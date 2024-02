4 mẹo giúp phụ nữ Nhật giữ làn da ít sạm nám

Mẹo nhỏ giúp khắc phục làn da sạm nám do thức khuya Thường xuyên thức khuya khiến cho đồng hồ sinh học của bạn bị thay đổi, cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi, da dẻ sạm đen và thiếu sức sống.

1. Làm sạch sâu

Làm sạch sâu hai bước với dầu tẩy trang và sữa rửa mặt giúp da sáng mịn, ít vết thâm, nám.

Làn da được làm sạch kỹ lưỡng giúp loại bỏ sợi bã nhờn, bụi bẩn trong lỗ chân lông, ngăn ngừa hình thành mụn, hạn chế xuất hiện vết thâm trên da. Phụ nữ Nhật thường làm sạch da với dầu tẩy trang trước rồi dùng sữa rửa mặt để làm sạch nhẹ nhàng, không gây kích ứng da. Làn da sạch, khỏe sẽ dễ dàng hấp thụ dưỡng chất từ các sản phẩm chăm sóc tiếp theo, giúp da luôn tươi mới.

2. Chống nắng kỹ càng

Ánh nắng mặt trời là tác nhân hàng đầu gây tăng sắc tố melanin, khiến da sạm, nám. Sử dụng kem chống nắng hàng ngày là điều cần thiết để bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời. Không chỉ dùng kem chống nắng, phụ nữ Nhật còn sử dụng áo, mũ chống nắng và đeo kính râm để giữ làn da trắng mịn.

3. Dưỡng ẩm từ trong ra ngoài

Dưỡng ẩm đầy đủ giúp da căng bóng, mịn màng.

Duy trì độ ẩm cho da là yếu tố giúp da sáng mịn, hạn chế vết thâm, nám. Phụ nữ Nhật thường dùng các sản phẩm dưỡng ẩm chuyên biệt như serum, kem dưỡng hoặc mặt nạ để nuôi dưỡng độ ẩm cho da. Ngoài dưỡng ẩm từ bên ngoài, họ còn uống nhiều nước, đặc biệt là trà xanh, để dưỡng ẩm cho da từ bên trong.

4. Sử dụng vitamin C

Vitamin C có tác dụng hữu hiệu trong việc làm trắng, ngăn ngừa vết thâm, nám, chống lão hóa cho da. Vitamin C là chất chống oxy hóa, góp phần thúc đẩy quá trình tạo lập protein, giúp da tăng khả năng đàn hồi. Vitamin C còn làm giảm các tác động của tia UV lên bề mặt da, giúp da mịn màng hơn. Phụ nữ Nhật sử dụng mỹ phẩm chứa vitamin C vào ban ngày và tăng cường bổ sung thực phẩm chứa vitamin C như anh đào, ớt chuông, cam, cà rốt, cà chua... để giữ làn da trắng mịn, ít sạm nám.