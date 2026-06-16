4 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, làm đâu thắng đó, tiền về bất ngờ
GĐXH - Nhờ cát tinh soi chiếu, 4 con giáp dưới đây không chỉ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp mà còn đón nhận những cơ hội tài lộc và nhân duyên bất ngờ.
1. Con giáp Mão đón nhiều vận may
Xem tử vi tuần mới từ ngày 15 - 21/6/2026, chuyên gia Nguyễn Song Hà dự báo mang tới cho người tuổi Mão nhiều vận may cát tường nhờ sự chiếu mệnh của cát tinh Thái Âm.
Người tuổi Mão sở hữu tầm nhìn sâu sắc, tư duy nhạy bén và năng lượng tràn đầy để chinh phục những đỉnh cao mới. Bạn hãy tự tin nắm bắt cơ hội, phát huy tối đa năng lực cá nhân, nhưng cần tránh xa vào lòng tham, ích kỷ.
Về công việc trong tuần của tuổi Mão cũng có những bước tiến vượt bậc. Bạn dễ dàng đứng ra xử lý các cuộc đàm phán khó khăn hoặc ký kết. Nhờ nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ quý nhân mà những vấn đề tồn đọng, bạn dễ dàng giải quyết được.
Con giáp Mão cũng có cơ hội đón nhận những món quà bất ngờ, các khoản tiền thưởng nóng hoặc lợi nhuận từ những danh mục đầu tư nhỏ trước đây. Dù tài lộc đang lên, tuổi Mão cũng cần tránh xa vào những đầu tư khi chưa nắm rõ về nó.
Trong chuyện tình duyên, tuổi Mão tràn ngập hương vị hạnh phúc. Những người độc thân có cơ hội lớn tìm thấy một nửa tri kỷ của đời mình thông qua các cuộc gặp gỡ tình cờ. Các cặp đôi, gia đạo an vui.
2. Con giáp Thìn gặt hái được nhiều thành quả
Tuần mới này dù con giáp Thìn khá bận rộn, nhưng lại gặt hái được nhiều thành quả.
Với tư duy mạch lạc, khả năng sáng tạo vượt trội cùng một nguồn năng lượng làm việc vô cùng dồi dào, con giáp Thìn có thể làm việc cường độ cao. Phương diện sự nghiệp đang nằm ở thời kỳ đỉnh cao với rất nhiều cơ hội mở rộng quy mô. Đây là thời điểm tốt để Thìn tiến hành các dự án quan trọng. Khả năng ngoại giao khéo léo giúp Thìn duy trì được các mối quan hệ hài hòa với đối tác và cấp trên.
Tài lộc của con giáp Thìn không chỉ có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính mà còn đón nhận những khoản lợi nhuận bất ngờ.
Khác biệt với sự bùng nổ của tài lộc, phương diện tình cảm của người tuổi Thìn trong tuần này lại chỉ duy trì ở mức độ trung bình. Người độc thân cần kiên nhẫn hơn để tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Người có đôi hãy học cách bao dung, lắng nghe đối phương nhiều hơn, tình cảm sẽ phát triển hơn.
3. Con giáp Mùi tràn đầy năng lượng
Khoảng thời gian này với con giáp Mùi vô cùng cát lành và tràn đầy năng lượng. Tuổi Mùi dễ đón nhận nhiều vận may, công việc hanh thông, tài lộc dồi dào và tình cảm thăng hoa rực rỡ. Lời khuyên cho con giáp Mùi cần tự tin nắm bắt cơ hội lớn trong tuần.
Sự nghiệp của con giáp Mùi diễn ra vô cùng thăng hoa. Mùi luôn tràn đầy ý tưởng sáng tạo, hiệu quả làm việc được nâng cao rõ rệt nên dễ dàng giải quyết các vấn đề hóc búa. Điều này giúp cho bạn nhận được ghi nhận, sự nghiệp vì vậy phát triển hơn.
Về tài lộc của tuổi Mùi cũng rực rỡ hơn. Nguồn thu nhập chính từ tiền lương luôn ổn định, đồng thời các khoản thu nhập bất ngờ cũng tăng cao đột biến. Tuổi Mùi có khả năng nhận được tiền thưởng nóng, tiền lì xì hoặc các khoản nợ khó đòi từ lâu nay được hoàn trả.
Trong chuyện tình cảm vô cùng tích cực. Người độc thân có rất nhiều cơ hội gặp gỡ và bén duyên với "nửa kia" của mình, nên bạn hãy tham gia nhiều hơn các hoạt động. Các cặp đô sẽ cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc, thấu hiểu nhau nhiều hơn.
4. Con giáp Hợi được nâng đỡ
Tuần này tuổi Hợi có sao Tử Vi nâng đỡ nên gia tăng về mặt vận may. Lời khuyên cho tuổi Hợi là hãy tận dụng tối đa thời cơ cát lành này để thúc đẩy vận mệnh, nhưng nhớ giữ thái độ khiêm tốn, siêng năng.
Nhờ sự tin tưởng từ cấp trên, sự đồng lòng ủng hộ từ các đồng nghiệp xung quanh, con giáp Hợi dễ triển khai thuận lợi được các kế hoạch thời gian này. Vào thời điểm cuối tuần, vận trình ngày càng có xu hướng vượng phát mạnh mẽ hơn.
Bạn có nguồn tài chính vững mạnh trong tuần. Tuy nhiên, việc duy trì thói quen chi tiêu khoa học là điều cần thiết với con giáp Hợi để dòng tiền bền vững.
Trong chuyện tình cảm của con giáp Hợi ngập tràn hạnh phúc và sự gắn kết yêu thương. Người độc thân có vận đào hoa nở rộ, dễ dàng tìm thấy nửa kia lý tưởng của cuộc đời mình trong các sự kiện xã giao. Các cặp đôi cảm nhận được sự ấm áp, ngọt ngào. Gia đạo an khang thịnh vượng giúp con giáp Hợi tiến triển hơn trong sự nghiệp.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
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