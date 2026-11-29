Sau tuổi 40, không ít chị em phụ nữ bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn vì thấy vòng eo tăng, cân nặng lại khó xuống. Những món ăn nhiều dầu mỡ dần được thay thế bằng thực phẩm luộc, hấp; khẩu phần thịt cũng được cân nhắc kỹ hơn. Trong số những thực phẩm thường được lựa chọn, ức gà khá phổ biến bởi ít chất béo, giàu protein và dễ chế biến thành nhiều món ăn.

Ức gà là thực phẩm giàu protein, ít chất béo, thường xuất hiện trong thực đơn của người muốn giảm cân và duy trì vóc dáng. Không chỉ hỗ trợ kiểm soát cân nặng, loại thịt này còn cung cấp dưỡng chất cần thiết để duy trì cơ bắp, đặc biệt có ý nghĩa với phụ nữ bước vào tuổi trung niên.

Ức gà là thực phẩm giàu protein, ít chất béo, phù hợp với chế độ ăn uống kiểm soát cân nặng.

Bên cạnh việc kiểm soát cân nặng, việc duy trì khối lượng và sức mạnh cơ bắp cũng là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe lâu dài. Khi tuổi tác tăng lên, khối lượng cơ có xu hướng suy giảm. Nếu chế độ ăn không cung cấp đủ protein và thiếu hoạt động thể lực phù hợp, quá trình mất cơ có thể diễn ra rõ rệt hơn.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội cho biết, ức gà là thực phẩm giàu protein, tương đối ít chất béo, đặc biệt khi bỏ da. Nếu được chế biến đúng cách và kết hợp với chế độ ăn cân bằng, đây là lựa chọn tốt để duy trì cơ bắp, kiểm soát cân nặng và bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.

4 lợi ích của ức gà đối với sức khỏe phụ nữ sau tuổi 40

1. Bổ sung protein, giúp duy trì và phục hồi cơ bắp

Một trong những giá trị dinh dưỡng nổi bật của ức gà là hàm lượng protein cao. Khoảng 100g ức gà nấu chín cung cấp 30-31g protein. Đây là nguồn protein chất lượng cao, chứa các axit amin cần thiết cho quá trình xây dựng và phục hồi cơ bắp.

Đặc biệt, sau tuổi 40-50, khối lượng và sức mạnh cơ bắp có xu hướng suy giảm theo tuổi tác. Vì vậy, việc bổ sung đủ protein trong chế độ ăn có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng duy trì cơ bắp.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bổ sung đủ protein kết hợp với tập luyện sức mạnh sẽ giúp duy trì cơ, hạn chế tình trạng mất cơ theo tuổi tác. Điều này cũng cho thấy phụ nữ trung niên không nên chỉ tập trung giảm cân mà bỏ qua việc bảo vệ khối cơ. Duy trì cơ bắp không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn góp phần giữ sức mạnh và thể lực trong sinh hoạt hằng ngày.

2. Giàu protein, hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Ức gà bỏ da có hàm lượng chất béo tương đối thấp nhưng giàu protein, phù hợp với thực đơn của những người đang cần kiểm soát cân nặng.

Protein có khả năng tạo cảm giác no lâu hơn, qua đó hỗ trợ kiểm soát khẩu phần ăn và tổng năng lượng nạp vào cơ thể. Nhờ vậy, việc bổ sung ức gà hợp lý có thể giúp người ăn xây dựng thực đơn cân đối hơn.

Thay thế một phần các loại thịt nhiều mỡ bằng ức gà cũng là cách để điều chỉnh lượng chất béo trong khẩu phần ăn.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng cứ ăn ức gà là có thể giảm cân. Hiệu quả kiểm soát cân nặng vẫn phụ thuộc vào tổng năng lượng ăn vào, mức độ vận động và sự cân đối của toàn bộ chế độ dinh dưỡng.

Bổ sung ức gà hợp lý giúp cung cấp protein cần thiết để duy trì và phục hồi cơ bắp.

3. Cung cấp vitamin nhóm B, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng

Bên cạnh protein, ức gà còn cung cấp vitamin B3 và B6. Đây là những vitamin tham gia vào quá trình chuyển hóa protein, chất béo và carbohydrate.

Nhờ đó, cơ thể có thể sử dụng các chất dinh dưỡng từ thức ăn để tạo năng lượng và duy trì những hoạt động bình thường.

Việc bổ sung đa dạng thực phẩm giàu vitamin nhóm B trong chế độ ăn góp phần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Trong đó, ức gà là một lựa chọn có thể kết hợp linh hoạt với nhiều loại thực phẩm khác trong bữa ăn hằng ngày.

4. Chế biến đúng cách để tận dụng giá trị dinh dưỡng của ức gà

Mặc dù có nhiều ưu điểm về dinh dưỡng, cách chế biến ức gà cũng ảnh hưởng đến chất lượng của món ăn.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, nên ưu tiên những phương pháp chế biến như luộc, hấp, áp chảo hoặc nướng với ít dầu. Ngược lại, nên hạn chế ức gà chiên giòn, tẩm ướp quá mặn hoặc sử dụng nhiều nước sốt chứa đường.

Để bữa ăn cân đối hơn, không nên chỉ ăn ức gà mà cần kết hợp với rau xanh, củ quả và các nguồn thực phẩm khác. Người ăn cũng nên thay đổi nguồn protein bằng cách bổ sung cá, trứng, đậu phụ và các loại đậu. Điều này giúp thực đơn đa dạng hơn, cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Phụ nữ sau tuổi 40 cần chú ý điều gì khi bổ sung protein?

Một sai lầm thường gặp khi kiểm soát cân nặng là chỉ chú trọng giảm lượng thức ăn mà chưa quan tâm đầy đủ đến chất lượng dinh dưỡng. Việc ăn quá ít hoặc không cung cấp đủ protein trong thời gian dài có thể khiến cơ thể không được đáp ứng tốt nhu cầu duy trì và phục hồi cơ bắp.

Với phụ nữ sau tuổi 40, duy trì khối lượng cơ cần được xem là một mục tiêu quan trọng bên cạnh kiểm soát cân nặng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, một chế độ ăn đủ protein kết hợp vận động phù hợp mới là nền tảng giúp duy trì sức mạnh, thể lực và sức khỏe lâu dài.

Vì vậy, chị em có thể đưa ức gà vào thực đơn như một nguồn protein chất lượng, nhưng cần ăn với khẩu phần phù hợp, chế biến lành mạnh và kết hợp đa dạng thực phẩm. Đặc biệt, nên duy trì các hoạt động tập luyện sức mạnh phù hợp với thể trạng để hỗ trợ bảo vệ cơ bắp khi tuổi tác tăng lên.

Cắt bỏ hoàn toàn tinh bột để giảm cân, phụ nữ tiền mãn kinh có thể đối mặt nguy cơ gì? GĐXH - Nhiều người trong chế độ ăn giảm cân thường sẽ chọn cắt giảm tinh bột hoặc thậm chí loại bỏ hoàn toàn cơm và các loại thực phẩm giàu carbohydrate với mong muốn sẽ giảm cân nhanh. Nhưng sự thật có như họ nghĩ không?