Cuộc sống sang chảnh của người đẹp showbiz Việt vừa được tình trẻ kém 11 tuổi tặng 6.863 bông hồng dịp sinh nhật

Thứ ba, 14:01 25/08/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Sau nhiều biến cố trong cuộc sống cá nhân, hình ảnh Diệp Lâm Anh mỉm cười trước món quà sinh nhật phủ kín hoa hồng cùng lời đáp "Yêu Kiên" khiến không ít khán giả cảm thấy ấm lòng.

Cuộc sống sang chảnh của Diệp Lâm Anh sau sinh nhật đặc biệt với 6 . 863 Bông hồng - Ảnh 1.

Mới đây, trên trang cá nhân Phạm Kiên - Người được coi là tình trẻ kém 11 tuổi của Diệp Lâm Anh, đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chuẩn bị món quà sinh nhật đặc biệt dành cho Diệp Lâm Anh. Theo chia sẻ của anh, toàn bộ "thảm hoa" được tạo nên từ 6.863 bông hồng, con số mang ý nghĩa "lộc - phát - tài - lộc". Phụ nữ Mới đưa tin.

Cuộc sống sang chảnh của Diệp Lâm Anh sau sinh nhật đặc biệt với 6 . 863 Bông hồng - Ảnh 2.

Hàng nghìn bông hoa được xếp kín khu vực sảnh, kết hợp cùng hệ thống đèn nhấp nháy tạo nên khung cảnh vô cùng nổi bật. 

Cuộc sống sang chảnh của Diệp Lâm Anh sau sinh nhật đặc biệt với 6 . 863 Bông hồng - Ảnh 3.

Kèm theo video, nam người mẫu viết: "Làm điều bất ngờ với 6863 bông hoa tượng trưng cho lộc - phát - tài - lộc. Chúc mừng sinh nhật nha".

Cuộc sống sang chảnh của Diệp Lâm Anh sau sinh nhật đặc biệt với 6 . 863 Bông hồng - Ảnh 4.

Điều khiến dân mạng thích thú là ngay dưới bài đăng, Diệp Lâm Anh cũng nhanh chóng để lại bình luận ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: "Yêu Kiên". Chỉ hai chữ đơn giản cũng đủ khiến phần bình luận trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Thông tin trên Phụ nữ & Pháp luật.

Cuộc sống sang chảnh của Diệp Lâm Anh sau sinh nhật đặc biệt với 6 . 863 Bông hồng - Ảnh 5.

Không phải siêu xe hay túi hiệu, món quà sinh nhật mà Phạm Kiên dành cho Diệp Lâm Anh năm nay lại khiến mạng xã hội "dậy sóng" bởi sự lãng mạn và dụng ý đặc biệt. Chỉ sau ít giờ đăng tải, đoạn clip ghi lại cảnh hàng nghìn bông hồng phủ kín sảnh nhà nữ ca sĩ đã thu hút lượng xem lên tới hàng triệu, kéo theo hàng nghìn bình luận chúc phúc cho cặp đôi.

Cuộc sống sang chảnh của Diệp Lâm Anh sau sinh nhật đặc biệt với 6 . 863 Bông hồng - Ảnh 6.

Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên bắt đầu vướng tin đồn tình cảm từ đầu năm 2025 sau khi liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại sự kiện, đi du lịch và làm việc. Về phía Diệp Lâm Anh, cô từng chia sẻ bạn trai hiện tại là người tử tế, có trách nhiệm và mang lại cho mình cảm giác an toàn, nhưng lựa chọn không công khai quá nhiều về chuyện riêng tư. Sau nhiều năm trải qua biến cố hôn nhân, Diệp Lâm Anh đã có một cuộc sống mới hạnh phúc hơn, rạng rỡ hơn. Căn biệt thự mà cô đang sống sau khi được cải tạo lại càng khiến mọi người xuýt xoa vì quá đẹp. Ngôi sao đưa tin.

Cuộc sống sang chảnh của Diệp Lâm Anh sau sinh nhật đặc biệt với 6 . 863 Bông hồng - Ảnh 7.
Cuộc sống sang chảnh của Diệp Lâm Anh sau sinh nhật đặc biệt với 6 . 863 Bông hồng - Ảnh 8.
Cuộc sống sang chảnh của Diệp Lâm Anh sau sinh nhật đặc biệt với 6 . 863 Bông hồng - Ảnh 9.
Cuộc sống sang chảnh của Diệp Lâm Anh sau sinh nhật đặc biệt với 6 . 863 Bông hồng - Ảnh 10.

Ban đầu, đây là căn nhà mà mẹ ruột tặng cho Diệp Lâm Anh với mong muốn con gái có một tổ ấm đi về ổn định, giúp con chữa lành sau những tổn thương. Sau khi nhận nhà thô thì Diệp Lâm Anh chi thêm 2 tỷ để cải tạo theo ý thích. Không phải vì không còn đẹp nữa, mà theo Diệp Lâm Anh chia sẻ, có những góc phải đập đi xây lại, hoặc biến tấu làm sao để phù hợp với nhu cầu sử dụng: "Vì có những góc rất đẹp, rất chill nhưng không ai dùng đến thì đành phải làm lại sao cho không lãng phí không gian!".

