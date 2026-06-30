'Ăn cho nhanh, khỏe chưa thấy đâu: 'Thủ phạm giấu mặt’ trong nhiều bệnh mạn tính là đây

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Thực phẩm siêu chế biến – mối nguy tiềm ẩn trong nhiều bệnh mạn tính

Trong bối cảnh đời sống hiện đại ngày càng bận rộn, thực phẩm siêu chế biến trở thành lựa chọn phổ biến nhờ tính tiện lợi, dễ sử dụng và hương vị hấp dẫn. Tuy nhiên, phía sau sự tiện lợi đó là những cảnh báo đáng lưu ý từ giới chuyên môn về tác động lâu dài đối với sức khỏe con người.

Thực phẩm siêu chế biến là gì?

Thực phẩm siêu chế biến là nhóm sản phẩm đã trải qua nhiều công đoạn xử lý công nghiệp, thường chứa nhiều thành phần như đường, muối, chất béo không lành mạnh, cùng các chất phụ gia như chất bảo quản, chất tạo màu và hương liệu tổng hợp.

Nhóm thực phẩm này bao gồm đồ ăn nhanh, nước ngọt có đường, snack đóng gói, mì ăn liền, xúc xích, thịt chế biến sẵn và nhiều loại bánh kẹo công nghiệp.

Thực phẩm siêu chế biến như mì ăn liền, snack, nước ngọt đang ngày càng phổ biến trong bữa ăn hiện đại. (Ảnh minh hoạ)

Tác động đối với sức khỏe

Theo TS Lê Thị Hương Giang (Trưởng Khoa tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an) cho biết, việc tiêu thụ thường xuyên thực phẩm siêu chế biến có thể làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính không lây nhiễm.

Các bệnh thường được nhắc đến gồm béo phì, đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và bệnh tim mạch. Một số nghiên cứu cũng cho thấy mối liên hệ giữa chế độ ăn giàu thực phẩm siêu chế biến với tình trạng viêm mạn tính trong cơ thể.

Nguyên nhân chủ yếu là do loại thực phẩm này thường giàu năng lượng nhưng thiếu hụt vi chất, dễ dẫn đến dư thừa calo và rối loạn chuyển hóa nếu sử dụng trong thời gian dài.

Ảnh hưởng đến thói quen ăn uống

Không chỉ tác động trực tiếp đến sức khỏe, thực phẩm siêu chế biến còn ảnh hưởng đến hành vi ăn uống. Việc sử dụng thường xuyên có xu hướng thay thế thực phẩm tươi sống, làm giảm lượng rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu chất xơ trong khẩu phần ăn.

Thói quen ăn nhanh, sử dụng thực phẩm chế biến sẵn lâu dài cũng có thể góp phần làm mất cân bằng dinh dưỡng và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Khuyến cáo từ chuyên gia

TS Giang khuyến cáo nên hạn chế tối đa việc sử dụng thực phẩm siêu chế biến trong chế độ ăn hằng ngày. Thay vào đó, cần tăng cường thực phẩm tươi, đa dạng dinh dưỡng như rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các món ăn tự chế biến.

Một chế độ ăn cân bằng, lành mạnh không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính không lây nhiễm – nhóm bệnh đang có xu hướng gia tăng trong xã hội hiện nay.