Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Tránh xa 5 kiểu người mang 'khí nghèo' này để không bị kéo lùi vận mệnh!

Thứ tư, 19:00 11/02/2026 | Gia đình
Mai Anh
Mai Anh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong xã hội hiện nay, không thiếu những người thu nhập hàng chục triệu nhưng vẫn luôn than thở "không sống nổi", hay những người phô diễn cuộc sống sang chảnh nhưng lại toan tính từng đồng lẻ.

3 kiểu gia đình nên tránh đến thăm dịp Tết để cả năm được an yên, suôn sẻ3 kiểu gia đình nên tránh đến thăm dịp Tết để cả năm được an yên, suôn sẻ

GĐXH - Đi chúc Tết vốn là nét đẹp văn hóa để gắn kết tình thân. Thế nhưng, không phải cánh cửa nào mở ra cũng mang lại niềm vui. Có những ngôi nhà mà khi bước vào, bạn không chỉ "hao tiền tốn của" mà còn rước thêm bực bội vào người.

Có một câu nói rất thấm thía rằng: "Nghèo khổ và cảm thấy mình nghèo khổ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau". Trong xã hội hiện nay, không thiếu những kiểu người thu nhập hàng chục triệu nhưng vẫn luôn than thở "không sống nổi", hay những người phô diễn cuộc sống sang chảnh nhưng lại toan tính từng đồng lẻ. 

Thực tế, đó chính là những người mang "khí nghèo" trong mình. Nếu không muốn bị kéo vào vòng xoáy tiêu cực, hãy học cách nhận diện và giữ khoảng cách với 5 kiểu người sau đây.

5 kiểu người mang 'khí nghèo' khiến người ở cùng thụt lùi theo

1. "Nghèo" hành động: Thích chiếm tiện nghi, cuối cùng lại chịu thiệt lớn

Có kiểu người luôn tỏ ra rất "biết cách sống" nhưng thực chất lại khiến ai nấy đều muốn tránh xa. Hôm nay mượn tập giấy "mai trả", mai dùng nhờ dầu gội "một tí thôi", cuối tuần tụ tập thì luôn đúng lúc "điện thoại hết pin" khi đến giờ thanh toán. Khi được nhắc nhở, họ lại trưng ra vẻ mặt ngây thơ: "Bạn bè cả mà, tính toán chi cho mệt?".

Bản chất của việc thích chiếm tiện nghi nhỏ nhặt chính là sự ngắn chí. Để tiết kiệm vài đồng bạc, họ sẵn sàng tiêu tán sự tin tưởng và nhân phẩm tích lũy bao năm. Đừng quên rằng, mọi món quà từ trên trời rơi xuống đều đã được định giá ngầm ở phía sau. Chiếm được chút lợi trước mắt, nhưng cái giá phải trả là sự coi thường của những người xung quanh.

Tránh xa 5 kiểu người mang 'khí nghèo' này để không bị kéo lùi vận mệnh! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2. "Nghèo" tầm nhìn: Càng thiếu hiểu biết lại càng thích dạy đời

Tâm lý học có hiệu ứng Dunning-Kruger: Người càng kém năng lực lại càng hay tự cao. Những người "nghèo tầm nhìn" thường định nghĩa thế giới qua cái nhãn giá, nhưng họ lại không biết rằng những người thực sự có bản lĩnh luôn giữ cho mình một "chiếc cốc rỗng" để học hỏi.

Tôi từng biết những người tài khoản chứng khoán lỗ 30% nhưng ngày nào cũng dạy người khác cách đầu tư, hay có người mới mua được chiếc túi hiệu đã mở lớp dạy về "đẳng cấp thượng lưu". Ngược lại, những vị CEO thực thụ khi ngồi đàm đạo lại luôn hỏi: "Bạn thấy ngành này còn điểm mù nào không?". Càng là bậc đại tài, họ càng hiểu về sự khiêm nhường trước biển kiến thức mênh mông.

