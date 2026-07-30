Cha mẹ khôn ngoan không mắng con vì điểm kém, họ làm 6 điều này

Thứ năm, 19:00 30/07/2026 | Nuôi dạy con
Như Ca (t/h)
Như Ca (t/h)
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GĐXH - Mọi đứa trẻ đều có thể nhận được điểm kém. Thay vì chỉ trích, cha mẹ nên giúp con vượt qua giai đoạn này, xây dựng lại sự tự tin và tìm ra cách học hiệu quả hơn.

Cha mẹ khôn ngoan không mắng con vì điểm kém, họ làm 6 điều này - Ảnh 1.
Cha mẹ khôn ngoan không mắng con vì điểm kém, họ làm 6 điều này - Ảnh 2.Cha mẹ thông thái luôn ghi nhớ 7 quy tắc giáo dục: Con lớn lên tự tin, EQ cao

GĐXH - Giáo dục con cái không chỉ là dạy kiến thức mà còn là cách cha mẹ ứng xử mỗi ngày.

 

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