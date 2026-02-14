Mẹ ung thư cổ tử cung khi mang thai quyết giữ con, em bé ra đời khỏe mạnh ngày giáp Tết

Những ngày cuối năm, khi nhiều gia đình tất bật chuẩn bị Tết, gia đình chị Minh (TP.HCM) lại bước vào một mùa xuân đặc biệt. Cuối tháng Chạp, sau khi hoàn tất mâm cơm Tất niên, chị bất ngờ chuyển dạ và được chồng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM sinh con.

Đây là lần vượt cạn thứ hai, cũng có thể là lần sinh cuối cùng của chị, bởi trước đó chị được chẩn đoán ung thư cổ tử cung trong thai kỳ và được khuyến nghị cắt tử cung sau sinh để điều trị triệt để.

Bé trai chào đời ở tuần thai 39, nặng 3 kg, cất tiếng khóc vang trong phòng mổ. Khi con được đặt lên ngực, chị Minh bật khóc: "Cảm ơn con đã cùng mẹ đến đích bình an". Ít ai biết, phía sau khoảnh khắc ấy là hành trình nhiều tháng đối diện với nguy cơ ung thư tiến triển.

Phát hiện ung thư cổ tử cung trong lúc mang thai

Giữa năm ngoái, trong một đợt khám sức khỏe công ty, chị Minh không nghĩ mình mang thai nên vẫn chụp X-quang phổi và làm xét nghiệm Pap's tầm soát ung thư cổ tử cung. Kết quả ghi nhận tế bào cổ tử cung tăng sinh bất thường.

Sau đó, chị được chỉ định xét nghiệm HPV và phát hiện dương tính với HPV 16 – chủng virus nguy cơ cao, liên quan đến khoảng 60% trường hợp ung thư cổ tử cung.

Khi đến khám chuyên sâu, chị mới nhớ mình trễ kinh. Thử que lên hai vạch, siêu âm cho thấy túi thai tương đương 5 tuần tuổi.

Do tổn thương cổ tử cung bất thường, chị được chỉ định khoét chóp trong thai kỳ. Một tuần sau, kết quả giải phẫu bệnh xác định chị mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn IA2. Tế bào ác tính xâm lấn mô sâu khoảng 5 mm, còn khu trú tại cổ tử cung và chưa lan sang cơ quan lân cận.

Dù diện cắt sạch, nguy cơ tiến triển vẫn còn. Theo dữ liệu từ Viện Ung thư quốc gia Mỹ, ung thư cổ tử cung trong thai kỳ là hiếm gặp, khoảng 1–12 ca trên 10.000 thai kỳ, nhưng vẫn có thể xảy ra.

Quyết định giữ thai dù không được khuyến cáo

Với giai đoạn IA2, bác sĩ tư vấn đình chỉ thai kỳ để điều trị triệt để. Nếu giữ thai, người mẹ có nguy cơ sảy thai, sinh non do can thiệp và đối diện khả năng ung thư tiến triển.

"Lúc đó chưa có tim thai, nhưng tôi nghĩ nếu mình buông tay, con sẽ không có cơ hội sống", chị Minh nhớ lại.

Sau chẩn đoán, chị suy sụp, cân nặng giảm từ 50 kg xuống còn 40 kg. Nghĩ đến đứa con trong bụng và gia đình nhỏ, chị dần lấy lại tinh thần, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM để được theo dõi song song thai kỳ và bệnh lý ung thư.

Các bác sĩ Sản Phụ khoa phối hợp cùng bác sĩ Ung bướu theo dõi sát sao. Theo BS.CKII Lê Thanh Hùng, Phó khoa Sản, Trung tâm Sản Phụ khoa, với phụ nữ không mang thai và đã sinh đủ con, điều trị triệt căn ở giai đoạn này thường là cắt tử cung hoàn toàn để phòng ngừa di căn; trường hợp không thể phẫu thuật có thể cân nhắc xạ trị hoặc hóa trị.

Quyết định giữ thai trong trường hợp của chị Minh không được khuyến cáo về mặt chuyên môn vì tổn thương không còn hoàn toàn khu trú, tiềm ẩn nguy cơ tiến triển. Tuy nhiên, chị lựa chọn tin tưởng vào sự theo dõi sát sao của bác sĩ và nghị lực của chính mình.

Thai 27 tuần phát hiện ruột giãn, thêm một thử thách

Những tháng sau đó, mỗi cử động của con là một nguồn động viên lớn với chị. Nhưng đến tuần 27, siêu âm ghi nhận ruột thai nhi giãn – có thể chỉ là hiện tượng thoáng qua, song cũng có nguy cơ bất thường tiêu hóa bẩm sinh.

Chị phải siêu âm theo dõi hàng tuần. "Hết kiếp nạn của mẹ đến kiếp nạn của con, tôi sợ cứ khóc mãi", chị chia sẻ.

May mắn, tình trạng ruột giãn không tiến triển thêm trong các lần kiểm tra sau đó. Thai kỳ tiếp tục được theo dõi chặt chẽ cho đến ngày đủ tháng.

Đón con khỏe mạnh cận Tết, tiếp tục hành trình điều trị

Tuần thai 39, chị Minh chuyển dạ và được mổ lấy thai an toàn trong những ngày cận Tết. Ê kíp tiếp tục khuyến nghị cắt tử cung ngay sau sinh để điều trị triệt để. Tuy nhiên, chị xin trì hoãn để được về nhà đón Tết trọn vẹn cùng gia đình trước khi sắp xếp điều trị tiếp theo.

Sau hành trình nhiều tháng lo âu, khoảnh khắc ôm con trong tay mang đến cho chị cảm nhận trọn vẹn về sự sống và một khởi đầu mới. Với chị Minh, con trai là "chồi non mùa xuân" đến vào thời điểm khó khăn nhất, nhưng cũng mang theo niềm tin và động lực để người mẹ tiếp tục bước vào chặng đường điều trị phía trước.

Khuyến cáo chuyên gia: Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ bằng xét nghiệm Pap và HPV, kể cả khi chưa có triệu chứng. Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp tăng khả năng điều trị hiệu quả và giảm rủi ro cho cả mẹ và thai nhi trong trường hợp mang thai.