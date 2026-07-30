Cha mẹ khôn ngoan không mắng con vì điểm kém, họ làm 6 điều này

12 giờ trước

GĐXH - Cuộc đời hiếm khi đi xuống chỉ sau một đêm. Thay vào đó, những thói quen lặp đi lặp lại mỗi ngày như trì hoãn, mất động lực hay ngừng học hỏi có thể âm thầm kéo bạn rời xa phiên bản tốt nhất của chính mình. Nếu có từ 3 dấu hiệu dưới đây, đã đến lúc bạn nên nhìn lại.