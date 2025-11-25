5 lần 'chạm' mà đàn ông mong mỏi vợ hiểu ra

TS. Nguyễn Thụy Minh – chuyên gia tâm lý hôn nhân (ĐH KHXH&NV TP.HCM) nhận định: “Đàn ông trưởng thành không tìm kiếm sự phô trương. Điều họ cần là cảm giác được kết nối. Và mỗi cái chạm đúng cách từ người vợ có thể ngay lập tức đánh thức cảm xúc, tăng hormone gắn bó và khiến họ cảm thấy an toàn trong tình yêu”.

Ảnh minh họa

Cái chạm vào sau lưng – sự tin cậy mà đàn ông hiếm khi nói ra

Khi người vợ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng chồng, dù đang đi bên nhau, đang nấu ăn hay đơn giản chỉ là lúc anh ngồi làm việc. Đó là thông điệp mạnh mẽ của sự tựa vào và tin tưởng. Nhiều người đàn ông chia sẻ hành động này khiến họ “ấm lên ngay lập tức”, dù bề ngoài không biểu lộ gì cả.

Các chuyên gia tâm lý giải thích: “Lưng là vùng đàn ông ít được chạm nhất, nên khi người vợ làm điều đó, não họ tự động ghi nhận đây là ‘sự chăm sóc đặc biệt’. Nó giúp họ cảm nhận mình được trân trọng và thuộc về gia đình”.

Cái ôm từ phía sau – liều dopamine khiến đàn ông mềm lại

Phụ nữ thường nghĩ đàn ông chỉ thích được ôm khi họ chủ động. Nhưng sự thật là một cái ôm bất ngờ từ phía sau, vừa nhẹ nhàng, ấm áp, lại khiến đàn ông trưởng thành mềm lòng. Đó là khoảnh khắc anh cảm thấy mình được yêu chứ không phải đang phải thể hiện vai trò bảo vệ.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng: “Cái ôm từ phía sau kích thích hormone hạnh phúc, tạo cảm giác được nâng đỡ, chia sẻ. Đàn ông rất nhạy với điều này, chỉ là họ không nói ra”.

Cái chạm lên mặt và hàm – biểu hiện sự ngưỡng mộ

Một cái vuốt nhẹ gò má, chạm lên cằm, hoặc đặt tay lên mặt khi đang trò chuyện khiến đàn ông lập tức cảm thấy mình “được nhìn thấy”.

Những cử chỉ này mang năng lượng nữ tính đặc biệt, vừa dịu dàng vừa gợi cảm, khiến đàn ông thả lỏng và muốn gần gũi hơn.

Nhiều chuyên gia gọi đây là “ngôn ngữ của sự ngưỡng mộ” – điều đàn ông trưởng thành luôn khao khát nhưng hiếm khi nói ra.

Bàn tay nắm khẽ – sự kết nối đơn giản mà sâu sắc

Không phải cái nắm tay kiểu “kéo đi cho nhanh”, mà là cái nắm tay chậm, nhẹ, không vội vã. Nó thể hiện: mình đồng hành cùng anh, mình đang ở cùng anh, anh không một mình.

Nhiều khảo sát tâm lý ở Mỹ cho thấy đàn ông gần 40 trở lên rất xúc động với hành động này, thậm chí còn hơn cả những màn dạo đầu trực tiếp.

Cái chạm khi anh đang căng thẳng – thứ đàn ông cần nhất

Khi người đàn ông đang làm việc, đang lái xe, hoặc đang suy nghĩ sâu, một cái đặt tay lên vai hoặc lên cổ nhẹ nhàng có thể khiến hệ thần kinh của họ dịu xuống ngay lập tức.

TS. Minh Thụy chia sẻ: "Phụ nữ thường nghĩ lúc đàn ông đang căng thẳng thì đừng chạm vào. Nhưng chính thời điểm đó, sự chạm đúng cách của người họ yêu giúp họ giảm stress mạnh mẽ. Đó là sức mạnh của sự kết nối".