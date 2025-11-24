Nguyên nhân uống thuốc tránh thai gây khô hạn
GĐXH - Sử dụng thuốc tránh thai có thể gây khô hạn do sự thay đổi nồng độ hormone trong cơ thể, đặc biệt là estrogen và progestin. Đây là hai hormone đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ ẩm và cân bằng tự nhiên của âm đạo.
Thuốc tránh thai là gì?
Thuốc tránh thai là biện pháp giúp ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn thông qua việc điều chỉnh hormone sinh dục nữ trong cơ thể. Loại thuốc này hoạt động bằng cách ức chế quá trình rụng trứng, làm đặc dịch nhầy cổ tử cung để tinh trùng khó tiếp cận trứng, đồng thời thay đổi niêm mạc tử cung khiến trứng đã thụ tinh khó làm tổ.
Nguyên nhân uống thuốc tránh thai gây khô hạn
Giảm nồng độ estrogen: Estrogen giúp kích thích tuyến Bartholin tiết dịch nhờn để bôi trơn âm đạo. Khi thuốc tránh thai làm giảm lượng hormone này, dịch tiết âm đạo giảm đi, dẫn đến cảm giác khô rát và khó chịu.
Tăng nồng độ progestin: Một số loại thuốc chứa hàm lượng progestin cao có thể khiến lớp niêm mạc âm đạo mỏng hơn và giảm khả năng giữ ẩm tự nhiên.
Ảnh hưởng đến ham muốn tình dục: Thay đổi nội tiết tố đôi khi khiến chị em giảm ham muốn, dẫn đến giảm kích thích và tiết dịch khi quan hệ.
Căng thẳng hoặc thay đổi sinh hoạt: Việc dùng thuốc trong thời gian dài có thể đi kèm yếu tố tâm lý, stress hoặc mệt mỏi, góp phần làm tăng cảm giác khô hạn.
Dấu hiệu nhận biết khô hạn khi dùng thuốc tránh thai
Cảm giác khô rát, đau khi quan hệ: Đây là biểu hiện phổ biến nhất. Khi âm đạo thiếu dịch bôi trơn, ma sát tăng lên khiến chị em cảm thấy đau, rát hoặc khó chịu trong lúc quan hệ.
Giảm tiết dịch âm đạo: Âm đạo trở nên khô hơn bình thường, lượng dịch nhờn ít hoặc gần như không có, ngay cả khi có kích thích tình dục.
Ngứa, nóng rát hoặc khó chịu vùng kín: Do thiếu độ ẩm, niêm mạc âm đạo dễ bị kích ứng, gây cảm giác ngứa nhẹ, nóng rát hoặc căng tức.
Thay đổi mùi hoặc độ pH âm đạo: Môi trường âm đạo mất cân bằng có thể khiến mùi hôi nhẹ hoặc cảm giác không thoải mái xuất hiện.
Giảm ham muốn tình dục: Sự thay đổi hormone và cảm giác đau rát khi quan hệ khiến phụ nữ ít hứng thú hơn với chuyện "chăn gối".
Cách khắc phục
Tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh thuốc: Khi gặp tình trạng khô hạn kéo dài, bạn nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn đổi sang loại thuốc có tỷ lệ hormone phù hợp hơn. Một số loại chứa ít progestin hoặc bổ sung thêm estrogen có thể giúp cải thiện độ ẩm âm đạo. Tuyệt đối không tự ý ngưng hoặc thay thuốc khi chưa có hướng dẫn chuyên môn.
Sử dụng gel bôi trơn hoặc sản phẩm dưỡng ẩm âm đạo: Gel bôi trơn gốc nước là lựa chọn an toàn giúp giảm ma sát, hạn chế đau rát khi quan hệ. Ngoài ra, bạn có thể dùng viên đặt hoặc kem dưỡng ẩm âm đạo giúp duy trì độ ẩm tự nhiên, phục hồi lớp niêm mạc vùng kín.
Uống đủ nước và ăn uống lành mạnh: Uống đủ 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày giúp cơ thể luôn được cấp ẩm, đồng thời hỗ trợ quá trình tiết dịch tốt hơn. Bên cạnh đó, nên bổ sung thực phẩm giàu vitamin E, omega-3, đậu nành, bơ và các loại hạt để cân bằng nội tiết tố.
Giữ tinh thần thoải mái, hạn chế căng thẳng: Căng thẳng kéo dài ảnh hưởng lớn đến hormone sinh dục, khiến tình trạng khô hạn trầm trọng hơn. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc và duy trì các hoạt động thư giãn như yoga, thiền hoặc đi bộ nhẹ nhàng.
