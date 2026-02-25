33 tuổi có 16 tỷ vẫn không hạnh phúc: Tôi hối hận khi phấn đấu nghỉ hưu sớm
GĐXH - Đặt mục tiêu nghỉ hưu sớm trước tuổi 35 và đạt được khối tài sản hàng chục tỷ đồng, nhưng rồi cô nhận ra hành trình nghỉ hưu sớm không mang lại hạnh phúc như kỳ vọng.
"Ám ảnh" nghỉ hưu sớm từ tuổi 23
Cách đây 10 năm, Gwen Merz (33 tuổi, người Mỹ) đã xây dựng kế hoạch tài chính chi tiết với mục tiêu duy nhất: nghỉ hưu sớm ở tuổi 35 cùng số tiền tiết kiệm 635.000 USD (hơn 16 tỷ đồng).
Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, cô nhanh chóng thoát khỏi nợ nần nhờ học bổng và thời gian phục vụ trong quân đội.
Khi tình hình tài chính ổn định, Merz bắt đầu bước vào giai đoạn tiết kiệm quyết liệt để hiện thực hóa giấc mơ nghỉ hưu sớm.
Trong 5 năm đầu tiên, cô tích lũy được 200.000 USD, thành quả khiến nhiều người ngưỡng mộ ở độ tuổi đôi mươi.
Xuất thân từ gia đình không khá giả, Merz sớm hình thành tâm lý phải chuẩn bị tài chính cho tương lai.
Chính điều đó đã đưa cô đến với phong trào FIRE (độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm), xu hướng từng thu hút đông đảo người trẻ trên thế giới.
Những hình mẫu nghỉ hưu sớm mà cô theo đuổi đều sống cực kỳ kỷ luật, lập ngân sách nghiêm ngặt, ghi chép từng khoản chi tiêu và hạn chế tối đa các nhu cầu cá nhân.
Merz cũng áp dụng lối sống tương tự. Cô tiết kiệm từ bữa ăn, quần áo đến các hoạt động xã hội, với niềm tin rằng mọi sự hy sinh hiện tại sẽ đổi lại tự do trong tương lai.
Theo đuổi nghỉ hưu sớm nhưng đánh đổi đời sống cá nhân
Dù tài khoản tiết kiệm tăng nhanh, Merz dần nhận ra hành trình nghỉ hưu sớm khiến cuộc sống của cô trở nên khép kín.
Việc hẹn hò trở nên khó khăn vì cô luôn tìm cách tránh chi tiêu. Những mối quan hệ xã hội cũng bị ảnh hưởng khi mọi kế hoạch vui chơi đều bị cân đo bằng tiền bạc.
"Tài khoản ngân hàng của tôi tốt lên, nhưng đời sống xã hội thì tệ đi," cô chia sẻ.
Không hài lòng với công việc văn phòng, Merz quyết định nghỉ việc để tự kinh doanh nhằm đẩy nhanh mục tiêu nghỉ hưu sớm.
Cô xây dựng podcast, đầu tư bất động sản cho thuê và mở cửa hàng trực tuyến trên Etsy.
Tuy nhiên, các dự án cá nhân không mang lại kết quả như mong đợi. Sau nhiều tháng nỗ lực, cô chỉ kiếm được khoảng 15.000 USD và buộc phải quay lại làm việc văn phòng sau 9 tháng.
Khoảng thời gian này khiến cô rơi vào trạng thái kiệt sức.
"Tôi tiết kiệm tới 70% thu nhập chỉ để nghỉ hưu sớm, nhưng đổi lại là sự mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần," Merz nói.
Khi nhận ra nghỉ hưu sớm không phải câu trả lời cho mọi vấn đề
Sau khi chuyển đến một thành phố mới, Merz bắt đầu nhìn nhận lại mục tiêu nghỉ hưu sớm của mình.
Cô nhận thấy nhiều người xung quanh vẫn làm việc chăm chỉ nhưng không ngại chi tiền để chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống. Điều này khiến cô tự hỏi liệu việc theo đuổi nghỉ hưu sớm bằng mọi giá có thực sự cần thiết.
"Tại sao tôi tiết kiệm quá nhiều tiền nhưng lại không hài lòng với cuộc sống hiện tại?", cô tự vấn.
Từ đó, Merz quyết định điều chỉnh kế hoạch tài chính và từ bỏ mục tiêu nghỉ hưu sớm quá sớm để chuyển sang mô hình Coast FIRE — một phiên bản linh hoạt hơn của nghỉ hưu sớm.
Theo mô hình này, người theo đuổi vẫn tích lũy tài sản đủ lớn để tiền sinh lời dài hạn, nhưng tiếp tục làm việc vì đam mê thay vì áp lực tài chính.
Thay đổi cách tiếp cận nghỉ hưu sớm để sống cân bằng hơn
Hiện Merz đã tiết kiệm khoảng 400.000 USD (gần 10 tỷ đồng) và làm kiểm toán viên công nghệ thông tin tại một ngân hàng ở St. Louis.
Cô dự tính khoản tiền này có thể tăng lên 1,8 triệu USD trong 20 năm nhờ lãi kép, cho phép cô nghỉ hưu sớm ở tuổi 55, muộn hơn kế hoạch ban đầu nhưng bền vững hơn.
Quan trọng hơn, cô không còn ép bản thân sống kham khổ chỉ vì mục tiêu nghỉ hưu sớm.
Merz bắt đầu chi tiêu cho những điều cải thiện chất lượng sống như chăm sóc ngoại hình, mua quần áo phù hợp và dành thời gian nghỉ ngơi.
Một lần đi mua sắm cùng bạn bè, cô chợt nhận ra trước đây mình đã từ chối nhiều niềm vui nhỏ chỉ để tiết kiệm thêm vài trăm USD.
"Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc hạnh phúc vì ám ảnh nghỉ hưu sớm," cô thừa nhận.
Bài học sau hành trình theo đuổi nghỉ hưu sớm
Hiện Merz đã đính hôn và học cách cân bằng tài chính cá nhân với cuộc sống gia đình.
Nhìn lại hành trình cũ, cô cho rằng nghỉ hưu sớm không phải mục tiêu sai, nhưng việc đặt tiền bạc lên trên mọi giá trị sống có thể khiến con người đánh mất hiện tại.
"Khi còn trẻ, tôi nhìn thế giới qua lăng kính tiền bạc. Giờ đây, tiền hiếm khi là yếu tố đầu tiên khi tôi đưa ra quyết định," cô nói.
Theo Merz, những ai đang theo đuổi nghỉ hưu sớm nên tự hỏi: họ đang hướng tới tự do hay chỉ đang tìm cách trốn chạy áp lực cuộc sống.
Bởi động cơ khác nhau sẽ dẫn đến những lựa chọn hoàn toàn khác nhau.
Theo Fortune, Yahoo News
