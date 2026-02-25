Mới nhất
Những icon tưởng vô hại nhưng lại là dấu hiệu EQ thấp trên MXH

Thứ tư, 13:00 25/02/2026 | Gia đình
GĐXH - Người có EQ cao thường dùng icon để thể hiện thiện chí và kết nối cảm xúc. Ngược lại, người EQ thấp dễ sử dụng icon sai thời điểm, sai ngữ cảnh, vô tình khiến người khác khó chịu mà không nhận ra.

Bạn có từng thấy khó chịu chỉ vì một icon trong bình luận? Điều đó không ngẫu nhiên. Theo các nghiên cứu về hành vi giao tiếp số, cách dùng icon thiếu tinh tế thường là biểu hiện của EQ thấp trên mạng xã hội.

Khi lựa chọn icon thiếu tinh tế, người dùng có thể khiến người khác hiểu sai thông điệp, thậm chí làm căng thẳng mối quan hệ online.

Một bạn trẻ từng đặt câu hỏi cho chatbot Grok của xAI về thói quen dùng emoji trên MXH, và câu trả lời chỉ ra 3 kiểu icon mà người EQ thấp thường sử dụng. Đây cũng là những kiểu emoji bạn nên cân nhắc hạn chế nếu muốn giao tiếp tinh tế hơn.

Những icon tưởng vô hại nhưng lại là dấu hiệu EQ thấp trên MXH - Ảnh 1.

Một đặc điểm khác ở người EQ thấp là xu hướng lạm dụng icon buồn bã như 😢, 🌧️ hoặc 💔 để thể hiện tâm trạng tiêu cực trong story, bình luận hoặc trạng thái cá nhân. Ảnh minh họa

Người EQ thấp hay dùng icon mang tính công kích hoặc chế giễu

Người EQ thấp thường chọn những icon mang sắc thái mỉa mai hoặc đối đầu như 😏 (cười nhếch mép), 👉 (chỉ trỏ) hay 😣 (giận dữ) khi tranh luận hoặc bình luận trên MXH. 

Họ cho rằng điều này giúp nhấn mạnh quan điểm cá nhân, nhưng thực tế lại dễ khiến người đối diện cảm thấy bị công kích.

Trong môi trường online, nơi thiếu ngữ điệu và biểu cảm trực tiếp, emoji tiêu cực càng dễ bị hiểu theo hướng nặng nề hơn ý định ban đầu. 

Nhiều nghiên cứu về giao tiếp số cho thấy việc sử dụng biểu tượng mang cảm xúc tiêu cực có thể làm xung đột leo thang và giảm mức độ đồng cảm giữa người tham gia cuộc trò chuyện.

Thay vì vậy, những icon trung tính như 😊 hoặc 👍 giúp duy trì sự tôn trọng và giữ cuộc trao đổi ở trạng thái tích cực hơn, ngay cả khi bất đồng quan điểm.

Người EQ thấp hay dùng icon than vãn hoặc bi kịch hóa cảm xúc

Một đặc điểm khác ở người EQ thấp là xu hướng lạm dụng icon buồn bã như 😢, 🌧️ hoặc 💔 để thể hiện tâm trạng tiêu cực trong story, bình luận hoặc trạng thái cá nhân.

Việc chia sẻ cảm xúc không sai, nhưng khi các biểu tượng buồn xuất hiện liên tục, người xem dễ cảm thấy nặng nề hoặc mệt mỏi về cảm xúc. 

Theo các nghiên cứu về hành vi người dùng MXH, nội dung mang sắc thái tiêu cực kéo dài thường làm giảm mức độ tương tác và khiến người khác ngại phản hồi.

Thay vì "bi kịch hóa" cảm xúc bằng emoji buồn, bạn có thể lựa chọn những biểu tượng nhẹ nhàng hơn như ☀️ hoặc 🌸 để truyền tải thông điệp tích cực, ngay cả khi đang trải qua một ngày không vui.

 Điều này giúp duy trì năng lượng cân bằng trong giao tiếp online.

Những icon tưởng vô hại nhưng lại là dấu hiệu EQ thấp trên MXH - Ảnh 2.

Người EQ thấp thường chọn những icon mang sắc thái mỉa mai hoặc đối đầu như 😏 (cười nhếch mép), 👉 (chỉ trỏ) hay 😣 (giận dữ) khi tranh luận hoặc bình luận trên MXH. Ảnh minh họa

Người EQ thấp hay dùng icon phô trương hoặc khoe khoang

Người EQ thấp cũng dễ sử dụng các icon mang tính khoe thành tích hoặc vật chất như ✨, 🏆 hay 💰 khi đăng bài hoặc chia sẻ cuộc sống cá nhân. 

Họ tin rằng những biểu tượng này tạo ấn tượng mạnh, nhưng đôi khi lại khiến người xem cảm thấy bị so sánh hoặc xa cách.

Trên MXH, sự kết nối thường đến từ cảm giác chân thật và gần gũi hơn là sự hào nhoáng. 

Khi emoji được dùng để nhấn mạnh sự vượt trội cá nhân, nó có thể vô tình tạo khoảng cách cảm xúc giữa người đăng và người xem.

Những icon giản dị như 😊 hoặc 🤝 thường mang lại cảm giác chia sẻ tự nhiên và dễ tạo thiện cảm hơn.

Icon không sai, cách dùng mới phản ánh EQ thấp

Icon là một phần của ngôn ngữ giao tiếp hiện đại. Điều quan trọng không nằm ở bản thân emoji mà ở cách con người sử dụng chúng.

Người có EQ cao hiểu rằng emoji cũng là "ngôn ngữ cảm xúc": dùng để kết nối, đồng cảm và làm mềm cuộc trò chuyện chứ không phải để né tránh cảm xúc, giễu cợt hay làm nhẹ những vấn đề nghiêm túc.

Nếu bạn từng cảm thấy khó chịu vì cách ai đó dùng icon, có thể họ chưa nhận ra rằng mỗi emoji đều mang thông điệp cảm xúc riêng. Và đã là ngôn ngữ thì luôn cần sự tinh tế.

Giao tiếp khéo léo trên MXH bắt đầu từ những chi tiết nhỏ: chọn icon phù hợp, cân nhắc cảm nhận người đọc và kiểm soát cảm xúc trước khi nhấn gửi. 

Khi sử dụng emoji một cách có ý thức, bạn không chỉ xây dựng hình ảnh dễ mến mà còn duy trì được các mối quan hệ tích cực, tránh những drama không cần thiết trong thế giới online.

