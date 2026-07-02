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8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

Thứ năm, 12:54 02/07/2026 | Bệnh thường gặp
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Khoai tây, sô cô la đen, trứng hay cà phê đều từng bị "gắn mác" không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá liều lượng. Thực tế, nếu sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp, đây đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ và hệ tiêu hóa.

8 thực phẩm từng bị hiểu lầm là 'không tốt': Ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe - Ảnh 1.

Nhiều thực phẩm quen thuộc từng bị hiểu lầm là "không lành mạnh", nhưng các nghiên cứu cho thấy nếu ăn đúng lượng và đúng cách, chúng vẫn là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

8 thực phẩm từng bị hiểu lầm là 'không tốt': Ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe - Ảnh 2.Ăn sứa đúng cách: Khuyến cáo từ chuyên gia để đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe

GĐXH - Sứa là món ăn quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, đặc biệt vào mùa hè, tuy nhiên nếu không được lựa chọn và sơ chế đúng cách có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người dân cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn từ khâu chọn mua đến chế biến và sử dụng để giảm thiểu rủi ro.

8 thực phẩm từng bị hiểu lầm là 'không tốt': Ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe - Ảnh 3.Cơ thể đang 'báo động' vì gan thận yếu? 4 thực phẩm này có thể là thứ bạn đang thiếu

GĐXH - Cơ thể thường xuyên nổi mụn, nóng trong, tiểu buốt hay mệt mỏi có thể là dấu hiệu gan và thận đang hoạt động quá tải. Thay vì tìm đến các phương pháp detox phức tạp, nhiều chuyên gia khuyến nghị bổ sung những thực phẩm tự nhiên giúp hỗ trợ quá trình thải độc của cơ thể. Dưới đây là 4 “siêu thực phẩm” quen thuộc nhưng lại có khả năng giúp gan và thận hoạt động hiệu quả hơn, từ đó cải thiện sức khỏe tổng thể một cách rõ rệt.

 

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Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
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