Duy trì đời sống tình dục điều độ và nhẹ nhàng: Quan hệ đều đặn, có màn dạo đầu đầy đủ sẽ giúp tăng tiết dịch âm đạo và duy trì độ đàn hồi của niêm mạc. Việc trao đổi cởi mở với bạn tình cũng giúp cả hai hiểu nhau hơn và tạo cảm giác thoải mái, tự nhiên khi gần gũi.
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, sự thân mật giữa vợ và chồng không đến từ những điều lớn lao mà nằm ở những cái chạm rất nhỏ, rất đời thường. Nhưng chính những cái chạm tưởng như vô hại ấy đôi khi lại khiến cảm xúc của người đàn ông tụt dốc mà người vợ không hay biết.
GĐXH - Nhiều người vẫn tin rằng đàn ông là phái mạnh, ít cảm xúc và khó rung động. Thế nhưng, theo các chuyên gia tâm lý – tình dục học, càng trưởng thành, đàn ông càng nhạy với những chạm mang tính kết nối hơn là những kích thích mạnh mẽ.
GĐXH - Suy sinh dục nam là một vấn đề phổ biến mà nhiều nam giới gặp phải. Nó không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống tình dục mà còn tác động đến tâm lý.
GĐXH - Giai đoạn tiền mãn kinh là thời kỳ quan trọng trong cuộc sống của phụ nữ khi khả năng sinh sản của họ sắp kết thúc. Trong giai đoạn này, phụ nữ trải qua nhiều thay đổi về cả ngoại hình và tâm sinh lý.
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, nhiều người thường nghĩ đàn ông luôn "sẵn sàng", không cần chuẩn bị hay dạo đầu. Nhưng theo các bác sĩ nam học, điều này chỉ đúng khi nam giới còn trẻ. Càng trưởng thành, họ càng cần sự kích thích tinh tế và lâu hơn để cơ thể và cảm xúc thật sự hòa nhịp. Vấn đề là rất nhiều người đàn ông lại ngại nói ra, sợ bị hiểu lầm là "yếu", "kém phong độ" hoặc sợ vợ thất vọng.
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, nhiều người thường nghĩ rằng đàn ông lúc nào cũng sẵn sàng, không cần chuẩn bị quá nhiều trước khi bước vào "cuộc yêu". Tuy nhiên, theo các chuyên gia nam học, điều này chỉ đúng ở giai đoạn tuổi trẻ. Khi bước sang ngưỡng 30–40 tuổi, đặc biệt từ tuổi trung niên trở đi, đàn ông lại cần màn dạo đầu nhiều hơn bao giờ hết – cả về mặt sinh lý lẫn cảm xúc.
GĐXH - Trong đời sống chăn gối, nhiều cặp đôi lầm tưởng rằng muốn có cảm giác "bùng nổ", họ phải thử tư thế mới, tư thế khó hoặc sự mạo hiểm đầy kịch tính. Nhưng thực tế, các chuyên gia tình dục học khẳng định: bí mật của sự thăng hoa không nằm ở những động tác táo bạo, mà ở cách bạn khơi dậy cảm xúc ngay từ màn dạo đầu.
GĐXH - "Gãy dương vật" nghe hài, nhưng thực tế lại là một trong những tai nạn đau đớn nhất mà nam giới có thể gặp phải trong đời.
GĐXH - Mỗi năm, các bệnh viện lớn tiếp nhận hàng chục ca chấn thương dương vật do quan hệ tình dục sai tư thế.
Khả năng duy trì phong độ và sự dẻo dai trong phòng the không chỉ phụ thuộc vào yếu tố tâm lý mà cần có nền tảng vững chắc từ sức khỏe thể chất tổng thể.
GĐXH - Người ta vẫn thường nói "Tình yêu thì dễ, giữ được đam mê suốt đời mới khó". Sau nhiều năm chung sống, khi những háo hức ban đầu dần lùi xa, nhiều cặp vợ chồng bắt đầu nhận ra họ vẫn yêu nhau, nhưng cảm xúc đã khác. Tuy nhiên, vẫn có những đôi vợ chồng bên nhau hơn 20 năm mà ánh mắt vẫn ấm, nụ cười vẫn tươi, và những cử chỉ thân mật vẫn như thuở ban đầu. Bí mật nằm ở đâu?