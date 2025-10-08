5 vùng 'tuyệt đỉnh' của đàn ông
GĐXH - Trong khi phụ nữ có “điểm G” nổi tiếng, thì với đàn ông, “vùng tuyệt đỉnh” vẫn là một bí ẩn lớn với không ít người. Theo các nhà nghiên cứu về tình dục học, cơ thể nam giới chứa hàng nghìn đầu dây thần kinh cảm giác, tập trung dày đặc ở những khu vực ít ai ngờ tới. Khám phá những vùng này không chỉ giúp tăng hưng phấn mà còn gắn kết cảm xúc giữa hai người.
BS Nguyễn Bá Hưng (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) cho biết trên VnExpress, “vùng nhạy cảm ở nam giới không chỉ nằm ở cơ quan sinh dục mà còn trải khắp cơ thể. Mỗi khu vực chứa một loại cảm giác khác nhau, tác động trực tiếp đến não bộ – trung tâm khoái cảm”.
Các chuyên gia tình dục học xác định 5 “điểm vàng” khi kích thích sẽ khiến nam giới đạt cực khoái mạnh mẽ hơn:
Vùng tai và gáy: Theo nghiên cứu của Hiệp hội Tình dục học Hoa Kỳ (ASHA), vùng sau tai chứa hơn 600 đầu dây thần kinh cảm giác, dễ bị kích thích nhất. Một nụ hôn hoặc hơi thở nhẹ ở đây có thể khiến nhịp tim tăng 10–15 nhịp/phút.
Ngực và bụng dưới: Mặc dù ít được nhắc đến, vùng ngực và bụng dưới lại là nơi tập trung nhiều dây thần kinh giao cảm. Khi được vuốt ve, não tiết ra oxytocin – “hormone âu yếm”, giúp đàn ông thư giãn và dễ dàng đạt khoái cảm.
Đùi trong: Nghiên cứu của Đại học Rutgers (Mỹ) cho thấy, chỉ cần chạm nhẹ vào đùi trong, đặc biệt là khi cơ thể đang hưng phấn, có thể kích hoạt phản xạ thần kinh tương tự khi chạm vào cơ quan sinh dục.
Lòng bàn tay và bàn chân: Hai vùng này chứa hàng nghìn receptor cảm giác, là nơi bắt đầu và kết thúc của các dây thần kinh lớn. Việc xoa bóp nhẹ lòng bàn tay, bàn chân giúp tăng lưu thông máu, làm nóng cơ thể và “đánh thức” bản năng đàn ông.
Vùng sau lưng – thắt lưng: Đây là vùng giao thoa giữa cảm giác và vận động. Một nghiên cứu trên Tạp chí Physiology & Behavior cho thấy, mát-xa dọc sống lưng làm tăng hoạt động của hormone endorphin – mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn, giúp tăng cường khả năng sinh lý tự nhiên.
Rối loạn tình dục – không chỉ là chuyện “mất hứng”Phòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, tình dục không chỉ là sự hòa hợp thể xác mà còn là sợi dây gắn kết cảm xúc. Tuy nhiên, nhiều người đang âm thầm đối mặt với các vấn đề rối loạn tình dục mà không hề hay biết, khiến hạnh phúc lứa đôi bị đe dọa nghiêm trọng.
Tiểu tiện sau khi quan hệ: Thói quen nhỏ giúp bảo vệ sức khỏePhòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều người thường bỏ qua việc đi tiểu sau khi quan hệ tình dục, cho rằng điều đó không cần thiết. Tuy nhiên, theo các chuyên gia sức khỏe tình dục, đây là một trong những bước vệ sinh quan trọng giúp ngăn ngừa nhiễm khuẩn đường tiết niệu và bảo vệ vùng kín khỏi các tác nhân gây hại.
Xét nghiệm chẩn đoán rối loạn cương dương cần biếtPhòng the - 3 ngày trước
Rối loạn cương dương là nỗi ám ảnh đối với nam giới. Đây là bệnh lý khiến cho bản lĩnh đàn ông đi xuống, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
Rối loạn cương dương bắt đầu ở độ tuổi nào, có thể chữa khỏi không?Phòng the - 4 ngày trước
Nhiều nam giới lo lắng về vấn đề rối loạn cương dương do những năm gần đây, tình trạng này đang có xu hướng trẻ hóa.
Thoát vị có thể gây rối loạn cương dương không?Phòng the - 5 ngày trước
Rối loạn cương dương là một chứng rối loạn có thể do nhiều yếu tố. Thoát vị có phải là một trong những nguyên nhân gây rối loạn cương dương?
'Chuyện ấy' có ảnh hưởng sau cắt bỏ tử cung?Phòng the - 6 ngày trước
Việc cắt bỏ tử cung có đồng nghĩa với việc chấm dứt đời sống tình dục viên mãn? Nhiều người băn khoăn phẫu thuật này ảnh hưởng đến khả năng tận hưởng chuyện chăn gối thế nào?
3 cách khắc phục tại nhà cải thiện chứng khô âm đạoPhòng the - 1 tuần trước
Khô âm đạo là một vấn đề tương đối phổ biến ở phụ nữ mọi độ tuổi. Khô âm đạo hiếm khi chỉ ra một tình trạng bệnh lý nghiêm trọng và có nhiều cách đơn giản khắc phục tại nhà.
7 tuyệt chiêu khiêu khích khiến chàng khó lòng từ chốiPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Trong đời sống tình dục, đôi khi chỉ một cử chỉ khơi gợi tinh tế cũng đủ khiến cảm xúc của chàng bùng nổ. Nhiều chuyên gia tâm lý – tình dục học cho rằng, phụ nữ hoàn toàn có thể làm chủ “cuộc chơi” nếu biết cách sử dụng những tuyệt chiêu khiêu khích đúng lúc, đúng cách.
Thủ dâm có 'hủy diệt' ham muốn tình dục không?Phòng the - 1 tuần trước
Thực tế có nhiều tranh cãi trái chiều về việc thủ dâm ảnh hưởng đến đời sống tình dục như thế nào.
Nên chọn tư thế ngủ nào để có lợi cho sức khỏe?Phòng the - 1 tuần trước
Những tư thế ngủ của cặp đôi không chỉ tạo nên cảm giác ấm áp mà còn ẩn chứa một số thông tin khoa học thú vị.
7 lý do lành mạnh bạn nên quan hệ tình dục thường xuyênPhòng the
Tình dục không chỉ mang lại niềm vui mà còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Cùng khám phá những lợi ích của việc quan hệ tình dục lành mạnh thường xuyên.