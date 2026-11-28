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Tối 26/11, YouTuber Hậu Hoàng (tên thật Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995) khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ thông tin mắc ung thư. Nữ YouTuber cho biết, cô mới phát hiện bệnh cách đây 2 ngày, hiện vẫn chưa thoát khỏi trạng thái suy sụp và khóc rất nhiều khi nghĩ đến biến cố sức khỏe.

Theo đó, căn bệnh Hậu Hoàng nhắc đến là bệnh máu trắng, còn gọi là bệnh bạch cầu (leukemia). Đây là một dạng ung thư xuất phát từ các tế bào tạo máu trong tủy xương. Bệnh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu không được phát hiện và điều trị phù hợp.

7 dấu hiệu ung thư máu giai đoạn đầu dễ bị bỏ qua

Theo các chuyên gia y tế Bệnh viện Thu Cúc, ung thư máu giai đoạn đầu có thể biểu hiện bằng những triệu chứng mơ hồ, dễ nhầm lẫn với bệnh lý thông thường, thậm chí có trường hợp không xuất hiện dấu hiệu rõ ràng.

Một số dấu hiệu có thể gặp ở người mắc bệnh bạch cầu gồm:

Mệt mỏi, suy nhược kéo dài: Cơ thể thường xuyên uể oải, kiệt sức, không cải thiện dù đã nghỉ ngơi. Tình trạng này có thể liên quan đến thiếu máu do bệnh ảnh hưởng đến quá trình tạo máu.

Nhiễm trùng thường xuyên hoặc tái phát: Người bệnh có thể dễ mắc các bệnh nhiễm trùng, sốt kéo dài hoặc nhiễm trùng tái diễn do những bất thường trong hệ thống tế bào máu.

Giảm cân không rõ nguyên nhân: Sụt cân trong thời gian ngắn dù không chủ động thay đổi chế độ ăn uống hay mức độ vận động có thể là dấu hiệu cảnh báo cần chú ý.

Sưng hạch bạch huyết: Các hạch ở vùng cổ, nách hoặc háng có thể sưng lên, đôi khi không gây đau.

Dễ bầm tím hoặc chảy máu bất thường: Người bệnh có thể xuất hiện những vết bầm không rõ nguyên nhân, chảy máu cam, chảy máu chân răng hoặc các chấm xuất huyết nhỏ dưới da.

Đổ mồ hôi đêm: Tình trạng đổ mồ hôi nhiều bất thường vào ban đêm, có thể khiến quần áo hoặc chăn ga bị ướt.

Đau nhức xương, khớp: Một số người có thể xuất hiện cảm giác đau nhức xương hoặc khớp do các tế bào bất thường tích tụ trong tủy xương.

Ảnh minh họa.

Phân biệt vết bầm thông thường với dấu hiệu cảnh báo ung thư máu

Vết bầm tím trên da thường xuất hiện sau va đập, chấn thương và có thể tự thay đổi màu sắc, mờ dần theo thời gian. Tuy nhiên, những vết bầm xuất hiện bất thường, không rõ nguyên nhân hoặc đi kèm các biểu hiện khác có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề về sức khỏe, trong đó có bệnh lý về máu.

Ở người mắc bệnh bạch cầu, tình trạng giảm tiểu cầu có thể khiến cơ thể dễ xuất hiện vết bầm tím, chấm xuất huyết dưới da hoặc chảy máu bất thường.

Một số dấu hiệu cần chú ý gồm:

Xuất huyết dưới da: Các chấm xuất huyết nhỏ màu đỏ hoặc tím, có thể xuất hiện thành từng vùng.

Chảy máu niêm mạc: Chảy máu cam, chảy máu chân răng hoặc các biểu hiện chảy máu tự phát, bất thường.

Triệu chứng toàn thân: Sốt kéo dài, nhiễm trùng tái phát, mệt mỏi, suy nhược, đau nhức xương khớp.

Nếu xuất hiện những vết bầm tím bất thường, lan rộng hoặc đi kèm các dấu hiệu kể trên, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám. Bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm công thức máu và các xét nghiệm cần thiết khác để xác định nguyên nhân.

Làm gì để giảm nguy cơ mắc ung thư máu?

Mặc dù không phải tất cả trường hợp ung thư máu đều có thể phòng ngừa, việc hạn chế tiếp xúc với một số yếu tố nguy cơ và duy trì lối sống lành mạnh có thể góp phần bảo vệ sức khỏe.

Hạn chế tiếp xúc với hóa chất độc hại

Một số hóa chất như benzen có liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh ung thư máu. Người thường xuyên làm việc trong môi trường tiếp xúc với hóa chất cần tuân thủ quy định an toàn lao động, sử dụng phương tiện bảo hộ và hạn chế tiếp xúc không cần thiết.

Hạn chế tiếp xúc với bức xạ không cần thiết

Tiếp xúc với mức bức xạ ion hóa cao có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, trong đó có ung thư máu. Vì vậy, việc tuân thủ các quy định an toàn bức xạ trong môi trường làm việc và khi thực hiện các thủ thuật y tế là cần thiết.

Duy trì vận động thể chất

Tập thể dục thường xuyên giúp nâng cao sức khỏe tổng thể, cải thiện thể lực và góp phần giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính. Mỗi người nên duy trì hoạt động thể chất phù hợp với độ tuổi, thể trạng và tình trạng sức khỏe.

Ăn uống cân đối, lành mạnh

Chế độ ăn đa dạng, cân đối, tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế thực phẩm nhiều chất béo không lành mạnh giúp bảo vệ sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, không có chế độ ăn nào được chứng minh có thể phòng ngừa chắc chắn bệnh bạch cầu.

Thăm khám khi có dấu hiệu bất thường

Khám sức khỏe định kỳ giúp theo dõi tình trạng sức khỏe, phát hiện các bất thường cần đánh giá thêm. Khi xuất hiện tình trạng mệt mỏi kéo dài, sốt không rõ nguyên nhân, dễ bầm tím, chảy máu bất thường hoặc sụt cân không chủ ý, người bệnh nên đi khám thay vì tự điều trị tại nhà.