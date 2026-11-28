Trong căn bếp của nhiều gia đình Việt, củ sen thường được sử dụng để nấu canh, hầm xương hoặc chế biến thành các món xào. Phần củ giòn, có vị ngọt nhẹ, dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu khiến thực phẩm này trở thành lựa chọn quen thuộc trong những bữa ăn gia đình.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết củ sen còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Bên cạnh chất xơ hỗ trợ hoạt động tiêu hóa, loại củ này còn cung cấp vitamin B6, magie, kali và vitamin C.

Đây đều là những dưỡng chất tham gia vào các hoạt động quan trọng của cơ thể, từ chuyển hóa năng lượng, duy trì chức năng thần kinh đến bảo vệ tế bào. Vì vậy, củ sen có thể được đưa vào chế độ ăn đa dạng, đặc biệt với những người muốn cải thiện chất lượng dinh dưỡng trong bữa ăn hằng ngày.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội, củ sen không chỉ dùng để nấu canh, hầm xương mà còn cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ. Đây là thực phẩm có thể bổ sung vào chế độ ăn lành mạnh, đặc biệt khi chị em muốn chăm sóc sức khỏe và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Củ sen có những lợi ích gì? 4 dưỡng chất đáng chú ý đối với sức khỏe phụ nữ

Củ sen không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong các món canh, món hầm mà còn cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ cho cơ thể.

Củ sen cung cấp vitamin B6, hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh

Một trong những dưỡng chất đáng chú ý có trong củ sen là vitamin B6. Đây là vitamin tham gia vào nhiều phản ứng chuyển hóa trong cơ thể, đặc biệt liên quan đến hoạt động của hệ thần kinh.

Vitamin B6 cần thiết cho quá trình tổng hợp một số chất dẫn truyền thần kinh như serotonin. Những chất này có vai trò truyền tín hiệu giữa các tế bào thần kinh, tham gia điều hòa tâm trạng và nhiều hoạt động sinh lý khác.

Việc cung cấp đủ vitamin B6 thông qua chế độ ăn đa dạng giúp cơ thể duy trì các chức năng thần kinh bình thường.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, đây cũng là một trong những lý do củ sen có thể được xem là thực phẩm bổ sung hữu ích trong chế độ ăn chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, cần hiểu đúng rằng ăn củ sen không đồng nghĩa với việc có thể cải thiện ngay tình trạng căng thẳng, lo âu hoặc mất ngủ. Vitamin B6 chỉ là một trong nhiều yếu tố tham gia vào hoạt động của hệ thần kinh, còn chất lượng giấc ngủ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như thói quen sinh hoạt, tâm lý và tình trạng sức khỏe.

Bổ sung magie và kali, góp phần duy trì hoạt động cơ thể

Bên cạnh vitamin B6, củ sen còn cung cấp hai khoáng chất quan trọng là magie và kali. Magie tham gia vào hàng trăm phản ứng sinh hóa trong cơ thể, có vai trò đối với hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và quá trình chuyển hóa năng lượng. Trong khi đó, kali là chất điện giải cần thiết giúp duy trì cân bằng dịch, hỗ trợ hoạt động của cơ và dẫn truyền thần kinh.

Hai khoáng chất này cũng có vai trò trong việc duy trì huyết áp bình thường. Đối với phụ nữ, việc duy trì chế độ ăn đa dạng, cung cấp đủ khoáng chất là điều cần thiết để đáp ứng nhu cầu hoạt động của cơ thể. Củ sen có thể trở thành một trong những lựa chọn bổ sung kali và magie bên cạnh các thực phẩm khác như rau xanh, các loại đậu, hạt và trái cây.

Dù vậy, không nên xem củ sen là thực phẩm có khả năng điều trị tăng huyết áp hoặc thay thế thuốc. Người mắc bệnh thận, đặc biệt là người cần kiểm soát lượng kali trong khẩu phần, nên tham khảo ý kiến bác sĩ về chế độ ăn phù hợp.

