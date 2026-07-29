Đừng mắng khi con hay cãi, đây là 5 điều cha mẹ thông minh sẽ làm

Thứ tư, 19:59 29/07/2026 | Nuôi dạy con
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
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GĐXH - Nhiều cha mẹ mất bình tĩnh khi con thường xuyên cãi lời và lựa chọn quát mắng để chấm dứt tranh luận. Tuy nhiên, phản ứng này thường chỉ khiến mâu thuẫn trở nên căng thẳng hơn.

Thay vào đó, cha mẹ có thể xử lý theo những cách sau.

Đừng mắng khi con hay cãi, đây là 5 điều cha mẹ thông minh sẽ làm - Ảnh 1.
Đừng mắng khi con hay cãi, đây là 5 điều cha mẹ thông minh sẽ làm - Ảnh 2.Cha mẹ thông thái luôn ghi nhớ 7 quy tắc giáo dục: Con lớn lên tự tin, EQ cao

GĐXH - Giáo dục con cái không chỉ là dạy kiến thức mà còn là cách cha mẹ ứng xử mỗi ngày.

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