Tránh xa 5 kiểu người mang 'khí nghèo' này để không bị kéo lùi vận mệnh! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

3. "Nghèo" chính kiến: Sống như một chiếc máy phát lại của người khác

Có quá nhiều người đang sống như một "thùng rác thông tin" – thấy một đoạn video ngắn thì coi là chân lý, nghe một lời đồn thổi thì coi là tin tức sốt dẻo. Họ để tiếng ồn bên ngoài lấn át tiếng lòng của chính mình.

Nhiều bạn trẻ ngày nay không chịu dấn thân hành động vì nghe nói "xã hội phức tạp", nhưng lại đắm chìm trong những bài viết "khởi nghiệp kiếm trăm triệu mỗi tháng". Chỉ khi được tận mắt chứng kiến cảnh những người thành công thức đến 3 giờ sáng để làm việc, họ mới hiểu ra rằng: Đằng sau sự hào nhoáng luôn là những nỗ lực thầm lặng đến nghiến răng. Khi bạn bắt đầu tư duy độc lập, thế giới mới bắt đầu nể trọng bạn.

Tránh xa 5 kiểu người mang 'khí nghèo' này để không bị kéo lùi vận mệnh! - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

4. "Nghèo" ngôn từ: Than thân trách phận như một "hố đen năng lượng"

Bạn có nhớ câu chuyện về chú quạ muốn chuyển nhà vì mọi người ghét tiếng kêu của nó? Chim bồ câu đã nói một câu chí mạng: "Nếu bạn không thay đổi tiếng kêu của mình, đi đâu cũng vậy thôi".

Thực tế có không ít "chú quạ" như vậy: Công việc không thuận lợi thì mắng sếp, hôn nhân không ấm êm thì trách bạn đời, dường như cả vũ trụ này đều mắc nợ họ. Kiểu người này giống như một "hố đen năng lượng", đi tới đâu tỏa ra sự u ám tới đó. Thay vì hỏi "Tại sao thế giới đối xử với tôi như vậy?", hãy thử hỏi "Tôi có thể làm gì để tốt hơn?". Một lời phàn nàn sẽ lấy đi của bạn một cơ hội thay đổi.

Tránh xa 5 kiểu người mang 'khí nghèo' này để không bị kéo lùi vận mệnh! - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

5. "Nghèo" nội tâm: Khao khát không bao giờ được lấp đầy

Đây là kiểu người đáng sợ nhất. Họ thiếu dũng khí từ trong cốt tủy và thiếu khát vọng chân chính trong tâm hồn. Những "kẻ hút máu cảm xúc" này thường dùng danh nghĩa "muốn tốt cho bạn" để kiểm soát, dùng "bạn không hiểu chuyện" để bắt chẹt đạo đức. Khi bạn tiến bộ, họ sẽ mỉa mai; khi bạn vấp ngã, họ là người cười đầu tiên.

Hãy định kỳ dọn dẹp vòng tròn xã hội của mình. Có một tiêu chuẩn không bao giờ sai: Sau khi tiếp xúc với người này, bạn thấy mình tràn đầy sức mạnh hay cảm thấy kiệt sức? Bảo vệ "trường năng lượng" của bản thân còn quan trọng hơn việc tích lũy các mối quan hệ xã giao hời hợt.

Nghèo thực sự không phải tiền mà là cái đầu và tâm hồn rỗng tuếch

Người xưa có câu: "Cái nghèo về vật chất chỉ khốn đốn một thời, nhưng cái nghèo về tâm hồn sẽ gây lụy cả đời". Cái nghèo thực sự không phải là túi tiền trống rỗng, mà là cái đầu rỗng tuếch và một tâm hồn cằn cỗi.

Thay vì cứ mãi băn khoăn tại sao người khác lạnh nhạt với mình, hãy rèn luyện bản lĩnh để khiến mọi người phải khao khát được hợp tác với bạn. Khi bạn là "cây ngô đồng" tốt, phượng hoàng sẽ tự bay đến đậu; khi bạn sống như một nguồn sáng, bóng tối sẽ tự nhiên tan biến. Hãy chọn ở bên những người khiến bạn tốt đẹp hơn, và quan trọng nhất, hãy tự mình thoát ra khỏi những "khí nghèo" bủa vây để đón nhận vận mệnh tươi sáng hơn.

