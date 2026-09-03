4 kiểu cư xử này của đàn ông sẽ vô tình đẩy mối quan hệ đến 'bờ vực'

| Chuyện vợ chồng
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Không phải những chuyện lớn, đôi khi chính cách nói chuyện và ứng xử thiếu tinh tế của đàn ông lại khiến phụ nữ tổn thương, thất vọng. Có 4 kiểu cư xử tưởng bình thường nhưng dễ khiến tình cảm dần rạn nứt.

Trong tình yêu, đôi khi điều khiến phụ nữ tổn thương không phải những chuyện quá lớn mà là cách cư xử tưởng như rất bình thường của người đàn ông bên cạnh. Nói chuyện quá lớn tiếng, hờ hững trước cảm xúc hay thiếu tinh tế trong giao tiếp đều có thể khiến người phụ nữ cảm thấy mình không được tôn trọng và quan tâm. Vì vậy, cách đàn ông ứng xử trong những tình huống nhỏ cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự gắn kết của một mối quan hệ.

Có 4 kiểu cư xử mà đàn ông nên tránh nếu không muốn khiến phụ nữ thất vọng: lớn tiếng khi tranh luận, tỏ thái độ hời hợt trước cảm xúc của đối phương, đọc tin nhắn nhưng im lặng quá lâu và vội vàng biện minh khi người yêu đang tức giận. Những hành động này có thể xuất phát từ sự vô tâm hoặc thói quen giao tiếp, nhưng nếu lặp lại thường xuyên sẽ khiến phụ nữ cảm thấy bị xem nhẹ, không được lắng nghe và dần tạo khoảng cách trong tình yêu.

Một mối quan hệ bền vững không có nghĩa là hai người sẽ không bao giờ giận nhau, mà là cả hai biết cách ứng xử khi xảy ra bất đồng. Đàn ông muốn giữ tình yêu lâu dài nên học cách kiểm soát cảm xúc, lắng nghe nhiều hơn, phản hồi khi đối phương cần và tránh cố chứng minh mình đúng trong lúc tranh cãi. Đôi khi, chỉ một câu nói nhẹ nhàng, một lời giải thích đúng lúc hay thái độ biết thấu hiểu cũng đủ để tránh một cuộc cãi vã không đáng có và giúp tình cảm được vun đắp lâu dài.

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