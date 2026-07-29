30 năm đứng lớp, thầy giáo chỉ ra 4 kiểu cha mẹ dễ nuôi dạy con thành công nhất

Sau ba thập kỷ đứng lớp, một giáo viên tại Trung Quốc cho rằng sự thành công của một đứa trẻ không chỉ phụ thuộc vào năng lực học tập mà còn chịu ảnh hưởng rất lớn từ cách cha mẹ đồng hành trong quá trình trưởng thành.

Cha mẹ luôn hiện diện trong hành trình trưởng thành của con

Theo thầy giáo họ Trần, người có hơn 30 năm giảng dạy tại một trường trung học ở tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), những học sinh sau này thành công thường không nhất thiết phải là người đứng đầu lớp. Tuy nhiên, các em đều học tập ổn định, nằm trong nhóm khá giỏi, tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa và có nhiều sở thích lành mạnh ngoài việc học.

Qua nhiều năm quan sát, ông nhận thấy điểm chung lớn nhất của những học sinh này nằm ở gia đình. Họ đều có cha mẹ luôn đồng hành cùng con, thay vì giao toàn bộ trách nhiệm giáo dục cho nhà trường.

Trong thực tế, không ít phụ huynh cho rằng chỉ cần kiếm đủ tiền cho con đi học là đã hoàn thành nghĩa vụ. Việc con học tốt hay không, ngoan hay hư hoàn toàn phụ thuộc vào giáo viên. Tuy nhiên, theo thầy Trần, suy nghĩ này là một sai lầm bởi cha mẹ mới là người có ảnh hưởng lâu dài và sâu sắc nhất đối với sự hình thành nhân cách của trẻ.

Ông từng gặp một người cha giữ vị trí quản lý tại một doanh nghiệp lớn nhưng chưa bao giờ vắng mặt trong các buổi họp phụ huynh. Dù công việc bận rộn, người đàn ông này vẫn dành thời gian theo sát việc học của con, thường xuyên trao đổi với giáo viên và động viên con sau mỗi kỳ thi, bất kể kết quả ra sao. Sau này, cô bé thi đỗ một trường đại học danh tiếng rồi tiếp tục học lên bậc thạc sĩ ở nước ngoài.

Một trường hợp khác khiến thầy giáo đặc biệt ấn tượng là gia đình nghèo ở tỉnh Sơn Tây. Dù phải sống trong nhà thuê suốt nhiều năm, hai vợ chồng vẫn quyết tâm đầu tư cho việc học của các con. Hai mươi năm sau, cả ba người con đều tốt nghiệp thạc sĩ tại những trường đại học nổi tiếng.

Qua nhiều năm quan sát, ông nhận thấy những học sinh sau này thành công đều có cha mẹ luôn đồng hành cùng con, thay vì giao toàn bộ trách nhiệm giáo dục cho nhà trường. Ảnh minh họa

Cha mẹ tạo môi trường đọc sách ngay từ nhỏ

Theo kinh nghiệm của thầy Trần, đọc sách là một trong những thói quen tạo nên sự khác biệt giữa những đứa trẻ phát triển toàn diện với phần còn lại.

Việc học trên lớp chỉ giúp trẻ tiếp cận kiến thức nền tảng. Trong khi đó, sách mở ra những góc nhìn mới, nuôi dưỡng tư duy, khả năng ngôn ngữ và óc sáng tạo. Vì vậy, nhiều cha mẹ thành công trong việc nuôi dạy con đều coi việc đọc sách là hoạt động quen thuộc của cả gia đình.

Thầy kể về một học sinh từng nổi tiếng nghịch ngợm, thường xuyên bỏ bài tập nhưng chỉ sau khoảng hai năm hình thành thói quen đọc sách, em đã thay đổi rõ rệt. Không chỉ học tốt hơn, cậu còn giành giải cao trong cuộc thi viết của trường.

Khi được hỏi bí quyết giáo dục con, phụ huynh của cậu chỉ mỉm cười và chia sẻ rằng trong nhà luôn có rất nhiều sách. Mỗi khi có thời gian rảnh, cả gia đình sẽ cùng đọc rồi trao đổi về những điều vừa đọc được. Sau này, cậu học sinh ấy trở thành một nhà văn có nhiều đầu sách bán chạy.

Cha mẹ biết kiểm soát cảm xúc trước khi dạy con

Nuôi dạy con chưa bao giờ là công việc dễ dàng. Trẻ có thể mắc sai lầm, thất bại hoặc khiến người lớn thất vọng. Điều quan trọng, theo thầy Trần, là cách cha mẹ phản ứng trước những tình huống đó.

Một người lớn biết kiểm soát cảm xúc sẽ giúp trẻ học được cách bình tĩnh đối diện với áp lực. Ngược lại, nếu cha mẹ thường xuyên nổi nóng hoặc dùng lời nói gây tổn thương, trẻ rất dễ hình thành tâm lý tự ti và thiếu tự tin.

Thầy từng biết một nữ sinh không vượt qua kỳ thi vào trường trung học mong muốn. Thay vì trách mắng, người cha đã dành thời gian trấn an chính mình trước, sau đó ôm con và nói: "Không vào được trường này không có nghĩa là con không thể bước chân vào một trường đại học tốt. Điều quyết định tương lai chính là sự cố gắng trong những năm tới."

Lời động viên đúng lúc ấy đã trở thành động lực để cô bé nỗ lực không ngừng. Kết quả, em thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh - một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc.

Trẻ có thể mắc sai lầm, thất bại hoặc khiến người lớn thất vọng. Điều quan trọng, theo thầy Trần, là cách cha mẹ phản ứng trước những tình huống đó. Ảnh minh họa

Cha mẹ muốn con thay đổi trước hết phải thay đổi chính mình

Theo thầy Trần, nhiều phụ huynh than phiền con nghiện điện thoại, lười học hay thiếu tập trung nhưng lại quên nhìn vào chính thói quen của bản thân.

Ông dẫn lại một cuộc thi viết tại một trường học ở tỉnh Hồ Bắc. Khi được yêu cầu kể về thói quen chưa tốt của người lớn, rất nhiều học sinh đều viết rằng cha mẹ dành quá nhiều thời gian cho điện thoại. Người cha liên tục đọc tin tức, người mẹ mải mê mua sắm trực tuyến, còn ông bà cũng không rời màn hình.

Những điều trẻ chứng kiến mỗi ngày sẽ dần trở thành hành vi mà các em học theo. Vì vậy, nếu muốn con có kỷ luật, yêu thích học tập hay biết quản lý thời gian, cha mẹ cần là người thực hiện điều đó trước.

Theo vị giáo viên, những gia đình mà cha mẹ không ngừng học hỏi, sống có trách nhiệm và luôn hoàn thiện bản thân thường tạo ra môi trường tích cực để con phát triển. Đó cũng là nền tảng giúp nhiều đứa trẻ trưởng thành với sự tự tin, bản lĩnh và khả năng thích nghi tốt trong cuộc sống.

Theo Toutiao