Về già, có 3 nơi đừng đến để sống an yên, hưởng phúcVề già, có 3 nơi đừng đến để sống an yên, hưởng phúc

GĐXH - Cổ nhân có câu: "Người đến tuổi già, có 3 nơi đừng nên đến". Đây không chỉ là lời khuyên về thói quen sinh hoạt, mà còn là trí tuệ để bảo vệ phúc khí và sự tôn nghiêm cuối đời.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

3 kiểu gia đình nên tránh đến thăm dịp Tết để cả năm được an yên, suôn sẻ

3 kiểu gia đình nên tránh đến thăm dịp Tết để cả năm được an yên, suôn sẻ

Đời người có 5 cơ hội để 'đổi vận': Nắm bắt được dù chỉ một, cuộc đời sang trang rực rỡ!

Đời người có 5 cơ hội để 'đổi vận': Nắm bắt được dù chỉ một, cuộc đời sang trang rực rỡ!

10 lời khuyên sâu sắc cho năm 2026: Càng nghe càng thấy 'thấm', càng ngẫm càng thấy 'cay'

10 lời khuyên sâu sắc cho năm 2026: Càng nghe càng thấy 'thấm', càng ngẫm càng thấy 'cay'

Vì sao nhiều người bỗng dưng 'biến chất' vì tiền? Góc nhìn tâm lý học và lời cảnh tỉnh cho hạnh phúc gia đình

Vì sao nhiều người bỗng dưng 'biến chất' vì tiền? Góc nhìn tâm lý học và lời cảnh tỉnh cho hạnh phúc gia đình

Người thông minh gặp 3 tình huống này thường chọn im lặng: Đỉnh cao của trí tuệ thâm sâu

Người thông minh gặp 3 tình huống này thường chọn im lặng: Đỉnh cao của trí tuệ thâm sâu

Cùng chuyên mục

Chiêu độc ép hàng xóm bán nhà: Mở tiếng chó sủa 24/7 khiến cư dân kiệt quệ

Chiêu độc ép hàng xóm bán nhà: Mở tiếng chó sủa 24/7 khiến cư dân kiệt quệ

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Để ép hàng xóm bán nhà, người đàn ông đã phát loa công suất lớn suốt ngày đêm, mở nhạc vào ban ngày và tiếng chó sủa vào ban đêm.

Càng trưởng thành càng hiểu: Kẻ mềm mỏng thường là người chiến thắng cuối cùng

Càng trưởng thành càng hiểu: Kẻ mềm mỏng thường là người chiến thắng cuối cùng

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Có những bài học cuộc sống tưởng chừng đơn giản, nhưng phải trải qua đủ va vấp, đủ mất mát, con người ta mới thật sự thấm thía.

Mang hồi môn dày cộp lên xe hoa, cô dâu bật khóc tố nhà chồng 'ki bo'

Mang hồi môn dày cộp lên xe hoa, cô dâu bật khóc tố nhà chồng 'ki bo'

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

GĐXH - Câu chuyện không chỉ xoay quanh những con số, mà còn thổi bùng tranh luận về vai trò của hồi môn và giá trị thực sự trong hôn nhân hiện đại.

Vận trình 12 cung hoàng đạo năm 2026: Ai sẽ là người thăng hoa nhất?

Vận trình 12 cung hoàng đạo năm 2026: Ai sẽ là người thăng hoa nhất?

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là bức tranh tổng quan về cuộc sống, tình cảm, sự nghiệp và tài chính của từng cung hoàng đạo trong năm 2026.

Cuộc sống bán nhà đi du lịch: Sự thật trần trụi đằng sau những bức ảnh triệu like

Cuộc sống bán nhà đi du lịch: Sự thật trần trụi đằng sau những bức ảnh triệu like

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Bán nhà, nghỉ việc và xách ba lô đi du lịch, cảm giác cuộc sống như một giấc mơ. Nhưng phía sau những bức ảnh lung linh là sự thật ít ai nói đến.