Cuộc sống sang chảnh của Diệp Lâm Anh sau sinh nhật đặc biệt với 6 . 863 Bông hồng - Ảnh 11.

Sau khi dọn về nhà mới để ở, Diệp Lâm Anh đã có những thay đổi tích cực hơn: Hạnh phúc, vui vẻ và nhẹ nhàng, chú tâm vào công việc sau những chuyện không hay xảy đến. Để làm được điều này, Diệp Lâm Anh bật mí: "Đó là nhờ căn nhà mình đang sống. Dù cách xa trung tâm thành phố, mỗi lần di chuyển cũng tốn kha khá thời gian nhưng đây là nơi đã giúp mình tái tạo năng lượng vì có mẹ chăm sóc và 2 bé bầu bạn. Một không gian yên tĩnh có nhiều cây xanh, mang đến chút yên bình giữa lòng thành phố. Lại còn là căn nhà mình tự tay lên ý tưởng cải tạo, làm nội thất, chọn lọc từng món đồ decor,... Cảm giác rất đã!".

Cuộc sống sang chảnh của Diệp Lâm Anh sau sinh nhật đặc biệt với 6 . 863 Bông hồng - Ảnh 12.
Cuộc sống sang chảnh của Diệp Lâm Anh sau sinh nhật đặc biệt với 6 . 863 Bông hồng - Ảnh 13.

Vì là nhà nằm trong một dự án nên đa phần cấu tạo và kiến trúc đã xếp sẵn theo một khuôn, khi nhận nhà về Diệp Lâm Anh chi tiền thêm để làm nội thất, decor nhà cửa và nhờ KTS cân đo đong đếm làm sao để phục vụ được 3 thế hệ: Mẹ, cô và 2 bé nhỏ.

Cuộc sống sang chảnh của Diệp Lâm Anh sau sinh nhật đặc biệt với 6 . 863 Bông hồng - Ảnh 14.

Cuộc sống sang chảnh của Diệp Lâm Anh sau sinh nhật đặc biệt với 6 . 863 Bông hồng - Ảnh 15.
Cuộc sống sang chảnh của Diệp Lâm Anh sau sinh nhật đặc biệt với 6 . 863 Bông hồng - Ảnh 16.
Cuộc sống sang chảnh của Diệp Lâm Anh sau sinh nhật đặc biệt với 6 . 863 Bông hồng - Ảnh 17.

Tổng thể căn nhà sau khi được hoàn thiện có 1 tầng trệt, 2 tầng lầu, 3 phòng ngủ, với gam màu chủ đạo pastel trắng be kết hợp nội thất tối màu để làm điểm nhấn. Tuy nhiên đến hiện tại, một số những thiết kế ban đầu phải thay đổi vì nhu cầu sử dụng giờ đây cũng đã khác. Ví dụ như việc Diệp Lâm Anh đã tận dụng gần hết khoảng không gian phòng khách và bàn ăn để tạo một studio nhỏ dành cho việc livestream, tủ đựng rượu yêu thích cũng biến tấu thành tủ trưng bày mỹ phẩm, gian phòng trà trên tầng thượng ít khi sử dụng nên có ý định "bỏ" tạo thêm phòng ngủ phụ,... và những chi tiết rất nhỏ khác mà chỉ khi thực sự ở và trải nghiệm căn nhà của mình mới có thể nhận ra.

Cuộc sống sang chảnh của Diệp Lâm Anh sau sinh nhật đặc biệt với 6 . 863 Bông hồng - Ảnh 18.

Một vài điểm nhấn nhá trong nhà được làm theo nhu cầu sử dụng như: Phần nội thất trong nhà tối giản nhưng vẫn tiện nghi để mẹ và các bé có một không gian sinh hoạt vừa thoải mái lại an toàn, thiết kế thêm các hệ thống tủ để thoả mãn sở thích trưng bày của Diệp Lâm Anh, phòng trà thư giãn và góc làm việc riêng, hệ thống an ninh như camera, các thiết bị thông minh đều được bố trí đâu vào đấy. Có thể nói là một không gian mà Diệp Lâm Anh đầu tư rất nhiều tâm huyết.

Cuộc sống sang chảnh của Diệp Lâm Anh sau sinh nhật đặc biệt với 6 . 863 Bông hồng - Ảnh 19.
Cuộc sống sang chảnh của Diệp Lâm Anh sau sinh nhật đặc biệt với 6 . 863 Bông hồng - Ảnh 20.

Có một phòng ngủ master vẫn giữ nguyên vì nhu cầu của gia chủ hiện tại chưa có nhiều thay đổi.

Cuộc sống sang chảnh của Diệp Lâm Anh sau sinh nhật đặc biệt với 6 . 863 Bông hồng - Ảnh 21.Trả mẹ chồng 3 tỷ đồng và nhận lại căn nhà ở Việt Nam theo phán quyết mới nhất của Tòa án, vợ Đức Tiến hiện sống ra sao?

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