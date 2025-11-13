Vì sao sự dịu dàng có sức hấp dẫn hơn cả kỹ thuật trong phòng ngủ?
GĐXH - Trong các cuộc trò chuyện về tình yêu và hôn nhân, người ta thường nhấn mạnh đến “kỹ năng” hay “bí quyết giữ lửa”. Nhưng ít ai nhận ra rằng, điều khiến một người khao khát và gắn bó lâu dài không phải là kỹ thuật điêu luyện, mà là cảm giác được yêu thương – được chạm tới bằng sự dịu dàng.
Khi hai người chạm nhau với sự âu yếm, cơ thể sẽ tiết ra oxytocin – thường được gọi là “hormone gắn kết” hoặc “hormone âu yếm”. Chất này làm giảm căng thẳng, tăng niềm tin và mang lại cảm giác an toàn. Ở cả nam và nữ, oxytocin được sản sinh nhiều nhất khi có sự vuốt ve, ôm ấp, chạm nhẹ bằng tình cảm chân thành.
Trái lại, những hành động quá vội vã, kỹ thuật thuần túy hoặc mang tính “thực hiện nhiệm vụ” lại khiến cơ thể sản sinh adrenaline và cortisol – hai hormone căng thẳng, khiến cảm xúc trở nên lạnh lẽo và xa cách. Khoa học chỉ ra rằng: một người được ôm 20 giây với cảm xúc dịu dàng sẽ cảm thấy thỏa mãn và gần gũi hơn nhiều so với một cuộc ái ân không có cảm xúc.
Trong đời sống vợ chồng, “kỹ thuật” có thể giúp mang lại khoái cảm tức thời, nhưng chỉ sự dịu dàng mới tạo nên cảm xúc lâu bền. Một ánh nhìn trìu mến, một cái chạm khẽ lên má, hay giọng nói nhỏ nhẹ trong đêm — tất cả đều khiến cơ thể và tâm trí thư giãn, mở ra những vùng cảm xúc sâu thẳm.
Nhiều chuyên gia tình dục học khẳng định rằng, não bộ – chứ không phải cơ quan sinh dục – mới là “vùng nhạy cảm” nhất. Và cách đánh thức nó chính là qua sự tôn trọng, lắng nghe, quan tâm chân thành. Khi người đàn ông cảm nhận được mình được yêu chứ không chỉ được “muốn”, khi người phụ nữ cảm thấy an toàn để thả lỏng cơ thể — đó chính là lúc hormone yêu thương lên tiếng mạnh mẽ nhất.
Trong thế giới ngày nay, khi mọi thứ đều được đẩy nhanh, sự dịu dàng trở thành món quà xa xỉ – và vì thế, càng quý giá hơn bao giờ hết. Nó không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ khiến con người ta cảm thấy được yêu, được an toàn và được là chính mình.
Hãy nhớ rằng, kỹ thuật có thể khiến người khác nhớ đến bạn trong một đêm, nhưng sự dịu dàng sẽ khiến họ nhớ suốt đời. Vì ở đó, hormone yêu thương đã lên tiếng – bằng thứ ngôn ngữ chỉ có trái tim mới hiểu.
Phòng đột quỵ khi quan hệ tình dục trong thời tiết lạnhPhòng the - 18 giờ trước
Hoạt động tình dục làm tăng nhịp tim và huyết áp tạm thời. Đột quỵ liên quan đến quan hệ tình dục tuy hiếm gặp nhưng vẫn có thể xảy ra, nhất là với người có bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, đặc biệt trong thời tiết lạnh...
5 thói quen nhỏ giúp vợ chồng duy trì ham muốn và gắn bó cảm xúc sau nhiều năm chung sốngPhòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ vài hành động tưởng chừng đơn giản lại có thể “thắp lại lửa” trong mối quan hệ sau nhiều năm gắn bó.
Bí mật của những cặp đôi duy trì đam mê suốt 20 năm hôn nhânPhòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Người ta vẫn thường nói “Tình yêu thì dễ, giữ được đam mê suốt đời mới khó”. Sau nhiều năm chung sống, khi những háo hức ban đầu dần lùi xa, nhiều cặp vợ chồng bắt đầu nhận ra họ vẫn yêu nhau, nhưng cảm xúc đã khác. Tuy nhiên, vẫn có những đôi vợ chồng bên nhau hơn 20 năm mà ánh mắt vẫn ấm, nụ cười vẫn tươi, và những cử chỉ thân mật vẫn như thuở ban đầu. Bí mật nằm ở đâu?
10 thói quen giúp nam giới duy trì sinh lực và cảm xúc ổn định trong hôn nhânPhòng the - 4 ngày trước
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, phong độ của người đàn ông không chỉ đến từ thể lực mà còn từ sự cân bằng nội tiết, tinh thần và cảm xúc. Theo các chuyên gia nam học, việc duy trì sinh lực và ham muốn bền vững không cần đến thuốc hay thực phẩm chức năng đắt tiền — mà bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhưng đều đặn mỗi ngày.
Cô gái mắc sùi mào gà sau nhiều lần quan hệ với bạn traiPhòng the - 5 ngày trước
Sau nhiều lần quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su với bạn trai, cô gái thấy xuất hiện các tổn thương dạng u nhú ở vùng sinh dục nên đi khám...
Cách phục hồi sinh lực và cảm xúc sau khi quan hệ quá mứcPhòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Quan hệ tình dục là một phần tự nhiên và quan trọng trong đời sống vợ chồng, nhưng khi tần suất “yêu” vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể, phái mạnh rất dễ rơi vào trạng thái kiệt sức, giảm ham muốn và rối loạn sinh lý.
5 dấu hiệu cơ thể cảnh báo nam giới đang quan hệ quá mứcPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, sự hòa hợp tình dục là yếu tố quan trọng giúp duy trì cảm xúc và hạnh phúc. Tuy nhiên, quan hệ quá mức lại là một sai lầm thường gặp, đặc biệt ở những người cho rằng “chuyện ấy càng nhiều càng chứng tỏ phong độ”.
Mất ham muốn do vợ quá khỏePhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Nam bệnh nhân 37 tuổi, đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với lý do ham muốn tình dục giảm nhiều.
Cách xử lý khi gặp phải tình huống nguy hiểm này trong lúc 'yêu'Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, chuyện “chăn gối” là một phần không thể thiếu, là sợi dây gắn kết tình cảm và duy trì hạnh phúc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tim mạch, đã có không ít trường hợp nam giới rơi vào tình trạng đột quỵ trong lúc quan hệ tình dục, đặc biệt ở những người thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi hoặc có bệnh lý nền về tim mạch, huyết áp.
Phải làm gì nếu gặp phải trạng thái này khi quan hệ?Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Y học tình dục cho thấy, 30% phụ nữ bị đau khi quan hệ tình dục qua âm đạo, và phần lớn trong số họ gặp phải sự khó chịu này bên trong hoặc xung quanh lối vào âm đạo.
Mất ham muốn do vợ quá khỏePhòng the
GĐXH - Nam bệnh nhân 37 tuổi, đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với lý do ham muốn tình dục giảm nhiều.