Củ sen chứa vitamin B6, dưỡng chất tham gia vào quá trình tổng hợp serotonin và hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh.

Giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu

Một lợi ích khác của củ sen là cung cấp chất xơ cho cơ thể. Chất xơ đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ tiêu hóa. Khi được bổ sung đầy đủ, chất xơ giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và góp phần hạn chế tình trạng táo bón.

Không chỉ có lợi cho đường ruột, thực phẩm giàu chất xơ còn giúp tạo cảm giác no lâu hơn. Nhờ đó, việc bổ sung củ sen vào bữa ăn có thể hỗ trợ kiểm soát khẩu phần, phù hợp với những người đang chú ý đến chế độ dinh dưỡng và cân nặng.

Tuy nhiên, để cải thiện hoạt động tiêu hóa, không nên chỉ phụ thuộc vào một loại thực phẩm. Cần kết hợp nhiều nguồn chất xơ từ rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu, đồng thời uống đủ nước và duy trì vận động thường xuyên.

Cung cấp vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa

Củ sen còn chứa vitamin C cùng một số hợp chất thực vật có hoạt tính chống oxy hóa. Vitamin C là dưỡng chất cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen, hỗ trợ chức năng miễn dịch và tham gia bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Trong quá trình hoạt động và chuyển hóa, cơ thể liên tục tạo ra các gốc tự do. Khi lượng gốc tự do vượt quá khả năng kiểm soát của hệ thống chống oxy hóa, tình trạng stress oxy hóa có thể xảy ra, gây ảnh hưởng đến tế bào.

Hàm lượng chất xơ trong củ sen giúp hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện hoạt động đường ruột và tạo cảm giác no lâu hơn.

Việc bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C và hợp chất chống oxy hóa là một phần của chế độ ăn lành mạnh, giúp cung cấp những dưỡng chất cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, củ sen có thể góp phần bổ sung những dưỡng chất này vào thực đơn hằng ngày. Tuy nhiên, để nhận được lợi ích dinh dưỡng toàn diện, chị em nên kết hợp nhiều loại rau củ quả có màu sắc khác nhau thay vì chỉ tập trung vào một thực phẩm.

Ăn củ sen thế nào để bổ sung dinh dưỡng hợp lý?

Củ sen có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, từ món canh thanh nhẹ đến món hầm hoặc xào. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, chị em có thể sử dụng củ sen nấu canh, hầm với thịt nạc, kết hợp hạt sen hoặc chế biến thành món xào. Một số cách chế biến có thể áp dụng trong bữa ăn gia đình gồm:

- Củ sen nấu canh: Có thể kết hợp với thịt nạc hoặc sườn để tạo thành món canh trong bữa cơm.

- Củ sen hầm thịt nạc: Giúp đa dạng thực đơn, kết hợp nguồn chất xơ từ củ sen với protein từ thịt.

- Củ sen kết hợp hạt sen: Có thể sử dụng để nấu các món canh hoặc món hầm, tạo sự đa dạng về nguyên liệu.

- Củ sen xào: Nên sử dụng lượng dầu vừa phải, kết hợp thêm các loại rau củ khác để tăng sự phong phú dinh dưỡng.

Khi chế biến, nên ưu tiên ăn chín, lựa chọn củ sen tươi, làm sạch kỹ trước khi nấu và hạn chế thêm quá nhiều đường, muối hoặc gia vị đậm. Đặc biệt, chị em không nên kỳ vọng chỉ cần ăn củ sen là có thể ngủ ngon hơn hoặc cải thiện toàn diện sức khỏe. Chất lượng giấc ngủ còn phụ thuộc vào giờ giấc sinh hoạt, mức độ vận động, tâm lý và nhiều yếu tố khác.

Một chế độ ăn cân bằng, đa dạng thực phẩm, kết hợp vận động thường xuyên và duy trì thói quen ngủ nghỉ khoa học mới là nền tảng quan trọng để chăm sóc sức khỏe lâu dài.

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