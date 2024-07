5 màu sắc trang phục tôn da sáng bật tông, ai cũng có thể mặc đẹp

Tham khảo 10 cách mặc trang phục denim trẻ và sang từ các mỹ nhân Việt trên 40 tuổi Quý cô ngoài 40 tuổi nên học hỏi những cách diện đồ denim sau đây để xây dựng phong cách mùa hè năng động, phóng khoáng.

Mùa hè là khoảng thời gian mà chị em sẽ diện những mẫu áo cộc tay, gile hoặc váy ngắn. Khi nhiều khoảng hở được hé lộ, chị em sẽ muốn mặc các item có khả năng tôn da tươi sáng, rạng rỡ hơn. Trang phục tôn da còn mang đến sự sang trọng, tinh tế cho vẻ ngoài. Nếu ưu tiên các gam màu trang phục tôn da, chị em sẽ ghi điểm phong cách trong nhiều hoàn cảnh, từ công sở, dạo phố cho tới đi du lịch. Sau đây là 5 tông màu trang phục tôn da hiệu quả nhất, chị em nên bổ sung hết cho tủ đồ.

Trang phục màu tím

Tuy trang phục màu tím không phải là xu hướng "hot" nhất mùa hè năm nay, nhưng gam màu này vẫn chưa bao giờ lỗi mốt. Tông màu tím mang đến sự trẻ trung, ngọt ngào, xen lẫn nét sang trọng cho người mặc. Khi chị em ưu tiên tông màu tím đậm hoặc tím pastel, làn da còn thêm hồng hào, tươi sáng.

Để vẻ ngoài thêm thời thượng, các nàng nên lựa chọn các item màu tím chuẩn mốt như áo sơ mi oversized, áo dệt kim, chân váy suông hoặc váy ngắn. Các quý cô sành điệu thường tô điểm vòng cổ ngọc trai cho những set trang phục mang tông màu tím làm chủ đạo để vẻ ngoài thêm yêu kiều.

Trang phục màu đỏ

Trang phục màu đỏ đã dẫn đầu xu hướng từ mùa đông năm ngoái nhưng cho đến tận bây giờ, gam màu này vẫn rất thịnh hành. Tông màu đỏ giúp vẻ ngoài của người diện thêm nổi bật và trẻ trung. Ngoài ra, màu đỏ cũng ghi điểm sang trọng, quyến rũ và không khó để mặc đẹp.

Tông màu đỏ sẽ tạo hiệu ứng da sáng hồng, rạng rỡ. Chị em dễ dàng có những tấm hình "sống ảo" tuyệt xinh nếu diện trang phục mang tông màu thời thượng này. Muốn có vẻ ngoài tươi tắn và bắt mắt, chị em nên chọn màu đỏ thuần. Trang phục màu đỏ nâu lại gây ấn tượng ở sự trang nhã, dễ chinh phục hơn và cũng không kém phần nổi bật.

Trang phục màu đen

Bên cạnh tông màu trắng, chị em cũng đừng bỏ qua các item mang gam màu đen trong mùa hè. Trang phục màu đen luôn dễ mặc vì giúp tạo hiệu ứng vóc dáng thon gọn hơn. Ngoài ra, tông màu đen còn tôn da sáng bật tông.

Muốn có vẻ ngoài trẻ trung khi diện đồ màu đen, chị em có nhiều "bí kíp" tuyệt hay để áp dụng. Cụ thể, các nàng hãy kết hợp item màu đen với các món đồ tông màu trắng, be, xám nhạt hoặc xanh denim để hoàn thiện outfit tươi trẻ mà vẫn tinh tế. Cách phối đồ bắt mắt hơn là item màu đen kết hợp với đồ màu nổi như đỏ, xanh đậm hay pastel. Công thức này "hack" tuổi hiệu quả và đảm bảo sự hài hòa cho tổng thể trang phục.

Trang phục màu hồng pastel

Tông màu hồng pastel tiếp tục là xu hướng thời trang phổ biến trong mùa hè năm nay. Gam màu này rất ngọt ngào và nữ tính. Trang phục màu hồng pastel giúp vẻ ngoài trở nên nổi bật, trẻ trung hơn nhưng vẫn có sự tao nhã. Tông màu này cũng không hề kén da như nhiều chị em vẫn tưởng. Trái lại, màu hồng pastel tạo hiệu ứng da tươi sáng, rạng ngời hơn.

Với các món đồ đứng dáng như áo sơ mi, chân váy suông hay quần âu màu hồng pastel, chị em sẽ tạo nên được những set trang phục công sở trẻ trung và chuẩn thanh lịch. Các item như chân váy ngắn, quần short hay áo thun màu hồng pastel lại đem đến sự năng động, phóng khoáng, thích hợp để diện đi dạo phố hoặc du lịch.

Trang phục màu xanh than

Chị em đừng bỏ qua những item màu xanh than khi hoàn thiện phong cách mùa hè. Tông màu trang phục này chính là "bảo chứng" cho vẻ ngoài tinh tế, sang xịn mịn. Ngoài ra, các item màu xanh than cũng rất dễ mặc vì tạo hiệu ứng dáng thon, da sáng. Có nhiều món thời trang mang tông màu xanh than để chị em lựa chọn. Tuy nhiên, các nàng hãy ưu tiên áo sơ mi, áo thun hoặc váy liền màu xanh than. Những món thời trang này rất dễ phối đồ, giúp chị em mặc đẹp mọi lúc mọi nơi.

Ảnh: Sưu tầm