểm tốt nghiệp THPT môn Toán theo quy định của Bộ GD&ĐT.

5. Xét tuyển phỏng vấn, đánh giá thí sinh

* Tiêu chí đánh giá và ngưỡng điểm xét tuyển:

- Thí sinh trúng tuyển nếu đáp ứng tất cả điều kiện sau đây:

+ Có thứ tự nguyện vọng cao nhất vào chương trình đào tạo tương ứng tại Trường Đại học Việt Nhật và đạt điểm từ mức điểm chuẩn trở lên (sau quy đổi theo thang điểm 30) khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT.

+ Thí sinh có bằng tốt nghiệp của nước ngoài: Phải có điểm trung bình chung học tập (GPA) bậc THPT đạt từ 2.5 trở lên và có lý lịch nhân thân rõ ràng, hợp pháp theo quy định của pháp luật.

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2026 phải có điểm trung bình chung 3 năm THPT của 02 môn Toán và Ngữ văn đạt từ 15 điểm trở lên.

+ Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026 phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng (ngưỡng điểm sàn) trở lên do ĐHQGHN quy định.

+ Đạt điều kiện ngoại ngữ quy định tại Phụ lục I. Chương trình đào tạo Kỹ thuật xây dựng KHÔNG áp dụng điều kiện ngoại ngữ đầu vào.

* Điểm trúng tuyển

a. Điểm quy đổi của các phương thức xét tuyển theo thang điểm 30

- Điểm quy đổi (gọi tắt là ĐQĐ) của các phương thức xét tuyển theo thang điểm 30 dùng để làm căn cứ xếp loại kết quả đầu vào và xét học bổng của thí sinh;

- Công thức tính ĐQĐ theo từng phương thức sẽ cập nhật sau khi có kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 và theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN.

b. Nguyên tắc cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

- Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22.5 trở lên (sau quy đổi và tổng điểm tối đa là 30) được xác định theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ GD&ĐT:

- Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng sẽ được cộng vào tổng điểm của thí sinh sau khi đã cộng điểm thưởng/ điểm khuyến khích (nếu có).

- Mức điểm cộng sẽ thông báo sau theo quy định của ĐHQGHN.

c. Độ chênh lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp.

Theo phương xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, không có độ chênh lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp.