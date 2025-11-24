Thuốc tránh thai là gì?

Thuốc tránh thai là biện pháp giúp ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn thông qua việc điều chỉnh hormone sinh dục nữ trong cơ thể. Loại thuốc này hoạt động bằng cách ức chế quá trình rụng trứng, làm đặc dịch nhầy cổ tử cung để tinh trùng khó tiếp cận trứng, đồng thời thay đổi niêm mạc tử cung khiến trứng đã thụ tinh khó làm tổ.

Nguyên nhân uống thuốc tránh thai gây khô hạn

Giảm nồng độ estrogen: Estrogen giúp kích thích tuyến Bartholin tiết dịch nhờn để bôi trơn âm đạo. Khi thuốc tránh thai làm giảm lượng hormone này, dịch tiết âm đạo giảm đi, dẫn đến cảm giác khô rát và khó chịu.

Tăng nồng độ progestin: Một số loại thuốc chứa hàm lượng progestin cao có thể khiến lớp niêm mạc âm đạo mỏng hơn và giảm khả năng giữ ẩm tự nhiên.

Ảnh hưởng đến ham muốn tình dục: Thay đổi nội tiết tố đôi khi khiến chị em giảm ham muốn, dẫn đến giảm kích thích và tiết dịch khi quan hệ.

Căng thẳng hoặc thay đổi sinh hoạt: Việc dùng thuốc trong thời gian dài có thể đi kèm yếu tố tâm lý, stress hoặc mệt mỏi, góp phần làm tăng cảm giác khô hạn.

Dấu hiệu nhận biết khô hạn khi dùng thuốc tránh thai

Cảm giác khô rát, đau khi quan hệ: Đây là biểu hiện phổ biến nhất. Khi âm đạo thiếu dịch bôi trơn, ma sát tăng lên khiến chị em cảm thấy đau, rát hoặc khó chịu trong lúc quan hệ.

Giảm tiết dịch âm đạo: Âm đạo trở nên khô hơn bình thường, lượng dịch nhờn ít hoặc gần như không có, ngay cả khi có kích thích tình dục.

Ngứa, nóng rát hoặc khó chịu vùng kín: Do thiếu độ ẩm, niêm mạc âm đạo dễ bị kích ứng, gây cảm giác ngứa nhẹ, nóng rát hoặc căng tức.

Thay đổi mùi hoặc độ pH âm đạo: Môi trường âm đạo mất cân bằng có thể khiến mùi hôi nhẹ hoặc cảm giác không thoải mái xuất hiện.

Giảm ham muốn tình dục: Sự thay đổi hormone và cảm giác đau rát khi quan hệ khiến phụ nữ ít hứng thú hơn với chuyện "chăn gối".

Cách khắc phục

Tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh thuốc: Khi gặp tình trạng khô hạn kéo dài, bạn nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn đổi sang loại thuốc có tỷ lệ hormone phù hợp hơn. Một số loại chứa ít progestin hoặc bổ sung thêm estrogen có thể giúp cải thiện độ ẩm âm đạo. Tuyệt đối không tự ý ngưng hoặc thay thuốc khi chưa có hướng dẫn chuyên môn.

Sử dụng gel bôi trơn hoặc sản phẩm dưỡng ẩm âm đạo: Gel bôi trơn gốc nước là lựa chọn an toàn giúp giảm ma sát, hạn chế đau rát khi quan hệ. Ngoài ra, bạn có thể dùng viên đặt hoặc kem dưỡng ẩm âm đạo giúp duy trì độ ẩm tự nhiên, phục hồi lớp niêm mạc vùng kín.

Việc trao đổi cởi mở với bạn tình cũng giúp cả hai hiểu nhau hơn và tạo cảm giác thoải mái, tự nhiên khi gần gũi.

Uống đủ nước và ăn uống lành mạnh: Uống đủ 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày giúp cơ thể luôn được cấp ẩm, đồng thời hỗ trợ quá trình tiết dịch tốt hơn. Bên cạnh đó, nên bổ sung thực phẩm giàu vitamin E, omega-3, đậu nành, bơ và các loại hạt để cân bằng nội tiết tố.

Giữ tinh thần thoải mái, hạn chế căng thẳng: Căng thẳng kéo dài ảnh hưởng lớn đến hormone sinh dục, khiến tình trạng khô hạn trầm trọng hơn. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc và duy trì các hoạt động thư giãn như yoga, thiền hoặc đi bộ nhẹ nhàng.

Duy trì đời sống tình dục điều độ và nhẹ nhàng: Quan hệ đều đặn, có màn dạo đầu đầy đủ sẽ giúp tăng tiết dịch âm đạo và duy trì độ đàn hồi của niêm mạc. Việc trao đổi cởi mở với bạn tình cũng giúp cả hai hiểu nhau hơn và tạo cảm giác thoải mái, tự nhiên khi gần gũi.