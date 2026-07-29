Đừng mắng khi con hay cãi, đây là 5 điều cha mẹ thông minh sẽ làm

2 ngày trước

GĐXH - Khi con trai tâm sự "bạn nào trong lớp cũng giàu", người mẹ đã đưa ra câu trả lời được nhiều người tán dương. Thế nhưng, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất trong cuộc trò chuyện lại chưa được người mẹ chạm tới.