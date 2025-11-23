Những kiểu 'chạm' phụ nữ nên tránh để chồng không tụt cảm xúc

Theo các chuyên gia tâm lý, đàn ông có “ngôn ngữ thân mật” riêng, và chỉ một hành động nhỏ cũng có thể tác động mạnh tới lòng tự trọng, cảm giác được yêu thương hay sự kết nối vợ chồng.

TS. Trần Minh Hoàng, chuyên gia tâm lý trị liệu hôn nhân tại TP.HCM chia sẻ trên Ngôi sao, cho biết: “Phụ nữ thường đánh giá cảm xúc qua lời nói, còn đàn ông lại cảm nhận tình yêu qua những chạm nhẹ và năng lượng đi kèm. Nếu một cái chạm mang theo sự khó chịu, cáu gắt hay thờ ơ, họ sẽ ghi nhận ngay lập tức, dù bề ngoài không nói gì”.

Một trong những kiểu chạm dễ khiến đàn ông mất hứng nhất chính là cái chạm đi kèm sự cáu kỉnh. Khi vợ đang bực mình, mệt mỏi hoặc căng thẳng mà vẫn cố gắng ôm chồng, nhưng đồng thời lại than trách hay gắt gỏng về chuyện khác, người chồng lập tức cảm thấy như mình đang nhận một sự gần gũi đầy miễn cưỡng. Với đàn ông, điều họ cần không phải là sự “phục vụ”, mà là sự hiện diện cảm xúc thực sự của người bạn đời.

Tương tự, kiểu chạm không tập trung cũng gây tổn thương không kém. Những khoảnh khắc như ôm chồng nhưng mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại khiến người đàn ông cảm giác mình bị xếp sau công việc, mạng xã hội và tất cả những thứ khác. Chuyên gia tâm lý hôn nhân Lê Thảo (Hà Nội) phân tích trên VietnamNet: “Đàn ông không nói ra nhưng họ cực kỳ nhạy với cảm giác bị phớt lờ. Một cái ôm mà tâm trí vợ đang ở nơi khác đôi khi gây hụt hẫng mạnh hơn cả việc không ôm”.

Ảnh minh họa

Một sai lầm phổ biến khác là kiểu chạm vào sai vai, đặc biệt khi phụ nữ vô thức chăm chồng như… chăm con. Những động tác như xoa đầu, vỗ vai kiểu dỗ dành khiến người đàn ông dễ cảm thấy mình bị “hạ cấp”. Theo bác sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khánh, Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương: “Đàn ông cần được nhìn nhận như một người trưởng thành, có giá trị và vai trò. Nếu cái chạm khiến họ cảm thấy nhỏ bé hơn, họ sẽ thu mình lại và giảm hẳn mong muốn thân mật”.

Sự tụt cảm xúc cũng xảy ra khi người vợ vừa chạm vừa so sánh hoặc buông lời chê bai. Những câu như “Anh xem chồng người ta kìa…” hay “Anh lúc nào cũng thế” tạo ra cú đánh trực diện vào lòng tự trọng của đàn ông. Họ sẽ lập tức chuyển sang trạng thái phòng thủ, ngừng chia sẻ, thậm chí tránh gần gũi. Và một khi lòng tự trọng bị tổn thương, năng lượng thân mật gần như rơi xuống mức thấp nhất.

Đáng chú ý nhất là kiểu chạm máy móc, nơi người vợ tiếp xúc chỉ vì thói quen hoặc nghĩa vụ, không có ánh mắt, không có cảm xúc, không có sự kết nối.

Rõ ràng, trong hôn nhân, chạm không đơn thuần là tiếp xúc cơ thể mà là một dạng giao tiếp cảm xúc tinh tế. Đàn ông không đòi hỏi sự hoàn hảo, nhưng họ mong sự chân thành và sự có mặt trọn vẹn trong từng cái chạm.

Và đôi khi, chỉ cần một thay đổi nhỏ như một cái chạm nhẹ nhàng hơn, chú tâm hơn, mang hơi ấm nữ tính hơn – cũng đủ để khiến người chồng cảm nhận được tình yêu mà vợ dành cho mình. Hôn nhân bền vững không được xây bằng những điều lớn lao, mà bằng những tương tác rất nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như thế.