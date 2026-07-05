33 tuổi mắc cùng lúc 5 bệnh chuyển hóa nguy hiểm, bác sĩ cảnh báo thói quen nhiều người trẻ mắc phải
GĐXH - Tăng cân nhanh, thường xuyên thèm đồ ngọt, anh B.Đ.A không ngờ bản thân đang mắc cùng lúc 5 bệnh lý chuyển hóa nguy hiểm.
Tăng 4 kg trong một tháng, đi khám mới phát hiện hàng loạt bệnh nguy hiểm
Trong cuộc sống hiện đại, không ít người trẻ cho rằng các bệnh như đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hay gút chỉ xuất hiện ở tuổi trung niên. Anh A. cũng từng có suy nghĩ tương tự.
Khoảng một tháng trước khi đi khám, anh tăng khoảng 4 kg, thường xuyên thèm đồ ngọt, ăn nhiều cơm hơn và nhanh đói. Bên cạnh đó, anh còn bị ngủ kém, giấc ngủ không sâu. Tuy nhiên, do không cảm thấy mệt mỏi, không khát nước nhiều, không tê bì tay chân và các sinh hoạt hàng ngày vẫn diễn ra bình thường nên anh chủ quan cho rằng đây chỉ là những thay đổi thông thường trong cuộc sống.
Khi tham gia một chương trình xét nghiệm sức khỏe miễn phí, anh A. đăng ký kiểm tra với tâm lý "khám cho biết". Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm đã khiến anh không khỏi bất ngờ.
Các chỉ số sinh hóa máu đều vượt ngưỡng an toàn ở mức đáng báo động. Đường huyết tăng cao với glucose máu đạt 6,66 mmol/L, chỉ số HbA1c lên tới 8,03%, vượt xa mức bình thường dưới 5,7%.
Không chỉ vậy, các chỉ số mỡ máu cũng ở mức nguy hiểm. Triglyceride tăng lên 11,93 mmol/L, gần gấp 7 lần ngưỡng bình thường; cholesterol toàn phần đạt 7,12 mmol/L và LDL-cholesterol ở mức 4,61 mmol/L.
Kết quả xét nghiệm còn ghi nhận men gan tăng cao với AST 51,94 U/L, ALT 121,69 U/L và GGT 243,04 U/L. Axit uric máu cũng tăng lên 543,7 µmol/L, vượt ngưỡng cho phép.
Nhận thấy tình trạng bất thường, các bác sĩ đã liên hệ tư vấn và khuyến cáo anh nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec để được thăm khám chuyên sâu.
Mắc cùng lúc đái tháo đường, gút, gan nhiễm mỡ và béo phì
Tại bệnh viện, kết quả thăm khám cho thấy anh A. cao 1,70 m nhưng nặng tới 93 kg, tương ứng chỉ số BMI 32,18, thuộc nhóm béo phì độ II.
Khai thác bệnh sử cho thấy gia đình anh kinh doanh quán ăn nên thường xuyên ăn tối muộn, ăn đêm với lượng tinh bột lớn. Anh cũng không có thói quen tập luyện thể dục thể thao.
Đáng chú ý, anh từng xuất hiện cơn gút cấp cách đây khoảng một năm nhưng sau khi triệu chứng thuyên giảm đã tự ý ngừng thuốc và không tái khám theo dõi.
Tiền sử gia đình cũng ghi nhận cả bố và mẹ đều mắc tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 và rối loạn mỡ máu, song việc điều trị chưa thực sự đều đặn.
Kết quả siêu âm ổ bụng và chụp CT cho thấy gan nhiễm mỡ độ III - mức độ nặng nhất. Đây được xác định là nguyên nhân khiến men gan tăng cao, làm gia tăng nguy cơ tiến triển thành viêm gan mỡ và xơ gan nếu không được kiểm soát.
Ngoài ra, xét nghiệm nước tiểu phát hiện tình trạng protein niệu. Theo các bác sĩ, đây là dấu hiệu cảnh báo sớm tổn thương thận ở người mắc đái tháo đường.
Sau khi tổng hợp kết quả thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán anh A. mắc đồng thời 5 bệnh lý chuyển hóa gồm đái tháo đường type 2, gút, rối loạn chuyển hóa lipid máu nặng, gan nhiễm mỡ độ III và béo phì.
Người bệnh được chỉ định điều trị ngoại trú bằng các thuốc kiểm soát đường huyết, hạ mỡ máu, giảm axit uric và hỗ trợ chức năng gan.
Nguy cơ tim mạch rất cao dù mới 33 tuổi
Theo các bác sĩ, điều đáng lo ngại nhất không nằm ở việc mắc nhiều bệnh cùng lúc mà là nguy cơ biến chứng tim mạch trong tương lai.
Y học hiện đại sử dụng thang điểm SCORE2-Diabetes để đánh giá nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở người đái tháo đường trong vòng 10 năm. Với trường hợp của anh A., dù mới 33 tuổi nhưng đã hội tụ nhiều yếu tố nguy cơ nghiêm trọng như đái tháo đường, béo phì, rối loạn mỡ máu, tăng axit uric và tổn thương cơ quan đích thể hiện qua protein niệu.
Theo các bác sĩ, sự kết hợp của những yếu tố này khiến bệnh nhân được xếp vào nhóm nguy cơ tim mạch cao hoặc rất cao. Nếu không điều trị và thay đổi lối sống, hệ mạch máu có thể bị xơ vữa và lão hóa nhanh, tương đương với người ở độ tuổi 60-70, làm tăng nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim.
Người trẻ không nên chủ quan với bệnh chuyển hóa
Sau một tháng điều trị tích cực và thay đổi chế độ sinh hoạt, anh A. đã giảm được khoảng 2 kg. Tình trạng ăn ngủ cải thiện, cơ thể nhẹ nhàng hơn trước.
Dù đặc thù công việc khiến anh chưa thể từ bỏ hoàn toàn thói quen ăn tối muộn, người bệnh đã chủ động giảm lượng tinh bột, hạn chế đồ ngọt và thịt đỏ để bảo vệ sức khỏe.
Các bác sĩ khuyến cáo những người trẻ tuổi không nên chủ quan với các dấu hiệu như tăng cân nhanh, thèm đồ ngọt, nhanh đói, ngủ kém hoặc có vòng bụng lớn. Đây có thể là những biểu hiện sớm của rối loạn chuyển hóa.
Việc khám sức khỏe định kỳ từ 1-2 lần mỗi năm là giải pháp hiệu quả giúp phát hiện sớm các bất thường, từ đó điều trị kịp thời và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm về tim mạch, gan, thận cũng như các bệnh mạn tính khác.
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