5 dấu hiệu tưởng bình thường nhưng lại là 'đèn đỏ' báo cuộc đời bạn đang âm thầm xuống dốc
GĐXH - Cuộc đời hiếm khi đi xuống chỉ sau một đêm. Thay vào đó, những thói quen lặp đi lặp lại mỗi ngày như trì hoãn, mất động lực hay ngừng học hỏi có thể âm thầm kéo bạn rời xa phiên bản tốt nhất của chính mình. Nếu có từ 3 dấu hiệu dưới đây, đã đến lúc bạn nên nhìn lại.
Đừng mắng khi con hay cãi, đây là 5 điều cha mẹ thông minh sẽ làmNuôi dạy con -
GĐXH - Nhiều cha mẹ mất bình tĩnh khi con thường xuyên cãi lời và lựa chọn quát mắng để chấm dứt tranh luận. Tuy nhiên, phản ứng này thường chỉ khiến mâu thuẫn trở nên căng thẳng hơn.
30 năm đứng lớp, thầy giáo chỉ ra 4 kiểu cha mẹ dễ nuôi dạy con thành công nhấtNuôi dạy con -
GĐXH - Theo ông, phần lớn học sinh sau này đạt được thành tựu đều có điểm chung là được nuôi dạy trong những gia đình sở hữu 4 đặc điểm dưới đây.
7 phép lịch sự càng dạy sớm con càng dễ thành côngNuôi dạy con -
GĐXH - Phép lịch sự không chỉ giúp trẻ ghi điểm trong mắt mọi người mà còn góp phần hình thành nhân cách và những mối quan hệ tốt đẹp.
Cha mẹ đừng bỏ lỡ: 8 biểu hiện của trẻ có tư duy sáng tạo vượt trộiNuôi dạy con -
GĐXH - Không phải mọi đứa trẻ sáng tạo đều học xuất sắc hay nổi bật từ sớm. Tuy nhiên, các em thường có cách quan sát, suy nghĩ và giải quyết vấn đề rất khác biệt.
Nửa đời người mới ngộ ra: Dạy con gái phải '3 tránh', dạy con trai phải '3 không'Nuôi dạy con -
GĐXH - Dù là con gái hay con trai, mỗi đứa trẻ đều cần được cha mẹ yêu thương, tôn trọng và giáo dục đúng cách.
Nhiều cha mẹ nhận ra quá muộn: Con gái thiếu 4 bài học này dễ chịu thiệt cả đờiNuôi dạy con -
GĐXH - Trước khi con gái bước vào đời, điều cha mẹ có thể trao không chỉ là tình yêu thương hay vật chất mà còn là những bài học giúp con đủ bản lĩnh để đối mặt với những thử thách phía trước.
Con trai nói: 'Bạn nào trong lớp cũng giàu', câu trả lời của mẹ gây tranh cãi dữ dộiNuôi dạy con -
GĐXH - Khi con trai tâm sự "bạn nào trong lớp cũng giàu", người mẹ đã đưa ra câu trả lời được nhiều người tán dương. Thế nhưng, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất trong cuộc trò chuyện lại chưa được người mẹ chạm tới.
Mẹ thạc sĩ hy sinh cả sự nghiệp vì con, kết cục đau lòng khiến ai cũng phải nghĩ lại về cách dạy conNuôi dạy con -
GĐXH - Theo nhiều chuyên gia, điều quyết định hiệu quả của việc dạy con không nằm ở sự hy sinh, mà ở cách cha mẹ sống và đồng hành cùng con mỗi ngày.
2 bà mẹ, 2 cách giáo dục, 25 năm sau tạo ra 2 số phận hoàn toàn trái ngượcNuôi dạy con -
GĐXH - Cùng lớn lên trong những điều kiện tương tự nhưng chỉ khác cách cha mẹ giáo dục, hai đứa trẻ có thể bước vào tuổi trưởng thành với hai số phận hoàn toàn trái ngược.
Cha mẹ thông thái luôn ghi nhớ 7 quy tắc giáo dục: Con lớn lên tự tin, EQ caoNuôi dạy con -
GĐXH - Giáo dục con cái không chỉ là dạy kiến thức mà còn là cách cha mẹ ứng xử mỗi ngày.