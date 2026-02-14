Sinh con sát Tết cần lưu ý gì?

Sinh con sát Tết đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng của thai phụ và người thân để bảo đảm sức khỏe cho mẹ và bé. Trong không khí bận rộn của các hoạt động chuẩn bị Tết, thai phụ cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng để tránh những rủi ro như đầy hơi và đái tháo đường thai kỳ .

Hãy cùng tìm hiểu những nguyên tắc giúp thai phụ duy trì tâm lý thoải mái và sức khỏe tốt nhất trong dịp Tết này, biến thời khắc chào đón thiên thần nhỏ thành kỷ niệm đáng nhớ.

1. Những thách thức khi sinh con sát Tết

Sinh con sát Tết đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm sức khỏe cho mẹ và bé.

Sát Tết thường là lúc nhịp sống trở nên hối hả nhất với hàng tá công việc không tên từ dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ đạc đến hoàn tất các báo cáo cuối năm. Chính việc vận động quá sức trong những ngày này có thể dẫn đến nguy cơ sinh non hoặc khiến cơ thể mẹ bầu kiệt sức trước khi bước vào cuộc "vượt cạn".

Bên cạnh áp lực công việc, tâm lý lo lắng về việc bệnh viện quá tải hoặc đội ngũ y tế thay đổi ca trực trong kỳ nghỉ lễ sắp tới cũng khiến nhiều thai phụ bất an. Thêm vào đó, việc tham gia vào các bữa tiệc tất niên liên miên với thực phẩm chứa nhiều muối, đường hay đồ nếp khiến mẹ bầu dễ gặp các biến chứng nguy hiểm như phù nề chân, rối loạn tiêu hóa hoặc tăng huyết áp thai kỳ đột ngột ngay ngưỡng cửa ngày sinh.

2. Chế độ dinh dưỡng cho mẹ bầu sắp sinh con

Để chuẩn bị năng lượng tốt nhất cho cuộc chuyển dạ, thai phụ cần đặc biệt lưu ý chế độ ăn uống :

Hạn chế đồ dầu mỡ và thực phẩm chế biến sẵn: Các món đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, giò chả, thịt đông thường chứa nhiều năng lượng nhưng ít chất xơ. Mẹ bầu nên ăn vừa phải để tránh táo bón và đầy bụng.

Bổ sung đủ nước và chất xơ: Rau xanh và trái cây tươi giúp mẹ bầu ổn định tiêu hóa. Đừng quên uống đủ 2 – 2,5 lít nước mỗi ngày.

Kiểm soát lượng đường: Các loại mứt Tết, bánh kẹo chứa lượng đường rất cao. Thai phụ cần kiểm soát chặt chẽ để tránh nguy cơ đái tháo đường thai kỳ hoặc tăng cân quá mức sát ngày sinh.

3. Quản lý sức khỏe và tâm lý trước sinh con

Tâm lý thoải mái là yếu tố tiên quyết để cuộc sinh nở diễn ra thuận lợi.

Tránh vận động quá sức

Nhiều thai phụ có thói quen dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Tuy nhiên, ở giai đoạn cuối thai kỳ, việc cúi người, bê đồ nặng hoặc đứng quá lâu có thể dẫn đến động thai hoặc sinh non . Hãy ưu tiên nghỉ ngơi và chia sẻ việc nhà với người thân.

Giữ tinh thần lạc quan

Tiếng ồn từ pháo hoa, sự đông đúc khi tiệc tùng chúc Tết có thể gây mệt mỏi. Thai phụ nên chọn không gian yên tĩnh, nghe nhạc nhẹ và đi ngủ sớm để duy trì nhịp sinh học ổn định.

4. Chuẩn bị sẵn sàng "giỏ đồ đi sinh" và phương án y tế

Sinh con vào những ngày sát Tết đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hậu cần để tránh bị động trước sự thay đổi của nhịp sống cuối năm:

Hồ sơ thăm khám luôn ở trạng thái "sẵn sàng": Trong những ngày cận Tết, có thể phải nhập viện bất cứ lúc nào. Hãy kẹp sẵn hồ sơ khám thai định kỳ, thẻ bảo hiểm y tế, căn cước công dân và các kết quả xét nghiệm quan trọng vào một bìa túi riêng. Việc này giúp các bác sĩ trực cấp cứu nắm bắt nhanh tình trạng thai kỳ mà không mất thời gian tìm kiếm.

Thiết lập phương án di chuyển khẩn cấp: Giao thông những ngày sát Tết thường xuyên ùn tắc và nhu cầu đi lại tăng cao khiến việc gọi xe cấp cứu hoặc taxi trở nên khó khăn hơn bình thường. Hãy chủ động lưu số điện thoại của các hãng xe uy tín hoặc nhờ người thân túc trực phương tiện 24/7 để đảm bảo có thể di chuyển đến bệnh viện ngay khi có dấu hiệu chuyển dạ .

Hoàn thiện "giỏ đồ đi sinh" sớm: Đừng đợi đến đúng ngày mới sắp xếp. Bạn cần hoàn tất việc chuẩn bị quần áo cho mẹ và bé, tã lót, khăn bông và các vật dụng cá nhân trước kỳ nghỉ Tết ít nhất 2 tuần . Việc chuẩn bị sớm giúp bạn an tâm nghỉ ngơi, đồng thời tránh được tình trạng các cửa hàng đồ mẹ và bé đóng cửa sớm hoặc cháy hàng trong đợt mua sắm cao điểm cuối năm.

5. Chăm sóc hậu sản trong những ngày đầu năm

Sau khi sinh, việc chăm sóc mẹ và bé trong môi trường dịp Tết cần chú ý:

Giữ ấm cơ thể: Tiết trời Tết ở miền Bắc thường lạnh, mẹ bầu sau sinh cần được giữ ấm tuyệt đối, tránh gió lùa nhưng vẫn đảm bảo phòng ốc thông thoáng.

Hạn chế khách thăm sớm: Ngày Tết khách khứa đông đúc có thể mang theo vi khuẩn hoặc gây ồn ào. Hãy khéo léo hạn chế người thăm để mẹ có thời gian nghỉ ngơi và bé tránh bị nhiễm khuẩn chéo.

Vệ sinh vùng kín và vết mổ: Viêm vùng chậu hoặc nhiễm trùng hậu sản là những biến chứng nguy hiểm. Mẹ cần vệ sinh đúng cách theo chỉ dẫn của bác sĩ và không nên kiêng tắm rửa quá mức theo quan niệm cũ.

Sinh con sát Tết là một trải nghiệm đặc biệt. Với sự cẩn trọng trong sinh hoạt và sự đồng hành sát sao của gia đình, mẹ bầu hoàn toàn có thể đón "thiên thần nhỏ" một cách bình an và khỏe mạnh.