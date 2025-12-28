4 sai lầm người nghỉ hưu cần tránh để không phải hối hận tuổi xế chiều
GĐXH - Có những sai lầm tưởng như nhỏ, nhưng khi lặp lại trong thời gian dài, lại trở thành “vết nứt” khiến tuổi già trở nên chông chênh.
Nghỉ hưu thường được xem là quãng thời gian “an nhàn”, khi con cái đã trưởng thành, công việc khép lại, cuộc sống chậm hơn và nhẹ gánh hơn. Thế nhưng thực tế cho thấy, không ít người bước vào tuổi hưu với tâm thế chủ quan, để rồi chỉ sau vài năm phải trả những cái giá rất đắt – không chỉ bằng tiền bạc, mà bằng sức khỏe, các mối quan hệ và cả sự bình yên tinh thần.
Có những sai lầm tưởng như nhỏ, nhưng khi lặp lại trong thời gian dài, lại trở thành “vết nứt” khiến tuổi già trở nên chông chênh.
Sai lầm đầu tiên và cũng phổ biến nhất là nghĩ rằng mình đã nghỉ hưu thì không cần chuẩn bị thêm gì nữa. Nhiều người dành trọn cuộc đời cho công việc, đến khi nhận sổ hưu mới bắt đầu… buông xuôi. Không kế hoạch tài chính dài hạn, không dự phòng cho chi phí y tế, không tính đến lạm phát hay những biến cố bất ngờ. Lương hưu đủ sống hôm nay nhưng có thể trở nên eo hẹp chỉ sau vài năm. Khi sức khỏe yếu đi, chi phí thuốc men, chăm sóc tăng lên, sự chủ quan ban đầu sẽ biến thành gánh nặng thường trực, buộc người già phải phụ thuộc vào con cái hoặc cắt giảm chất lượng sống.
Sai lầm thứ hai là coi tiền tiết kiệm cả đời như “của để dành cho con cháu” và sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Nhiều người nghỉ hưu vẫn giữ thói quen hy sinh, sợ con cái thiếu thốn, sợ bị đánh giá là ích kỷ. Họ đưa tiền cho con làm ăn, mua nhà, đầu tư, thậm chí đứng tên vay mượn giúp con mà không lường hết rủi ro. Khi việc suôn sẻ, mọi thứ yên ổn. Nhưng chỉ cần một lần thất bại, người nghỉ hưu có thể mất trắng số tiền tích lũy, trong khi sức lao động không còn, khả năng làm lại gần như bằng không. Cái giá phải trả khi ấy không chỉ là tiền bạc, mà còn là sự bất an kéo dài suốt quãng đời còn lại.
Sai lầm thứ ba nằm ở việc xem nhẹ sức khỏe, trì hoãn việc chăm sóc bản thân. Không ít người cao tuổi nghĩ rằng bệnh tật là điều “đến đâu hay đến đó”, chỉ đi khám khi đã quá muộn. Họ ngại tốn tiền, ngại làm phiền con cháu, hoặc chủ quan cho rằng đau nhức là chuyện bình thường của tuổi già. Nhưng chính sự chần chừ ấy lại khiến nhiều bệnh nhẹ trở nặng, nhiều vấn đề có thể kiểm soát sớm lại biến thành gánh nặng điều trị lâu dài. Ở tuổi nghỉ hưu, sức khỏe không chỉ là vốn sống, mà còn là tài sản lớn nhất. Mất sức khỏe đồng nghĩa với mất tự do và mất quyền chủ động trong cuộc sống.
Sai lầm cuối cùng, cũng là sai lầm khiến nhiều người phải trả giá bằng sự cô đơn, là thu hẹp thế giới sống của mình chỉ quanh con cháu. Sau khi nghỉ hưu, một số người gần như cắt đứt các mối quan hệ xã hội, không bạn bè, không sở thích riêng, không hoạt động cộng đồng. Họ đặt toàn bộ kỳ vọng tinh thần vào con cái, mong được quan tâm, trò chuyện mỗi ngày. Khi con bận rộn, khoảng trống tinh thần xuất hiện, kéo theo cảm giác bị bỏ rơi, tủi thân và dễ dẫn đến xung đột gia đình. Tuổi già vì thế không còn bình yên, dù vật chất không thiếu.
Nhìn lại, bốn sai lầm trên đều xuất phát từ một điểm chung: thiếu chuẩn bị cho chính mình. Nghỉ hưu không phải là dấu chấm hết của cuộc đời lao động, mà là một chặng mới đòi hỏi sự tỉnh táo, chủ động và biết yêu bản thân đúng cách. Chuẩn bị tài chính hợp lý, giữ ranh giới rõ ràng với tiền bạc dành cho con cháu, đầu tư cho sức khỏe và duy trì một đời sống tinh thần phong phú chính là những “bảo hiểm” bền vững nhất cho tuổi xế chiều.