Vì sao phụ nữ ngoại tình thường dễ bị phát hiện hơn đàn ông? Lý do không chỉ nằm ở cảm xúc

Vì sao phụ nữ ngoại tình thường dễ bị phát hiện hơn đàn ông? Lý do không chỉ nằm ở cảm xúc

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

GĐXH - Ngoại tình không phân biệt giới tính, nhưng thực tế cho thấy phụ nữ thường là người “bại lộ” sớm hơn và chịu nhiều tổn thương hơn. Tâm lý, áp lực xã hội và cách ứng xử trong các mối quan hệ chính là những yếu tố then chốt phía sau hiện tượng này.

Cãi lời bố mẹ lấy anh bác sĩ nội trú nghèo, tôi nhận cái kết... hạnh phúc

Cãi lời bố mẹ lấy anh bác sĩ nội trú nghèo, tôi nhận cái kết... hạnh phúc

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

10 năm trước, tôi lại nhất quyết cãi lời bố mẹ, đòi cưới bằng được một anh bác sĩ nội trú nghèo, không có gì ngoài đống sách vở chất đầy phòng trọ.

3 kiểu gia đình nên tránh đến thăm dịp Tết để cả năm được an yên, suôn sẻ

3 kiểu gia đình nên tránh đến thăm dịp Tết để cả năm được an yên, suôn sẻ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Đi chúc Tết vốn là nét đẹp văn hóa để gắn kết tình thân. Thế nhưng, không phải cánh cửa nào mở ra cũng mang lại niềm vui. Có những ngôi nhà mà khi bước vào, bạn không chỉ "hao tiền tốn của" mà còn rước thêm bực bội vào người.

Cách sống quyết định tuổi thọ: Cụ bà 103 tuổi tiết lộ 2 điều khiến hàng triệu người tỉnh ngộ

Cách sống quyết định tuổi thọ: Cụ bà 103 tuổi tiết lộ 2 điều khiến hàng triệu người tỉnh ngộ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Cách sống nào mới thực sự giúp con người hạnh phúc và bình an? Danh vọng, tiền bạc hay tình yêu liệu có phải là đích đến cuối cùng?

Đời người có 5 cơ hội để 'đổi vận': Nắm bắt được dù chỉ một, cuộc đời sang trang rực rỡ!

Đời người có 5 cơ hội để 'đổi vận': Nắm bắt được dù chỉ một, cuộc đời sang trang rực rỡ!

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có người nói cơ hội chỉ đến ba lần, người lại bảo bảy lần, nhưng thực tế có 5 thời điểm then chốt nhất định có thể giúp bạn thực hiện một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục.

Xem nhiều

Bán nhà ở quê lên phố, cụ bà có lương hưu cao sống những ngày tủi thân ở nhà con trai

Bán nhà ở quê lên phố, cụ bà có lương hưu cao sống những ngày tủi thân ở nhà con trai

Gia đình

GĐXH - Tưởng rằng có lương hưu cao sẽ đảm bảo cuộc sống an nhàn, nhưng với người mẹ 72 tuổi này, tiền bạc không đủ đổi lấy hạnh phúc.

3 kiểu gia đình nên tránh đến thăm dịp Tết để cả năm được an yên, suôn sẻ

3 kiểu gia đình nên tránh đến thăm dịp Tết để cả năm được an yên, suôn sẻ

Gia đình
Gia đình hưng thịnh hay không nhìn vào con cái là biết: 3 dấu hiệu cho thấy gia đình bạn sắp có phúc lộc dồi dào

Gia đình hưng thịnh hay không nhìn vào con cái là biết: 3 dấu hiệu cho thấy gia đình bạn sắp có phúc lộc dồi dào

Nuôi dạy con
5 kiểu phụ nữ càng yêu càng dễ khổ: Tuổi tác không cứu nổi nếu vướng kiểu này

5 kiểu phụ nữ càng yêu càng dễ khổ: Tuổi tác không cứu nổi nếu vướng kiểu này

Chuyện vợ chồng
Khi con cái thiếu tôn trọng, bất kính: Ghi nhớ 3 cách này để xoay chuyển tình thế

Khi con cái thiếu tôn trọng, bất kính: Ghi nhớ 3 cách này để xoay chuyển tình thế

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top