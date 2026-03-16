5 tác hại khi uống trà buổi sáng lúc bụng đói

Ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, bắt đầu ngày mới bằng một tách trà nóng là thói quen quen thuộc. Trà giúp tạo cảm giác tỉnh táo, giảm mệt mỏi và mang lại sự thư giãn tinh thần. Thực tế, nhiều nghiên cứu cho thấy trà chứa các hợp chất có lợi như polyphenol và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, nếu uống trà ngay khi bụng còn trống rỗng, đặc biệt là trà đậm, có thể gây ra một số phản ứng không mong muốn.

Theo đó, thời điểm uống trà cũng quan trọng không kém lượng trà tiêu thụ. Khi uống trà vào lúc dạ dày chưa có thức ăn, các thành phần như caffeine và tannin trong trà có thể tác động trực tiếp đến niêm mạc dạ dày và quá trình hấp thu dinh dưỡng.

1. Những bất lợi của việc uống trà khi bụng đói

1.1. Uống trà khi bụng đói có thể gây kích thích dạ dày

Một trong những ảnh hưởng thường gặp nhất của việc uống trà khi bụng đói là kích thích dạ dày. Trà, đặc biệt là trà đen và một số loại trà xanh, chứa caffeine và tannin. Các chất này có thể làm tăng tiết axit dạ dày, dẫn đến cảm giác khó chịu như:

Ợ chua

Đầy hơi

Buồn nôn

Đau vùng thượng vị...

Một số chuyên gia tiêu hóa cho biết khi uống trà lúc dạ dày trống, axit dạ dày có thể tăng lên, gây kích thích niêm mạc dạ dày và làm trầm trọng thêm tình trạng viêm dạ dày ở những người có sẵn bệnh lý. Với những người có tiền sử viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản hoặc dễ bị khó tiêu, thói quen này có thể làm các triệu chứng trở nên rõ rệt hơn.

Uống trà ngay khi bụng đói vào buổi sáng có thể gây kích thích dạ dày, ảnh hưởng hấp thu sắt và gây một số triệu chứng khó chịu ở người nhạy cảm.

1.2. Có thể làm giảm hấp thu sắt trong cơ thể

Một vấn đề ít được chú ý là trà có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu sắt. Trong trà có chứa tannin – một loại polyphenol có thể liên kết với sắt từ thực phẩm, đặc biệt là sắt không heme (có trong thực vật). Khi tannin kết hợp với sắt trong đường tiêu hóa, cơ thể sẽ khó hấp thu khoáng chất này hơn.

Nếu uống trà khi bụng đói hoặc uống cùng bữa ăn, lượng sắt hấp thu có thể giảm đáng kể. Điều này đặc biệt đáng lưu ý với:

Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Người ăn chay.

Người có nguy cơ thiếu máu thiếu sắt...

Thiếu sắt kéo dài có thể dẫn đến các triệu chứng như mệt mỏi, chóng mặt, giảm khả năng tập trung.

1.3. Có thể gây cảm giác lo âu, hồi hộp hoặc đau đầu

Caffeine trong trà có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương, giúp tăng sự tỉnh táo. Tuy nhiên, khi caffeine được hấp thu nhanh trong lúc bụng đói, tác dụng kích thích có thể mạnh hơn. Một số người có thể gặp các biểu hiện như:

Hồi hộp.

Tim đập nhanh.

Cảm giác lo âu.

Đau đầu.

Bồn chồn...

Những người nhạy cảm với caffeine hoặc đang bị căng thẳng thần kinh có thể cảm nhận các triệu chứng này rõ rệt hơn.

1.4. Có thể làm cơ thể mất nước nhẹ

Sau một đêm ngủ dài, cơ thể thường ở trạng thái thiếu nước nhẹ. Trong khi đó, trà có tính lợi tiểu nhẹ do chứa caffeine và theophylline. Điều này có thể khiến cơ thể đi tiểu nhiều hơn và làm tình trạng mất nước buổi sáng trở nên rõ rệt hơn nếu không bổ sung đủ nước.

Hậu quả có thể bao gồm:

Khô miệng.

Mệt mỏi.

Đau đầu nhẹ...

Do đó, nên uống một cốc nước ấm sau khi thức dậy để bù nước trước khi sử dụng các đồ uống chứa caffeine.

1.5. Ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng

Uống trà khi bụng đói, đặc biệt là trước khi vệ sinh răng miệng buổi sáng, cũng có thể ảnh hưởng đến răng. Các hợp chất tạo màu trong trà có thể bám vào bề mặt răng, gây ố vàng theo thời gian. Ngoài ra, khi vi khuẩn trong miệng phân hủy đường còn sót lại từ tối hôm trước, mức axit trong khoang miệng có thể tăng lên, làm men răng dễ bị tổn thương hơn.

Việc uống trà ngay sau khi thức dậy, trước khi ăn hoặc đánh răng, có thể khiến tình trạng này diễn ra nhanh hơn.

2. Uống trà buổi sáng thế nào để an toàn?

Bạn không cần phải loại bỏ hoàn toàn thói quen uống trà buổi sáng. Điều quan trọng là điều chỉnh thời điểm và cách uống.

Một số khuyến nghị gồm:

Uống nước trước khi uống trà: Sau khi thức dậy, nên uống một cốc nước ấm để bù nước cho cơ thể.

Có thể ăn một ít trái cây, bánh mì hoặc bữa sáng nhẹ trước khi uống trà.

Đợi khoảng 30 - 45 phút sau khi ăn: Thời gian này giúp dạ dày bắt đầu tiêu hóa và giảm nguy cơ kích thích niêm mạc dạ dày.

Không uống trà quá đậm: Trà quá đậm chứa nhiều caffeine và tannin, dễ gây khó chịu cho dạ dày.

Tránh uống trà quá nóng: Đồ uống quá nóng có thể gây kích ứng niêm mạc thực quản và dạ dày.

Cần lưu ý rằng phản ứng của cơ thể với trà khi bụng đói có thể khác nhau ở mỗi người. Một số người uống trà buổi sáng mà không gặp bất kỳ vấn đề nào. Tuy nhiên, những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, bệnh dạ dày hoặc thiếu sắt nên cẩn trọng hơn. Việc lắng nghe phản ứng của cơ thể và điều chỉnh thói quen sinh hoạt phù hợp là cách tốt nhất để tận dụng lợi ích của trà mà vẫn bảo vệ sức khỏe.

Bài viết này chỉ cung cấp thông tin tham khảo về sức khỏe, không thay thế cho tư vấn, chẩn đoán hoặc điều trị y khoa. Người đọc nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi có vấn đề sức khỏe.