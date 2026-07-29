Muốn tuổi già an yên, hãy chuẩn bị sớm 3 'quân bài' này: Người khôn ngoan đều bắt đầu từ rất sớm

3 ngày trước

GĐXH - Không phải người đàn ông nào cũng giỏi nói lời yêu hay thường xuyên nhắn tin. Thực tế, khi nhớ một người, nhiều chàng trai lại chọn cách quan tâm âm thầm, lặng lẽ dõi theo và tìm mọi cơ hội để được gặp. Nếu anh ấy có những biểu hiện dưới đây, rất có thể bạn đang chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim anh.