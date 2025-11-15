Quan hệ sai tư thế: 'Tai nạn phòng the' đáng sợ khiến nhiều quý ông phải vào viện cấp cứu
GĐXH - Mỗi năm, các bệnh viện lớn tiếp nhận hàng chục ca chấn thương dương vật do quan hệ tình dục sai tư thế.
Trung tâm Nam học – Bệnh viện Việt Đức từng ghi nhận trong một tháng có tới 5 trường hợp vỡ vật hang, con số đủ để cảnh báo mức độ nguy hiểm từ những phút giây “phiêu lưu” thiếu an toàn.
Mới nhất là trường hợp một nam bệnh nhân quê Lạng Sơn. Trong một lần thử tư thế mới, anh nghe thấy tiếng “rắc” lớn, đau nhói và dương vật lập tức sưng tím. Vào viện, bác sĩ xác định anh bị vỡ vật hang – một trong những chấn thương nặng nề nhất của cơ quan sinh dục nam.
Bệnh nhân phải mổ cấp cứu, bao gồm khâu cân trắng vật hang và tạo hình niệu đạo để tránh biến chứng lâu dài.
Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh (Trung tâm Nam học – Bệnh viện Việt Đức) cho biết: “Dù đã xử lý kịp thời, bệnh nhân vẫn có nguy cơ đối mặt với cong dương vật, rối loạn cương, hẹp niệu đạo hoặc rò nước tiểu. Đây là chấn thương nặng, không được coi thường".
Theo bác sĩ Khánh, những tư thế dễ gây gãy dương vật thường là các tư thế khiến dương vật bị gập, lệch trục hoặc chịu lực đột ngột. Không ít quý ông vì muốn tạo mới mẻ hoặc chiều cảm xúc của bạn tình mà quên mất ngưỡng chịu lực tự nhiên của cơ quan sinh dục.
Một cú trượt nhẹ thôi cũng có thể gây vỡ vật hang và để lại hậu quả đau đớn và dai dẳng.
Điều quan trọng nhất: Đừng ngại! Hãy đến bệnh viện ngay
Nhiều quý ông e ngại, xấu hổ nên tự điều trị ở nhà, khiến tổn thương càng trở nên nghiêm trọng. Thực tế, thời gian vàng xử trí vỡ vật hang chỉ trong 6 giờ. Càng chần chừ, nguy cơ liệt dương càng tăng.
Bác sĩ Khánh nhấn mạnh: “Nếu nghe tiếng ‘rắc’, dương vật đau nhói, tím nhanh, cong bất thường – hãy đến viện ngay. Hầu hết bệnh nhân chậm trễ đều gặp biến chứng về sau".
Ngăn ngừa tai nạn: An toàn trước, sáng tạo… tính sau
Tránh những tư thế có độ gập cao hoặc quá thử thách.
Luôn giao tiếp với bạn đời để phối hợp nhịp nhàng.
Không quan hệ trong tình trạng quá mệt hoặc say rượu.
Nếu đau – dừng lại ngay, không cố tiếp tục.
Khả năng duy trì phong độ và sự dẻo dai trong phòng the không chỉ phụ thuộc vào yếu tố tâm lý mà cần có nền tảng vững chắc từ sức khỏe thể chất tổng thể.
GĐXH - Trong các cuộc trò chuyện về tình yêu và hôn nhân, người ta thường nhấn mạnh đến "kỹ năng" hay "bí quyết giữ lửa". Nhưng ít ai nhận ra rằng, điều khiến một người khao khát và gắn bó lâu dài không phải là kỹ thuật điêu luyện, mà là cảm giác được yêu thương – được chạm tới bằng sự dịu dàng.
Hoạt động tình dục làm tăng nhịp tim và huyết áp tạm thời. Đột quỵ liên quan đến quan hệ tình dục tuy hiếm gặp nhưng vẫn có thể xảy ra, nhất là với người có bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, đặc biệt trong thời tiết lạnh...
GĐXH - Chỉ vài hành động tưởng chừng đơn giản lại có thể "thắp lại lửa" trong mối quan hệ sau nhiều năm gắn bó.
GĐXH - Người ta vẫn thường nói "Tình yêu thì dễ, giữ được đam mê suốt đời mới khó". Sau nhiều năm chung sống, khi những háo hức ban đầu dần lùi xa, nhiều cặp vợ chồng bắt đầu nhận ra họ vẫn yêu nhau, nhưng cảm xúc đã khác. Tuy nhiên, vẫn có những đôi vợ chồng bên nhau hơn 20 năm mà ánh mắt vẫn ấm, nụ cười vẫn tươi, và những cử chỉ thân mật vẫn như thuở ban đầu. Bí mật nằm ở đâu?
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, phong độ của người đàn ông không chỉ đến từ thể lực mà còn từ sự cân bằng nội tiết, tinh thần và cảm xúc. Theo các chuyên gia nam học, việc duy trì sinh lực và ham muốn bền vững không cần đến thuốc hay thực phẩm chức năng đắt tiền — mà bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhưng đều đặn mỗi ngày.
Sau nhiều lần quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su với bạn trai, cô gái thấy xuất hiện các tổn thương dạng u nhú ở vùng sinh dục nên đi khám...
GĐXH - Quan hệ tình dục là một phần tự nhiên và quan trọng trong đời sống vợ chồng, nhưng khi tần suất "yêu" vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể, phái mạnh rất dễ rơi vào trạng thái kiệt sức, giảm ham muốn và rối loạn sinh lý.
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, sự hòa hợp tình dục là yếu tố quan trọng giúp duy trì cảm xúc và hạnh phúc. Tuy nhiên, quan hệ quá mức lại là một sai lầm thường gặp, đặc biệt ở những người cho rằng "chuyện ấy càng nhiều càng chứng tỏ phong độ".
