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Cơ thể phát đi 7 tín hiệu lão hóa nhanh nhưng nhiều người tưởng là chuyện bình thường

Thứ hai, 07:00 29/06/2026 | Bệnh thường gặp
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Da kém đàn hồi, nhanh mệt, ngủ không sâu hay trí nhớ giảm sút đều có thể là những dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang lão hóa nhanh hơn bạn nghĩ. Đừng đợi đến khi quá muộn mới bắt đầu chăm sóc bản thân.

Cơ thể phát đi 7 tín hiệu lão hóa nhanh nhưng nhiều người tưởng là chuyện bình thường - Ảnh 1.

7 dấu hiệu cơ thể đang lão hóa nhanh như da mất độ đàn hồi, tóc thưa, ngủ không sâu, trí nhớ suy giảm và cơ thể nhanh mệt mỏi. Nhận biết sớm các dấu hiệu lão hóa giúp bạn chủ động điều chỉnh lối sống để bảo vệ sức khỏe và làm chậm quá trình lão hóa.

Cơ thể phát đi 7 tín hiệu lão hóa nhanh nhưng nhiều người tưởng là chuyện bình thường - Ảnh 2.Không chỉ kem chống nắng: 4 thứ này sẽ giúp làn da 'sống sót' qua mọi chuyến du lịch

GĐXH - Đi du lịch về da xỉn màu, khô ráp là chuyện nhiều người gặp phải. Nhưng ít ai biết rằng, chỉ cần thay đổi một vài món ăn quen thuộc, làn da có thể được bảo vệ từ bên trong – ngay cả khi bạn phơi nắng cả ngày.

Cơ thể phát đi 7 tín hiệu lão hóa nhanh nhưng nhiều người tưởng là chuyện bình thường - Ảnh 3.Sau 40, da xuống cấp nhanh hơn bạn nghĩ: Và đây là 'cứu tinh' ít ai để ý

GĐXH - Không phải cứ skincare đắt tiền là đủ. Với phụ nữ sau 40, làn da thay đổi từ bên trong và vitamin chính là yếu tố quyết định giúp cải thiện nếp nhăn, độ đàn hồi và độ tươi trẻ mỗi ngày.

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Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
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