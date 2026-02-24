Thói quen 'unfriend' bốc đồng của người EQ thấp
GĐXH - Những người có EQ thấp thường dễ bị tác động bởi cảm xúc tức thời, từ đó đưa ra quyết định mang tính bốc đồng, trong đó phổ biến nhất là việc nhanh chóng hủy kết bạn.
Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối mà còn trở thành "không gian cảm xúc mở", nơi mọi quan điểm, thành tựu hay lời góp ý đều có thể gây phản ứng mạnh mẽ. Một chatbot trí tuệ nhân tạo đã đưa ra ba kiểu người điển hình, qua đó phần nào phản ánh cách vận hành cảm xúc của những người EQ thấp.
Người EQ thấp dễ "unfriend" người thường góp ý thẳng thắn
Không phải ai cũng đủ bình tĩnh để tiếp nhận góp ý, ngay cả khi lời nhận xét mang tính xây dựng. Với người có EQ thấp, những phản hồi thẳng thắn dễ bị hiểu thành sự chỉ trích cá nhân.
Chỉ cần một bình luận như: "Bạn nên kiểm tra lại nguồn thông tin" hay "Cách diễn đạt này hơi gay gắt", họ có thể lập tức cảm thấy bị xúc phạm.
Thay vì nhìn nhận góp ý như cơ hội hoàn thiện bản thân, họ lại xem đó là mối đe dọa đối với cái tôi.
Hệ quả là nút "unfriend" trở thành cách nhanh nhất để tránh cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, hành động này thực chất không giải quyết vấn đề mà chỉ giúp họ né tránh sự trưởng thành về mặt cảm xúc.
Người có EQ cao thường phản ứng ngược lại: họ tạm dừng cảm xúc, suy nghĩ xem góp ý có phần nào đúng hay không, rồi mới quyết định phản hồi.
Người EQ thấp khó chịu trước người thành công
Một kiểu người khác dễ bị "unfriend" chính là những ai hay đăng tải thành công cá nhân: thăng chức, tốt nghiệp, hoàn thành dự án hay đạt mục tiêu quan trọng.
Đối với người có EQ thấp, những bài đăng này không được nhìn nhận như nguồn cảm hứng mà lại trở thành tác nhân kích hoạt cảm giác so sánh và tự ti.
Khi thấy người khác tiến xa hơn, họ dễ nảy sinh suy nghĩ rằng mình đang tụt lại phía sau.
Thay vì chúc mừng hay học hỏi, họ lựa chọn cách loại bỏ nguồn gây khó chịu khỏi tầm nhìn. Việc "unfriend" lúc này giống như một cơ chế phòng vệ tâm lý nhằm tránh đối diện với cảm giác thua kém.
Trong khi đó, người có trí tuệ cảm xúc cao hiểu rằng thành công của người khác không làm giảm giá trị của bản thân. Họ biết chuyển hóa cảm xúc ghen tị thành động lực phát triển.
Người EQ thấp thường "unfriend" những ai có quan điểm trái chiều
Khả năng chấp nhận sự khác biệt là dấu hiệu quan trọng của EQ cao. Ngược lại, người EQ thấp thường khó chịu khi gặp ý kiến trái ngược với suy nghĩ của mình.
Những chủ đề như xã hội, lối sống hay thậm chí sở thích cá nhân cũng có thể trở thành nguyên nhân dẫn tới việc hủy kết bạn.
Chỉ cần ai đó bình luận: "Mình không đồng ý, nhưng tôn trọng góc nhìn của bạn", họ vẫn có thể cảm thấy bị thách thức.
Việc "unfriend" trong trường hợp này cho thấy sự thiếu kỹ năng đối thoại và xu hướng muốn sống trong "vùng an toàn quan điểm", nơi mọi ý kiến đều giống mình.
Tuy nhiên, chính sự đa dạng góc nhìn mới giúp con người mở rộng tư duy và trưởng thành về nhận thức.
Người EQ cao thường biết tranh luận mà không biến bất đồng thành xung đột cá nhân.
Khi nút "unfriend" trở thành thước đo EQ
Thực tế, việc hủy kết bạn không phải lúc nào cũng sai. Đôi khi đó là cách bảo vệ sức khỏe tinh thần trước những mối quan hệ độc hại.
Nhưng nếu hành động này diễn ra thường xuyên chỉ vì cảm xúc nhất thời, nó có thể phản ánh khả năng kiểm soát cảm xúc còn hạn chế.
Trí tuệ cảm xúc không nằm ở việc luôn đồng ý với người khác, mà ở khả năng điều chỉnh phản ứng của chính mình.
Khi cảm thấy khó chịu trước một bài đăng, thay vì phản ứng ngay lập tức, bạn có thể thử dừng lại vài phút, hít thở sâu hoặc tự hỏi: liệu cảm xúc này xuất phát từ người khác hay từ sự bất an bên trong mình?
Đôi khi, lựa chọn đơn giản nhất không phải là "unfriend", mà là bỏ qua, trò chuyện thẳng thắn hoặc học cách nhìn vấn đề từ nhiều góc độ.
Mạng xã hội sẽ trở thành nơi kết nối tích cực khi mỗi người biết quản lý cảm xúc, tôn trọng khác biệt và học cách trưởng thành trong tương tác số.
Khi đó, EQ không chỉ là khái niệm tâm lý, mà trở thành kỹ năng sống giúp các mối quan hệ bền vững hơn cả ngoài đời lẫn trên không gian mạng.
