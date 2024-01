Nói không với retinol, Han So Hee dưỡng da trắng mịn ở tuổi 30 nhờ 3 thành phần chủ đạo

5 lưu ý khi dùng nước hoa hồng giúp chăm sóc da hiệu quả Dưới đây là một số điểm quan trọng khi sử dụng nước hoa hồng và chọn loại phù hợp với loại da của bạn.

Gây tiếng vang từ khi trở thành "tiểu tam hot nhất phim Hàn" trong bộ phim "Thế giới hôn nhân" phát sóng năm 2020, tên tuổi và nhan sắc của Han So Hee lên như "diều gặp gió". Nổi tiếng muộn hơn so với các nữ diễn viên khác nhưng chỉ 3 năm trở lại đây, độ phủ sóng của Han So Hee khiến cả giới showbiz Hàn phải dậy sóng. Nhất là tại sự kiện của nhà mốt Dior vừa qua, nhan sắc của cô xinh đẹp, gợi cảm đến mức không có mỹ từ nào có thể diễn tả được.

Han So Hee đẹp trong mọi góc nhìn, ngay cả cam thường chụp vội cũng không thể làm lu mờ nhan sắc của cô. Ngoài body gợi cảm, vóc dáng cao ráo mảnh mai, làn da trắng đến phát sáng của nữ diễn viên cũng là điểm mà công chúng si mê, không thể rời mắt.

Thậm chí khi đứng cạnh "thiên nga đen" Natalie Portman, nhan sắc cũng nước da trắng phát sáng của Han So Hee cũng không hề bị lu mờ.

Bước vào tuổi 30, dù nổi tiếng muộn hơn các nữ diễn viên cùng thời khác nhưng mỗi lần xuất hiện, Han So Hee lại khiến truyền thông tốn không biết bao giấy mực. Không hổ danh là đại sứ Dior Beauty, làn da trắng mịn hồng hào giúp Han So Hee cân mọi phong cách trang điểm những như những outfit khó nhằn nhất.

Han So Hee có được làn da thủy tinh, trắng sáng không tì vết nhờ các bước chăm da kiểu Hàn Quốc, cùng với những làm sạch - dưỡng ẩm - chống nắng cơ bản, đây là những thành phần trong mỹ phẩm chăm sóc da mà Han So Hee luôn tin tưởng.

Dưỡng trắng với vitamin C

Vitamin C được xem là dưỡng chất không thể thiếu trong quá trình chăm sóc da mặt với vai trò chống oxy hóa, giúp hồi sinh làn da xỉn màu, làm mờ vết nám và tàn nhang, dưỡng ẩm cũng như hạn chế tác động gây hại của ánh nắng mặt trời lên làn da của mỗi người. Vì vậy, vitamin C luôn là thành phần không thể thiếu trong các bước chăm sóc da của Han So Hee.

Làn da tuổi 30 của Han So Hee luôn trắng mịn hồng hào nhờ chăm chỉ dùng các sản phẩm dưỡng da có chứa vitamin C kết hợp chế độ ăn uống nhiều rau xanh và hoa quả để cải thiện sắc tố da, mang lại làn da tươi trẻ bất chất tuổi tác.

Trị mụn, chống lão hóa với niacinamide

Nếu như phải đẹp chăm chăm vào việc chống lão hóa với retinol thì Han So Hee lại tập trung vào bộ đôi vitamin C + niacinamide cho làn da tuổi 30 của mình.

Niacinamide thuộc nhóm vitamin B và là một dẫn xuất của vitamin B3, có thể tan trong nước. Niacinamide trở thành thành phần "vàng" trong làng mỹ phẩm bởi tác dụng trị mụn, chống lão hóa, giúp củng cố hàng rào bảo vệ da khỏi tác nhân gây hại từ môi trường.

Làn da mịn màng, trắng sáng hơn khi sử dụng niacinamide bởi thành phần này có tác dụng rõ rệt trong việc loại bỏ đi những bụi bẩn, bã nhờn bên trong da. Từ đó giúp da thông thoáng và hạn chế bít tắc lỗ chân lông, kiểm soát được tình trạng tiết dầu của da. Nhờ vậy giảm tối đa tình trạng mụn viêm, mụn ẩn... hoành hành trên làn da của bạn.

Làm dịu da hư tổn với thành phần ngải cứu

Với những ngày làn da nhạy cảm, xuất hiện mụn trứng cá sưng viêm... Han So Hee sẽ lựa chọn sản phẩm làm dịu da chiết xuất lá ngải. Ngải cứu nổi tiếng nhất với tính kháng khuẩn, kháng nấm và chống viêm, ngoài ra còn có khả năng làm dịu, chữa lành và nuôi dưỡng da; thành phần ngải cứu xuất hiện trong khá nhiều sản phẩm skincare xứ Hàn, đặc biệt là những sản phẩm dành riêng cho da nhạy cảm.

Đối với làn da lão hóa, thành phần ngải cứu còn có thể ngăn ngừa tổn thương do tia cực tím gây ra, kích thích collagen, giúp giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn hay cải thiện làn da chả xệ. Một thành phần chống lão hóa với rất nhiều công dụng mà đôi khi phái đẹp không để mắt tới.

Nguồn: Fimela