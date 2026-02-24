Qua tuổi 70, nếu cha mẹ vẫn làm được 5 điều này thì đó chính là phúc của con cháu
GĐXH - Bước qua tuổi 70, một người cao tuổi khỏe mạnh không chỉ là phước phần của riêng họ mà còn là niềm an tâm lớn lao đối với con cháu trong gia đình.
Nếu sau tuổi 70 mà vẫn giữ được 5 điều dưới đây, đó chính là dấu hiệu của một cuộc đời thực sự viên mãn.
Tự lập trong sinh hoạt, không trở thành gánh nặng cho con cái
Người xưa từng nói: "Nhân sinh thất thập cổ lai hy", ý chỉ việc sống đến 70 tuổi vốn đã là điều hiếm hoi trong quá khứ. Khi chiến tranh, đói kém và y tế còn hạn chế, tuổi thọ con người thấp hơn rất nhiều so với hiện nay.
Ngày nay, tuổi thọ trung bình đã tăng đáng kể, nhưng sống lâu thôi vẫn chưa đủ. Điều quan trọng hơn là sống khỏe và sống có chất lượng.
Không ít người vừa chạm mốc tuổi 70 đã phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu trong những sinh hoạt cơ bản như ăn uống, đi lại hay vệ sinh cá nhân.
Vì vậy, nếu ở tuổi này bạn vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, tự đi lại, tự quyết định cuộc sống hằng ngày mà không làm phiền con cái, đó đã là một chiến thắng lớn.
Sự tự lập ở tuổi già không chỉ giúp người cao tuổi giữ được lòng tự trọng mà còn giúp gia đình duy trì sự cân bằng và nhẹ nhõm về tinh thần.
Trí nhớ minh mẫn, phản ứng vẫn nhanh nhạy
Một trong những nỗi lo lớn nhất khi bước vào tuổi 70 chính là sự suy giảm trí nhớ. Không ít gia đình phải hạn chế người già ra ngoài vì sợ họ quên đường về hoặc gặp nguy hiểm.
Sa sút trí tuệ, đặc biệt là Alzheimer, ngày càng phổ biến ở người cao tuổi. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể quên tên người thân, không hiểu lời người khác nói, thậm chí mất khả năng thực hiện những hành động đơn giản nhất.
Chính vì vậy, nếu đã qua tuổi 70 mà vẫn nhớ rõ mọi việc, vẫn trò chuyện linh hoạt, suy nghĩ nhanh nhạy và tự tin trong giao tiếp xã hội, đó là dấu hiệu cho thấy não bộ đang được "lão hóa khỏe mạnh".
Sự minh mẫn giúp người già tiếp tục cảm nhận niềm vui cuộc sống, duy trì kết nối xã hội và tránh cảm giác cô lập, yếu tố ảnh hưởng mạnh đến tuổi thọ tinh thần.
Vận động linh hoạt, vẫn có thể đi đây đi đó
Có người bước vào tuổi già và dần thu mình trong bốn bức tường quen thuộc. Nhưng cũng có những người ở tuổi 70 vẫn có thể đi dạo, du lịch, thăm bạn bè hoặc khám phá những vùng đất mới.
Khả năng vận động không chỉ là vấn đề thể lực mà còn phản ánh tổng thể sức khỏe xương khớp, tim mạch và hệ thần kinh.
Một cơ thể linh hoạt giúp người cao tuổi duy trì sự độc lập, giảm nguy cơ trầm cảm và giữ được cảm giác mình vẫn đang sống trọn vẹn. Khi còn có thể bước đi, thế giới vẫn rộng mở.
Ở tuổi 70, được tự do đi đến nơi mình muốn đôi khi chính là định nghĩa giản dị nhất của hạnh phúc.
Ăn uống ngon miệng, hệ tiêu hóa hoạt động tốt
Sức khỏe răng miệng thường bị xem nhẹ, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống người cao tuổi.
Theo tiêu chuẩn sức khỏe răng miệng của Tổ chức Y tế Thế giới, mục tiêu lý tưởng là đến 80 tuổi vẫn còn ít nhất 20 chiếc răng khỏe mạnh.
Thực tế, nhiều người mới ngoài tuổi 70 đã gặp khó khăn khi ăn uống do răng yếu hoặc hệ tiêu hóa suy giảm.
Khi việc ăn uống trở thành gánh nặng, cơ thể dễ rơi vào suy dinh dưỡng, sức đề kháng giảm và bệnh tật xuất hiện nhiều hơn.
Ngược lại, nếu vẫn ăn ngon, tiêu hóa tốt và hấp thu dinh dưỡng bình thường, cơ thể sẽ duy trì được năng lượng, sức mạnh cơ bắp và tinh thần tích cực, nền tảng quan trọng của tuổi thọ khỏe mạnh.
Giữ được tâm trạng lạc quan và bình thản
Sau tuổi 70, con người đối diện rõ ràng hơn với quy luật sinh – lão – bệnh – tử. Đây cũng là giai đoạn mà sự bình an trong tâm trí trở nên quan trọng hơn mọi thành tựu vật chất.
Người sống vui vẻ không phải vì họ không có khó khăn, mà vì họ học được cách nhìn mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Việc gì giải quyết được thì làm hết sức, việc gì ngoài khả năng thì học cách chấp nhận.
Tâm trạng lạc quan giúp giảm căng thẳng, cải thiện miễn dịch và kéo dài tuổi thọ. Nhiều nghiên cứu cho thấy người cao tuổi có tinh thần tích cực thường sống khỏe và sống lâu hơn.
Ở tuổi 70, biết buông bỏ lo âu và tận hưởng từng ngày bình yên chính là trí tuệ lớn nhất của đời người.
Tuổi 70: Chiến thắng không nằm ở sống lâu, mà ở sống khỏe
Sống đến tuổi 70 đã là một món quà, nhưng sống khỏe mạnh, tự do và vui vẻ ở tuổi này mới thực sự là thành công trọn vẹn.
Một người vẫn tự lập, minh mẫn, vận động tốt, ăn ngon ngủ yên và giữ được tinh thần tích cực chính là người chiến thắng trong cuộc sống — không phải vì họ có nhiều hơn người khác, mà vì họ vẫn tận hưởng được những điều giản dị nhất của đời người.
Tuổi già không phải đoạn kết buồn, mà có thể là chương bình yên nhất, nếu chúng ta chuẩn bị cho nó từ hôm nay.
Theo Sohu
