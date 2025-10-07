Rối loạn tình dục – không chỉ là chuyện “mất hứng”
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, tình dục không chỉ là sự hòa hợp thể xác mà còn là sợi dây gắn kết cảm xúc. Tuy nhiên, nhiều người đang âm thầm đối mặt với các vấn đề rối loạn tình dục mà không hề hay biết, khiến hạnh phúc lứa đôi bị đe dọa nghiêm trọng.
Theo BS Nguyễn Bá Hưng – Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội từng chia sẻ trên VietnamNet, rối loạn tình dục là một nhóm bệnh lý phức tạp, bao gồm cả rối loạn thực thể và hành vi, xảy ra ở cả nam giới và nữ giới.
Rối loạn tình dục – không chỉ là “mất hứng”
BS Hưng cho biết, rối loạn tình dục có thể hiểu là sự suy giảm hoặc mất đi các phản ứng sinh lý bình thường khi quan hệ, như ham muốn, hưng phấn hay khoái cảm. Đây không chỉ là vấn đề thể chất mà còn liên quan chặt chẽ tới yếu tố tâm lý, nội tiết, và lối sống. “Nhiều người vẫn nghĩ rối loạn tình dục chỉ là biểu hiện sinh lý tạm thời, nhưng thực tế, đây là bệnh lý cần được chẩn đoán và điều trị đúng cách. Việc kéo dài có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, hôn nhân và sức khỏe sinh sản”, BS Nguyễn Bá Hưng nhấn mạnh trên VietnamNet.
Dấu hiệu nhận biết rối loạn tình dục ở nam và nữ
Theo bác sĩ, những biểu hiện rối loạn tình dục ở nam giới thường dễ nhận biết hơn, bao gồm:
Giảm ham muốn tình dục, không còn cảm giác hứng thú với “chuyện ấy”.
Rối loạn cương dương: dương vật khó cương hoặc không đủ độ cứng để giao hợp.
Rối loạn xuất tinh: xuất tinh sớm, muộn hoặc không xuất tinh dù đã đạt hưng phấn.
Mất hoặc giảm cảm giác khoái cảm.
Ở nữ giới, tình trạng này lại kín đáo hơn, thường biểu hiện qua:
Giảm ham muốn hoặc cảm giác sợ quan hệ tình dục.
Âm đạo khô rát, khó đạt cực khoái dù có kích thích.
Cảm giác đau khi giao hợp, co thắt vùng âm đạo không kiểm soát.
Mất hứng thú sau khi quan hệ, thậm chí xuất hiện cảm giác chán ghét.
Một khảo sát của Hiệp hội Tình dục học Quốc tế (ISSM) cho thấy, hơn 43% phụ nữ và 31% nam giới từng trải qua ít nhất một dạng rối loạn tình dục trong đời. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 20% trong số đó tìm đến bác sĩ chuyên khoa để điều trị.
Nguyên nhân: Từ thể chất đến tâm lý
Rối loạn tình dục có thể bắt nguồn từ nhiều yếu tố từ thể chất như: Bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì, rối loạn nội tiết tố, hoặc tác dụng phụ của thuốc. Hoặc các yếu tố về tâm lý như: căng thẳng, trầm cảm, xung đột trong mối quan hệ hoặc từng bị sang chấn tình dục.
Ngoài ra, một lối sống không chuẩn mực cũng gây ra các vấn đề sức khỏe tình dục như: Lạm dụng rượu bia, thuốc lá, thiếu ngủ, hoặc không vận động thường xuyên.
BS Hưng khuyến cáo, người bệnh không nên tự ti hay e ngại khi gặp các biểu hiện này. Việc khám chuyên khoa Nam học hoặc Tình dục học sớm sẽ giúp phát hiện nguyên nhân chính xác và có hướng điều trị phù hợp.