Tuổi hưu có thể là quãng thời gian đáng sống nhất của đời người, nếu những sai lầm đắt giá ấy được nhận ra kịp thời. Bởi điều người nghỉ hưu cần nhất không phải là thật nhiều tiền, mà là sự an tâm để sống trọn vẹn những năm tháng còn lại, không hối tiếc và không phụ thuộc.
Bà mẹ “bóc phốt” con gái trong ngày sinh nhật, dân mạng trách ngược: Chị mới là người cần thay đổi!Gia đình - 1 giờ trước
Đỉnh điểm là chuyện trong ngày sinh nhật.
Tưởng về quê nghỉ hưu an nhàn, 7 tháng sau vợ chồng tôi phải lặng lẽ rời làngGia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Vợ chồng tôi từng tin rằng, những năm tháng nghỉ hưu ở quê sẽ là quãng đời bình yên và hạnh phúc nhất. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn khác với những viễn cảnh đẹp đẽ mà chúng tôi đã vẽ ra.
Top cung hoàng đạo tốt bụng nhất: Càng ở gần càng thấy ấm ápGia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người sinh ra đã mang trong mình sự tử tế rất tự nhiên. Họ không cần phô trương hay nói lời hoa mỹ mà chỉ lặng lẽ quan tâm người khác.
4 con giáp may mắn nhất bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc hanh thông, gia đình hạnh phúcGia đình - 4 giờ trước
GĐXH - Vận thế như sóng trào, phúc khí tựa núi lửa bùng nổ. Khám phá 4 con giáp may mắn nhất sắp bước vào kỷ nguyên hoàng kim, tài lộc hanh thông, cả đời viên mãn.
Giá ngày xưa tôi đừng khoe khoang điều này thì giờ con trai không phải xấu hổ với họ hàng: Ngẫm lại thấy mình dại quá!Gia đình - 6 giờ trước
Giờ đây, nhìn con lủi thủi trong chính căn nhà của mình mỗi dịp Lễ Tết, tôi mới hối hận.
Lấy vợ trẻ con, tôi như được làm thêm nghề bảo mẫu khi về nhàChuyện vợ chồng - 7 giờ trước
Cưới nhau về được hai năm, tôi dần nhận ra mình không chỉ đóng vai trò là chồng, mà còn kiêm luôn chức vụ: bảo mẫu, trọng tài, thợ sửa đồ chơi và chuyên gia tâm lý bất đắc dĩ.
4 kiểu cha mẹ dù tài sản kếch xù, về già vẫn khiến con cái sợ hãi khi sống chungGia đình - 15 giờ trước
GĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều người, tiền bạc là “tấm bảo hiểm” cho tuổi già. Có của ăn của để, có nhà cửa, có tài sản, cha mẹ sẽ không lo thiếu thốn và con cái cũng chẳng phải áp lực. Nhưng thực tế lại cho thấy một nghịch lý cay đắng: Không ít gia đình giàu có, thậm chí rất giàu, nhưng khi cha mẹ về già, chính con cái lại sợ sống chung, né tránh ở gần, chỉ dám thăm nom cho tròn bổn phận.
Cho bố mẹ vay tiền mua nhà cho em trai, tôi nhận bài học cay đắng: Hóa ra tiền con gái đưa là nghĩa vụGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Cú sốc tinh thần lớn khiến cô nhận ra, trong mắt bố mẹ, sự hy sinh của con gái đôi khi chỉ được xem là điều đương nhiên.
Xinh đẹp, tự chủ tài chính ở tuổi 35, tôi chọn cô đơn vì ám ảnh về sự phản bộiGia đình - 1 ngày trước
Bố mẹ chia tay khi tôi mới 5 tuổi, lúc mẹ đang mang thai em trai 5 tháng. Một cuộc hôn nhân tan vỡ vì phản bội đã ám ảnh tôi, để rồi giờ đây khi có tất cả nhưng tôi chưa dám bước vào tình yêu
Tranh chấp thừa kế 11 tỷ đồng của cụ ông: Người bán hoa quả thắng kiện, người thân cúi đầu im lặngGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Cụ ông để lại tài sản hơn 10 tỷ đồng cho "người dưng" thừa kế, khiến người thân tố lừa đảo và kéo nhau ra tòa. Phán quyết cuối cùng lại khiến dư luận ngỡ ngàng.
Muốn gia đình bình yên, đừng bỏ qua điều quan trọng nàyGia đình
GĐXH - Gia đình chỉ thực sự là nơi để trở về khi mỗi người được tôn trọng và có không gian riêng. Thế nhưng, không ít mâu thuẫn lại bắt nguồn từ sự quan tâm quá mức. Vậy làm thế nào để giữ gìn sự bình yên trong gia đình mà không làm tổn thương nhau?