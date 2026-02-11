Chiêu độc ép hàng xóm bán nhà: Mở tiếng chó sủa 24/7 khiến cư dân kiệt quệ

Hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn kéo dài hơn một tháng khiến cư dân chung cư rơi vào căng thẳng, bất lực khi mâu thuẫn liên quan đến việc mua – bán nhà chưa được giải quyết.

Phát loa công suất lớn để gây áp lực bán nhà

Vụ việc xảy ra tại chung cư số 2A Đại lộ Engels, thành phố Volgograd (Nga). Maxim, chủ một căn hộ trong tòa nhà, bị cho là đã sử dụng âm thanh như một công cụ gây sức ép nhằm buộc hàng xóm bán nhà cho mình.

Theo phản ánh của cư dân, vào ban ngày anh ta phát nhạc ầm ĩ, còn ban đêm lại mở tiếng chó sủa liên tục. Âm thanh vang khắp các tầng, khiến nhiều hộ dân mất ngủ, sinh hoạt đảo lộn.

Dù không còn sống tại đây, Maxim vẫn điều khiển dàn loa từ xa, khiến cả khu chung cư phải chịu đựng tình trạng ô nhiễm tiếng ồn kéo dài.

Svetlana Kuchmina, 46 tuổi, cho biết Maxim từng sống hòa thuận với mọi người. Tuy nhiên, đầu năm nay, anh ta bất ngờ bày tỏ mong muốn mua lại căn hộ của bà và đề nghị bà bán nhà.

Do vừa trải qua cơn đột quỵ và không muốn thay đổi nơi ở, bà Kuchmina từ chối bán nhà.

Theo lời bà, Maxim không chấp nhận sự từ chối này và được cho là đã đe dọa sẽ khiến cuộc sống của cả khu chung cư trở nên "địa ngục" nếu bà không đồng ý chuyển nhượng căn hộ.

Đến tháng 2, tình trạng phát loa công suất lớn bắt đầu. Cư dân nghi ngờ đây là cách gây áp lực buộc bà phải bán nhà.

Vì không mua được nhà, Maxim bật nhạc suốt cả ngày để đuổi hàng xóm đi. Ảnh minh họa

Cắt điện không ngăn được chiêu ép bán nhà

Trước sự phản đối gay gắt của cư dân, ban quản lý chung cư đã cắt điện căn hộ của Maxim nhằm chấm dứt tình trạng gây ồn.

Tuy nhiên, để tiếp tục kế hoạch ép hàng xóm bán nhà, người đàn ông này đã lắp đặt pin năng lượng mặt trời để tự cung cấp điện cho dàn loa.

Maxim còn khóa chặt cửa căn hộ bằng nhiều loại khóa và cảnh báo sẽ kiện bất kỳ ai phá cửa vì xâm phạm tài sản.

Dù cảnh sát địa phương đã nhiều lần đến làm việc, họ vẫn không thể phá cửa để dừng tiếng nhạc và tiếng chó sủa.

Việc xử lý hành vi gây ồn liên quan đến tranh chấp bán nhà vì thế rơi vào bế tắc.

Căn phòng bị khóa chặt nhiều lớp nên không ai có thể can thiệp.

Lý do được đưa ra và đề nghị bán nhà ngược lại cho cư dân

Khi làm việc với cơ quan chức năng, Maxim cho rằng anh từng phải chịu đựng tiếng chó sủa của các hộ dân khác trong nhiều năm mà không được giải quyết.

"Họ mới chịu vài ngày, còn tôi phải chịu vài năm rồi", anh ta nói và cho rằng nếu cư dân muốn kiện, họ có thể làm vậy.

Đáng chú ý, Maxim tuyên bố cư dân có thể góp tiền để bán nhà của anh ta theo chiều ngược lại, với mức giá 16.700 USD (khoảng 420 triệu đồng).

Tuy nhiên, không ai đủ khả năng chi trả. Theo lời cư dân, anh ta khẳng định sẽ tiếp tục gây ồn cho đến khi bà Kuchmina chấp nhận bán nhà.

Hệ lụy từ việc ép bán nhà bằng ô nhiễm tiếng ồn

Sau hơn một tháng, tình trạng phát nhạc và tiếng chó sủa vẫn chưa được giải quyết. Nhiều gia đình cho biết sức khỏe và tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mất ngủ kéo dài.

Vụ việc không chỉ là mâu thuẫn cá nhân trong việc mua – bán nhà, mà còn đặt ra câu hỏi về giới hạn quyền sở hữu tài sản và trách nhiệm của cơ quan chức năng khi xảy ra xung đột dân cư.

Trong khi chờ giải pháp cụ thể từ chính quyền địa phương, cư dân chung cư số 2A Đại lộ Engels vẫn phải sống trong cảnh "tra tấn âm thanh" chỉ vì một tranh chấp bán nhà chưa có hồi kết.