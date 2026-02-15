Mới nhất
Dân số và phát triển

6 cách giảm nhanh cơn đau khó chịu khi chu kỳ 'đèn đỏ' vào dịp Tết

Chủ nhật, 09:36 15/02/2026 | Dân số và phát triển

Nếu chẳng may chu kỳ 'đèn đỏ' rơi ngay vào dịp Tết, chị em vẫn có thể kiểm soát tình hình. Dưới đây là những cách đơn giản giúp giảm đau nhanh để phái đẹp đón Tết trọn vẹn.

1. Chườm ấm để giảm đau nhanh

Nhiệt độ ấm giúp các cơ tử cung được thư giãn từ đó giảm co thắt và tăng cường lưu thông máu.

Dùng miếng dán giữ nhiệt: Đây là "cứu cánh" chị em có thể dùng khi phải đi chúc Tết họ hàng, người thân. Miếng dán mỏng nhẹ dán bên ngoài lớp áo lót giúp giữ ấm vùng bụng dưới suốt cả ngày.

Túi chườm ấm : Nếu ở nhà nên dành khoảng 15 phút chườm ấm bụng trước khi đi ngủ hoặc khi cơn đau khởi phát.

Tắm nước ấm: Tắm nước ấm thêm tinh dầu hoặc muối giúp thư giãn và làm dịu các cơ căng thẳng. Dùng vòi sen xịt nước ấm nhẹ nhàng cũng giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng thần kinh và làm dịu cảm giác nặng bụng.

6 cách giảm nhanh cơn đau khó chịu nếu chu kỳ

Chườm ấm giúp giảm đau bụng kinh hiệu quả.

2. Sử dụng sản phẩm vệ sinh phù hợp

Nếu phải di chuyển nhiều chị em nên cân nhắc sử dụng cốc nguyệt san hoặc tampon đúng cách để cảm thấy thông thoáng và tự tin hơn khi diện đồ sáng màu. Nếu dùng băng vệ sinh truyền thống, nên chọn loại mỏng nhẹ và thay thường xuyên để đảm bảo vệ sinh.

Tránh mặc quần jeans quá chật hay váy bó sát vùng bụng vì sẽ làm tăng áp lực lên tử cung khiến cơn đau khó chịu hơn.

3. Điều chỉnh chế độ ăn uống

Bàn tiệc ngày Tết thường đầy ắp các món chiên xào, nhiều muối và đồ ngọt. Đây chính là "kẻ thù" khiến tình trạng đầy hơi và đau bụng kinh trở nên trầm trọng hơn. Do đó chị em cần lưu ý:

Hạn chế muối và đường : Ăn quá mặn gây tích nước dễ gây chướng bụng. Đồ ngọt làm đường huyết tăng giảm đột ngột dễ gây mệt mỏi và cáu gắt.

Tránh caffeine và rượu bia : Thay vì uống nước ngọt hay rượu hãy ưu tiên nước lọc hoặc trà thảo mộc. Đồ uống có cồn hoặc chất kích thích có thể làm co thắt tử cung mạnh hơn gây đau bụng dữ dội.

Bổ sung thực phẩm giàu magie và kali: Chuối, các loại hạt (hạt hướng dương, hạt điều - vốn rất sẵn trong khay mứt Tết) giúp giãn cơ và giảm chuột rút , giảm đau bụng hiệu quả.

4. Ngủ đủ giấc

Tết thường đi kèm với việc thức khuya tiếp khách và chuẩn bị cỗ bàn. Nếu thiếu ngủ sẽ khiến cơ thể nhạy cảm hơn với cơn đau. Vì vậy, chị em nên nhờ người thân giúp đỡ việc dọn dẹp để dành thời gian nghỉ ngơi và cố gắng đảm bảo ngủ đủ giấc.

6 cách giảm nhanh cơn đau khó chịu nếu chu kỳ

Tư thế "em bé" giúp giảm áp lực lên vùng lưng dưới và bụng.

5. Vận động nhẹ nhàng

Nhiều người có thói quen nằm im khi đau bụng kinh nhưng thực tế vận động nhẹ lại giúp cơ thể tiết ra endorphin - "thuốc giảm đau tự nhiên" giúp cải thiện tâm trạng.

Nên tập các bài tập yoga đơn giản. Các tư thế như "em bé" rất hiệu quả trong việc giảm áp lực lên vùng lưng dưới và bụng. Đi dạo nhẹ nhàng trong không khí Tết cũng giúp lưu thông máu tốt hơn.

6. Uống trà thảo mộc

Trà gừng : Gừng có tính ấm, chống viêm nên uống trà gừng là một lựa chọn tốt để giảm đau và mệt mỏi cho phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt. Một ly trà gừng mật ong ấm vào buổi sáng sẽ giúp làm dịu cơn khó chịu và đầy bụng.

Trà hoa cúc: Trà hoa cúc có mùi thơm và hương vị dịu nhẹ hỗ trợ giảm đau, giảm mệt mỏi và thư giãn tinh thần.

Trà bạc hà : Trà bạc hà cũng là một loại trà thảo mộc phổ biến giúp hỗ trợ tiêu hóa, làm dịu cơn đau và giảm căng thẳng.

BS. Hoàng Huyền
