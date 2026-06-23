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4 con giáp được Thần Tài gọi tên, liên tiếp đón tin vui về tiền bạc

Thứ ba, 13:25 23/06/2026 | Đời sống
Hà My
Hà My
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GĐXH - Trong tuần mới, nhiều cơ hội tốt sẽ tìm đến với 4 con giáp này. Người được quý nhân nâng đỡ trong công việc, người tài lộc tăng trưởng ổn định, người lại có cơ hội gặp đúng người để thay đổi vận trình.

4 con giáp được Thần Tài gọi tên, liên tiếp đón tin vui về tiền bạc - Ảnh 1.Điểm danh 3 con giáp nhiều lộc nhất tháng 5 âm lịch: Có tuổi được quý nhân chống lưng, tiền bạc ngày càng đầy túi

GĐXH - Tháng 5 âm lịch mở ra cục diện mới cho tuổi Sửu, Dậu, Tỵ. Cùng khám phá cách khai tài vượng vận và những cơ hội may mắn trong tháng.

1. Con giáp Tỵ

Đây là tuần cực kỳ thuận lợi cho con giáp Tỵ. Bạn thường gặp may mắn, dễ thăng tiến trong công việc…

Trong tuần, điểm sáng là dễ nhận được sự trợ giúp, thừa hưởng tài sản, đất đai, vật chất… Nửa cuối tuần nguồn thu nhập từ công việc chính ổn định, dù không quá nhiều nhưng đủ để bạn vui vẻ trong nhiều ngày liền.

4 con giáp được Thần Tài gọi tên, liên tiếp đón tin vui về tiền bạc - Ảnh 1.

Gia đạo bình an, tình duyên thuận lợi với con giáp Tỵ. Các bạn độc thân tuổi Tỵ chăm chỉ xuất hiện tại các buổi tụ tập, sự kiện xã giao sẽ tăng cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp, đặc biệt là các bạn nam.

2. Con giáp Mùi

Tuần này là một cơ hội vàng vô cùng hoàn hảo để bạn khẳng định bản lĩnh của mình. Về tài lộc, hãy chú ý giữ cho tinh thần luôn lạc quan, vui vẻ bởi một tâm trạng u uất kéo dài chính là nguyên nhân dẫn tới các vấn đề thể chất khiến bạn tiêu tốn một khoản tiền lớn cho sức khỏe trong tuần mới.

4 con giáp được Thần Tài gọi tên, liên tiếp đón tin vui về tiền bạc - Ảnh 2.

Vào cuối tuần, Mùi mới có dấu hiệu khởi sắc và mở ra cơ hội kiếm tiền, nhớ nắm bắt nhé.

Trong chuyện tình cảm do ảnh hưởng từ Thiên Vu, mối quan hệ lứa đôi dễ xảy ra những va chạm, hờn ghen vô cớ. Bạn cần học cách làm chủ cảm xúc của mình, tăng cường đối thoại ôn hòa với nửa kia để cùng tìm ra tiếng nói chung thay vì im lặng giận dỗi.

3. Con giáp Dậu

Tử vi tuần mới từ 22-28/6/2026 của 12 con giáp dự báo, đây là tuần khá thuận lợi với con giáp Dậu. Công việc bình ổn nhờ Thiên Đức hỗ trợ, khi gặp phải thế bí hay bài toán nan giải, Dậu phần lớn đều nhận được sự trợ giúp kịp thời từ quý nhân. Quyền lực gia tăng, cầu được ước thấy, tuy nhiên con giáp Dậu cần đề phòng chuyện thị phi.

Về tài lộc phải tới cuối tuần mới tốt lên cho con giáp Dậu. Bạn nên nắm bắt tốt những thông tin và tài nguyên do quý nhân mang lại, song cần tránh xa các hình thức đầu tư bốc đồng mang tính đầu cơ.

4 con giáp được Thần Tài gọi tên, liên tiếp đón tin vui về tiền bạc - Ảnh 3.

Gia đạo bình yên, hạnh phúc của tuổi Dậu đến từ những điều bình dị nhất. Trong thời buổi kinh tế eo hẹp này, việc vun vén lo toan cùng nhau giúp tình cảm bền vững lâu dài.

Nhiều bạn trẻ gặp được người tâm đầu ý hợp trong công việc, đôi bên cùng chung mục tiêu và thúc đẩy nhau tiến bộ. Từ bạn bè phát triển thành người yêu, cầu được ước thấy.

4. Con giáp Hợi

Tuần mới được Tam Hợp soi sáng, công việc làm ăn hanh thông, con giáp Hợi hoàn toàn có thể tự tin vào năng lực của bản thân và vượt mặt đối thủ. Con giáp Hợi cũng dễ gặp được quý nhân hỗ trợ giúp phát triển công việc, sự nghiệp.

4 con giáp được Thần Tài gọi tên, liên tiếp đón tin vui về tiền bạc - Ảnh 4.

Nhờ Tử Vi soi sáng, đường tài lộc của con giáp Hợi tăng tiến ổn định. Nếu có các cơ hội nâng cao doanh số, nhận dự án ngoài hoặc hợp tác kinh doanh thì nên chủ động giành lấy.

Trong tình cảm, nếu người độc thân đang có đối tượng mập mờ thì nên chậm lại một chút để quan sát xem lòng thành của đối phương đến đâu. Người đã có đôi hãy bớt nghe những lời so sánh từ người ngoài mà tập trung quay về với nhu cầu thực tế của nhau. Giao tiếp càng đơn giản càng dễ tránh hiểu lầm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

4 con giáp được Thần Tài gọi tên, liên tiếp đón tin vui về tiền bạc - Ảnh 6.Dự báo tử vi tháng 5 âm lịch năm 2026 năm Bính Ngọ cho con giáp Tý, Thân, Thìn và cách khai tài vượng vận mang lại may mắn

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tháng 5 âm lịch cho 3 con giáp Thân, Tý, Thìn dưới đây. Các con giáp nên lưu ý những điều này để mang lại may mắn.

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Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
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Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
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Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
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Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
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