5 trang phục họa tiết kẻ sọc “làm mới” phong cách mùa hè

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Dưới đây là 5 trang phục kẻ sọc dành cho phái nữ, vừa dễ ứng dụng vừa bắt kịp xu hướng mùa hè 2026:

Áo sơ mi kẻ sọc là item thời trang mang tính ứng dụng cao

Áo sơ mi kẻ sọc

Áo sơ mi kẻ sọc là một trong những item dễ mặc và linh hoạt nhất trong mùa hè 2026, cân bằng hài hòa giữa nét cổ điển và tinh thần hiện đại. Khi được cài kín và sơ vin gọn gàng, chiếc áo giúp định hình phần thân trên rõ ràng hơn, mang lại cảm giác chỉn chu, thanh lịch và phù hợp môi trường công sở.

Đồng thời, các đường sọc dọc hoặc chéo còn tạo hiệu ứng thị giác giúp vóc dáng trông cao và thon gọn hơn.

Điểm hấp dẫn của áo sơ mi kẻ sọc nằm ở khả năng biến tấu đa dạng. Khi mở cúc, buông nhẹ hoặc khoác ngoài như một lớp áo layer, item này lập tức trở nên thoải mái và phóng khoáng hơn.

Bạn có thể phối cùng quần tây để giữ vẻ chuyên nghiệp, quần jeans cho phong cách năng động hoặc chân váy midi để tăng nét nữ tính... Nên ưu tiên bảng màu hài hòa, hạn chế phối quá nhiều tông tương phản mạnh. Chất liệu cotton hoặc linen mỏng nhẹ sẽ giúp outfit thêm thoáng mát trong ngày hè.

Quần kẻ sọc

Đây là trang phục dễ trở thành tâm điểm của toàn bộ outfit nhờ diện tích họa tiết trải dài ở phần thân dưới. Chính vì vậy, lựa chọn hướng sọc và phom dáng đóng vai trò quyết định đến hiệu ứng thẩm mỹ tổng thể.

Các thiết kế quần ống suông hoặc ống rộng tiếp tục là xu hướng nổi bật trong mùa hè 2026 nhờ sự thoải mái và độ rũ tự nhiên khi di chuyển.

Để giữ outfit hài hòa, quần kẻ sọc nên được kết hợp cùng các item trơn màu như áo thun basic, áo hai dây hoặc sơ mi đơn sắc. Cách phối này giúp cân bằng thị giác, tránh cảm giác rối mắt do họa tiết quá nổi bật.

Ngoài ra, nên tiết chế phụ kiện, ưu tiên sự tối giản để quần kẻ sọc thực sự trở thành điểm nhấn chính của tổng thể

Chân váy kẻ sọc

Đây l à lựa chọn dung hòa giữa vẻ nữ tính và tinh thần hiện đại, mang tính ứng dụng cao trong mùa hè 2026. Tùy vào từng kiểu dáng như váy bút chì, chữ A hay dáng midi, họa tiết kẻ sọc sẽ tạo ra những hiệu ứng thị giác khác nhau, giúp điều chỉnh tỷ lệ cơ thể một cách khéo léo.

Trong đó, sọc dọc thường được ưu tiên vì tạo cảm giác kéo dài phần thân dưới, giúp dáng người thanh thoát hơn, còn sọc ngang lại mang đến điểm nhấn rõ rệt, phù hợp khi muốn outfit trở nên nổi bật hơn.

Để giữ tổng thể hài hòa, chân váy kẻ sọc nên được phối cùng các item trơn màu. Áo sơ mi trắng, áo thun basic hoặc áo hai dây tối giản đều là lựa chọn an toàn và dễ ứng dụng. Cách phối này giúp cân bằng thị giác, tránh cảm giác rối mắt do họa tiết.

Ngoài ra, nên hạn chế layering phức tạp hoặc kết hợp thêm nhiều họa tiết khác, thay vào đó ưu tiên sự gọn gàng để tôn lên vẻ tinh tế của chân váy kẻ sọc.

Áo len tay ngắn/ áo thun kẻ sọc

Với thiết kế gọn gàng và tiết chế, họa tiết kẻ sọc được thể hiện ở mức vừa đủ, tạo điểm nhấn thị giác nhưng vẫn giữ được sự hài hòa, không gây cảm giác rối mắt hay nặng nề.

Item này đặc biệt phù hợp trong những set đồ mang tính ứng dụng cao như quần denim, quần short hoặc chân váy trơn màu...

Sự đối lập giữa bề mặt đơn sắc và họa tiết kẻ sọc giúp tổng thể trở nên cân bằng và có chiều sâu hơn.

Để dễ ứng dụng trong môi trường công sở hoặc đời thường, nên ưu tiên các thiết kế có sọc nhỏ hoặc vừa, màu sắc nhã nhặn. Bên cạnh đó, chất liệu co giãn nhẹ, thoáng khí sẽ giúp tăng sự thoải mái, đặc biệt trong những ngày hè có nhiệt độ cao.

Đầm maxi kẻ sọc

Với độ dài và độ rủ của vải, các đường kẻ không đứng yên mà thay đổi theo từng bước đi, tạo cảm giác mềm mại và sống động. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những dịp dạo phố, du lịch hoặc thậm chí là môi trường công sở sáng tạo.

Bạn có thể kết hợp đầm maxi kẻ sọc với sandal, giày bệt hoặc túi cói để tăng cảm giác mùa hè. Tuy nhiên, cần lưu ý về tỷ lệ sọc: sọc quá to có thể khiến tổng thể trở nên nặng nề, trong khi sọc nhỏ giúp giữ sự thanh thoát.