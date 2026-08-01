5 thói quen tưởng vô hại nhưng dễ khiến vợ chồng ngày càng xa cách: Điều số 3 nhiều người vô tình mắc phải

Một cuộc hôn nhân bền vững không chỉ cần tình yêu mà còn đòi hỏi sự quan tâm, thấu hiểu và vun đắp mỗi ngày. Có những thói quen tưởng chừng rất bình thường nhưng nếu kéo dài có thể khiến khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn, làm giảm sự gắn kết trong đời sống hôn nhân.

GĐXH - Không phải người đàn ông nào cũng giỏi nói lời yêu hay thường xuyên nhắn tin. Thực tế, khi nhớ một người, nhiều chàng trai lại chọn cách quan tâm âm thầm, lặng lẽ dõi theo và tìm mọi cơ hội để được gặp. Nếu anh ấy có những biểu hiện dưới đây, rất có thể bạn đang chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim anh.