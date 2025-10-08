5 vùng 'tuyệt đỉnh' của đàn ông

BS Nguyễn Bá Hưng (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) cho biết trên VnExpress, “vùng nhạy cảm ở nam giới không chỉ nằm ở cơ quan sinh dục mà còn trải khắp cơ thể. Mỗi khu vực chứa một loại cảm giác khác nhau, tác động trực tiếp đến não bộ – trung tâm khoái cảm”.

Ảnh minh họa

Các chuyên gia tình dục học xác định 5 “điểm vàng” khi kích thích sẽ khiến nam giới đạt cực khoái mạnh mẽ hơn:

Vùng tai và gáy: Theo nghiên cứu của Hiệp hội Tình dục học Hoa Kỳ (ASHA), vùng sau tai chứa hơn 600 đầu dây thần kinh cảm giác, dễ bị kích thích nhất. Một nụ hôn hoặc hơi thở nhẹ ở đây có thể khiến nhịp tim tăng 10–15 nhịp/phút.

Ngực và bụng dưới: Mặc dù ít được nhắc đến, vùng ngực và bụng dưới lại là nơi tập trung nhiều dây thần kinh giao cảm. Khi được vuốt ve, não tiết ra oxytocin – “hormone âu yếm”, giúp đàn ông thư giãn và dễ dàng đạt khoái cảm.

Đùi trong: Nghiên cứu của Đại học Rutgers (Mỹ) cho thấy, chỉ cần chạm nhẹ vào đùi trong, đặc biệt là khi cơ thể đang hưng phấn, có thể kích hoạt phản xạ thần kinh tương tự khi chạm vào cơ quan sinh dục.

Lòng bàn tay và bàn chân: Hai vùng này chứa hàng nghìn receptor cảm giác, là nơi bắt đầu và kết thúc của các dây thần kinh lớn. Việc xoa bóp nhẹ lòng bàn tay, bàn chân giúp tăng lưu thông máu, làm nóng cơ thể và “đánh thức” bản năng đàn ông.

Vùng sau lưng – thắt lưng: Đây là vùng giao thoa giữa cảm giác và vận động. Một nghiên cứu trên Tạp chí Physiology & Behavior cho thấy, mát-xa dọc sống lưng làm tăng hoạt động của hormone endorphin – mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn, giúp tăng cường khả năng sinh lý tự nhiên.

Khoái cảm của đàn ông không chỉ đến từ bản năng mà còn là kết quả của sự thấu hiểu và tinh tế. Khi người phụ nữ biết “đọc” cơ thể chàng, chạm đúng nơi – đúng lúc, chuyện ấy không chỉ là cảm xúc thể xác mà còn là nghệ thuật của sự kết nối.