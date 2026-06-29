Ăn trứng mỗi ngày có tốt không? Những lợi ích bất ngờ của trứng với sức khỏe mà nhiều người chưa biết
GĐXH - Trứng là thực phẩm quen thuộc, giàu protein, vitamin và khoáng chất. Ăn trứng đúng cách không chỉ hỗ trợ tim mạch, tăng cường trí não mà còn giúp duy trì cơ bắp và nâng cao sức khỏe tổng thể.
Bạn tưởng mình chỉ bị stress? 3 dấu hiệu này có thể là lời cảnh báo sức khỏe tinh thần đang gặp vấn đềBệnh thường gặp - 35 phút trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng cảm giác mệt mỏi, chán nản hay mất ngủ chỉ là hệ quả của áp lực công việc. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng kéo dài, đó có thể là dấu hiệu sức khỏe tinh thần cần được quan tâm đúng mức.
Ăn lại bát nước mắm thừa sau bữa cơm: Thói quen nhiều gia đình Việt duy trì nhưng có thể tiềm ẩn rủi ro sức khỏeBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Sau mỗi bữa ăn, nhiều gia đình có thói quen cất phần nước mắm còn thừa để dùng tiếp cho bữa sau nhằm tránh lãng phí. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây không phải là thói quen nên duy trì. Dù bát nước mắm chưa có dấu hiệu hư hỏng, việc sử dụng lại nhiều lần vẫn có thể làm tăng nguy cơ nhiễm vi sinh vật và ảnh hưởng đến sức khỏe nếu bảo quản không đúng cách.
Cơ thể phát đi 7 tín hiệu lão hóa nhanh nhưng nhiều người tưởng là chuyện bình thườngBệnh thường gặp - 13 giờ trước
GĐXH - Da kém đàn hồi, nhanh mệt, ngủ không sâu hay trí nhớ giảm sút đều có thể là những dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang lão hóa nhanh hơn bạn nghĩ. Đừng đợi đến khi quá muộn mới bắt đầu chăm sóc bản thân.
Tưởng bổ dưỡng nhưng không phải ai cũng nên ăn: 4 nhóm người cần hạn chế thịt bò để tránh hại sức khỏeBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Thịt bò giàu protein, sắt và nhiều dưỡng chất có lợi, nhưng không phải thực phẩm phù hợp với tất cả mọi người. Một số nhóm đối tượng nên hạn chế hoặc cân nhắc khi ăn để tránh làm ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe hiện có.
Uống nhiều sữa hạt có gây sỏi mật? Chuyên gia lý giải sự thật phía sau tin đồnBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Thông tin cho rằng uống nhiều sữa hạt có thể gây sỏi mật đang khiến không ít người lo lắng, đặc biệt là những người thường xuyên sử dụng loại đồ uống này để thay bữa sáng hoặc hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, đây là cách hiểu chưa đầy đủ về nguyên nhân hình thành sỏi mật.
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GĐXH - Tâm lý e ngại nên không đi khám, đến khi việc đi lại, tiểu tiện và đại tiện trở nên khó khăn, bà mới tìm đến bệnh viện và được phát hiện mắc sa sinh dục độ III.
Nước mắm để qua đêm có an toàn? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ vi khuẩn nếu bảo quản sai cáchBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Nước mắm là gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, tuy nhiên nhiều gia đình có thói quen pha nước chấm rồi để lại dùng cho bữa sau. Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, việc để nước mắm qua đêm không phải lúc nào cũng nguy hiểm, nhưng nguy cơ nhiễm khuẩn sẽ tăng đáng kể nếu bảo quản không đúng cách.
Loại đồ uống đang trở thành trào lưu trên mạng xã hội có thực sự 'tăng hồng cầu', 'phục hồi cơ thể thần tốc' như lời đồn?Bệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Những ngày gần đây, công thức nước mía kết hợp sả, gừng và một chút muối biển được nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ như một "bí quyết sức khỏe" có khả năng làm ấm cơ thể, cải thiện tình trạng lạnh tay chân, thậm chí hỗ trợ "sinh huyết" nhanh chóng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, những công dụng được lan truyền này chưa có cơ sở khoa học xác thực.
Nước luộc thịt có nên dùng để nấu canh? Chuyên gia chỉ ra lợi ích và những lưu ý quan trọngBệnh thường gặp - 4 ngày trước
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Nhiều người làm mỗi ngày mà không biết: 3 thói quen buổi chiều đang âm thầm gây hại cho tim mạchBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Tưởng chừng vô hại nhưng một số thói quen diễn ra vào cuối ngày có thể khiến trái tim phải chịu áp lực lớn hơn theo thời gian. Điều đáng nói là rất nhiều người vẫn duy trì chúng mà không hề hay biết.
Ăn gì để ngủ ngon? 8 thực phẩm có sẵn trong bếp giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ hơnBệnh thường gặp
GĐXH - Mất ngủ, khó ngủ hoặc thường xuyên thức giấc giữa đêm có thể khiến cơ thể mệt mỏi, giảm khả năng tập trung. Bên cạnh việc điều chỉnh lối sống, một số thực phẩm quen thuộc chứa melatonin, magie và tryptophan cũng được đánh giá là hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên hiệu quả.