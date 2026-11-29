Rau củ là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, đối với người mắc bệnh thận, việc lựa chọn rau cần chú ý hơn đến hàm lượng kali, oxalat và natri trong thực phẩm.

Một số người mắc bệnh thận thường cho rằng cần kiêng ăn những thực phẩm giàu kali. Tuy nhiên, bệnh thận mạn chia thành 5 giai đoạn, không phải giai đoạn nào cũng giảm chức năng đào thải kali. Ở giai đoạn 1 - 2 rất ít khi bị tăng kali máu nên người bệnh ăn uống như bình thường. Từ giai đoạn 3b trở đi, bệnh nhân có tiền sử tăng kali máu vẫn có thể ăn hạn chế, không cần kiêng tuyệt đối.

Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể có thể gặp khó khăn trong việc đào thải lượng kali dư thừa, khiến khoáng chất này tích tụ trong máu và ảnh hưởng đến hoạt động của tim, cơ bắp. Một số loại rau chứa nhiều oxalat có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận ở người có cơ địa dễ mắc sỏi canxi oxalat.

Dưới đây là những loại rau người bệnh thận nên cân nhắc hạn chế.

1. Người bệnh thận hạn chế ăn khoai tây và khoai lang

Khoai tây và khoai lang là những loại củ giàu kali. Đây là khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ bắp, thần kinh và tim, nhưng có thể trở thành vấn đề khi thận không còn khả năng đào thải hiệu quả.

Ở người mắc bệnh thận mạn tính, kali dư thừa có thể tích tụ trong máu, gây rối loạn nhịp tim và ảnh hưởng đến sức khỏe. Người bệnh thận ở giai đoạn cần hạn chế kali nên kiểm soát lượng kali tiêu thụ theo hướng dẫn của bác sĩ.

2. Rau bina, cải cầu vồng và rau dền

Rau bina (rau chân vịt), cải cầu vồng và rau dền là những loại rau lá chứa nhiều kali. Khi nấu chín, rau thường giảm thể tích đáng kể, khiến người ăn dễ tiêu thụ lượng rau lớn hơn so với khi còn tươi nên dễ làm lượng kali nạp vào tăng lên nếu không kiểm soát khẩu phần. Ngoài ra, rau bina và rau dền còn chứa nhiều oxalat, người có tiền sử sỏi thận canxi oxalat hoặc nguy cơ tái phát sỏi nên chú ý hạn chế những thực phẩm giàu oxalat.

Người bệnh thận cần hạn chế kali có thể phải kiểm soát khẩu phần hoặc lựa chọn loại rau khác phù hợp hơn. Ảnh minh họa.

3. Cà chua và các sản phẩm từ cà chua

Cà chua là thực phẩm giàu vitamin và chất chống oxy hóa, nhưng cũng chứa lượng kali đáng kể. Vì vậy, người bệnh thận có nồng độ kali trong máu cao cần chú ý khẩu phần cà chua.

Không chỉ cà chua tươi, các sản phẩm chế biến từ loại quả này như sốt cà chua, tương cà và nước ép cà chua cũng có thể cung cấp lượng kali đáng kể. Đặc biệt, một số sản phẩm đóng hộp còn chứa thêm muối, làm tăng lượng natri nạp vào cơ thể.

4. Rau đóng hộp và rau muối chua

Rau đóng hộp và rau muối chua thường được bổ sung muối trong quá trình chế biến, bảo quản. Đối với người mắc bệnh thận mạn tính, kiểm soát lượng muối trong chế độ ăn có vai trò quan trọng trong việc hạn chế phù và hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Người bệnh nên ưu tiên rau tươi hoặc rau đông lạnh không thêm muối. Nếu sử dụng rau đóng hộp, nên chọn sản phẩm không bổ sung muối, đồng thời chắt bỏ nước và rửa rau dưới vòi nước để giảm bớt natri.

Người mắc bệnh thận cần chú ý lựa chọn rau phù hợp để vừa bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất, vừa kiểm soát các thành phần dinh dưỡng theo tình trạng sức khỏe. Một số lựa chọn an toàn thường có hàm lượng kali thấp hơn, chẳng hạn như bắp cải, súp lơ, đậu xanh, ớt chuông, hành tây và dưa chuột.

Ngoài lựa chọn thực phẩm, cách chế biến cũng rất quan trọng. Với các loại rau giàu kali, có thể áp dụng các mẹo để làm giảm lượng kali trong thực phẩm như thái nhỏ, ngâm trong nước vì kali tan rất tốt trong nước, luộc lên sau đó bỏ phần nước luộc để giảm một phần kali. Không nên tận dụng nước này để nấu canh hoặc chế biến món khác.