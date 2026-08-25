Cuộc sống sang chảnh của người đẹp showbiz Việt vừa được tình trẻ kém 11 tuổi tặng 6.863 bông hồng dịp sinh nhật
GĐXH - Sau nhiều biến cố trong cuộc sống cá nhân, hình ảnh Diệp Lâm Anh mỉm cười trước món quà sinh nhật phủ kín hoa hồng cùng lời đáp "Yêu Kiên" khiến không ít khán giả cảm thấy ấm lòng.
Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên bắt đầu vướng tin đồn tình cảm từ đầu năm 2025 sau khi liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại sự kiện, đi du lịch và làm việc. Về phía Diệp Lâm Anh, cô từng chia sẻ bạn trai hiện tại là người tử tế, có trách nhiệm và mang lại cho mình cảm giác an toàn, nhưng lựa chọn không công khai quá nhiều về chuyện riêng tư. Sau nhiều năm trải qua biến cố hôn nhân, Diệp Lâm Anh đã có một cuộc sống mới hạnh phúc hơn, rạng rỡ hơn. Căn biệt thự mà cô đang sống sau khi được cải tạo lại càng khiến mọi người xuýt xoa vì quá đẹp. Ngôi sao đưa tin.
Ban đầu, đây là căn nhà mà mẹ ruột tặng cho Diệp Lâm Anh với mong muốn con gái có một tổ ấm đi về ổn định, giúp con chữa lành sau những tổn thương. Sau khi nhận nhà thô thì Diệp Lâm Anh chi thêm 2 tỷ để cải tạo theo ý thích. Không phải vì không còn đẹp nữa, mà theo Diệp Lâm Anh chia sẻ, có những góc phải đập đi xây lại, hoặc biến tấu làm sao để phù hợp với nhu cầu sử dụng: "Vì có những góc rất đẹp, rất chill nhưng không ai dùng đến thì đành phải làm lại sao cho không lãng phí không gian!".
Sau khi dọn về nhà mới để ở, Diệp Lâm Anh đã có những thay đổi tích cực hơn: Hạnh phúc, vui vẻ và nhẹ nhàng, chú tâm vào công việc sau những chuyện không hay xảy đến. Để làm được điều này, Diệp Lâm Anh bật mí: "Đó là nhờ căn nhà mình đang sống. Dù cách xa trung tâm thành phố, mỗi lần di chuyển cũng tốn kha khá thời gian nhưng đây là nơi đã giúp mình tái tạo năng lượng vì có mẹ chăm sóc và 2 bé bầu bạn. Một không gian yên tĩnh có nhiều cây xanh, mang đến chút yên bình giữa lòng thành phố. Lại còn là căn nhà mình tự tay lên ý tưởng cải tạo, làm nội thất, chọn lọc từng món đồ decor,... Cảm giác rất đã!".
Vì là nhà nằm trong một dự án nên đa phần cấu tạo và kiến trúc đã xếp sẵn theo một khuôn, khi nhận nhà về Diệp Lâm Anh chi tiền thêm để làm nội thất, decor nhà cửa và nhờ KTS cân đo đong đếm làm sao để phục vụ được 3 thế hệ: Mẹ, cô và 2 bé nhỏ.
Tổng thể căn nhà sau khi được hoàn thiện có 1 tầng trệt, 2 tầng lầu, 3 phòng ngủ, với gam màu chủ đạo pastel trắng be kết hợp nội thất tối màu để làm điểm nhấn. Tuy nhiên đến hiện tại, một số những thiết kế ban đầu phải thay đổi vì nhu cầu sử dụng giờ đây cũng đã khác. Ví dụ như việc Diệp Lâm Anh đã tận dụng gần hết khoảng không gian phòng khách và bàn ăn để tạo một studio nhỏ dành cho việc livestream, tủ đựng rượu yêu thích cũng biến tấu thành tủ trưng bày mỹ phẩm, gian phòng trà trên tầng thượng ít khi sử dụng nên có ý định "bỏ" tạo thêm phòng ngủ phụ,... và những chi tiết rất nhỏ khác mà chỉ khi thực sự ở và trải nghiệm căn nhà của mình mới có thể nhận ra.
Một vài điểm nhấn nhá trong nhà được làm theo nhu cầu sử dụng như: Phần nội thất trong nhà tối giản nhưng vẫn tiện nghi để mẹ và các bé có một không gian sinh hoạt vừa thoải mái lại an toàn, thiết kế thêm các hệ thống tủ để thoả mãn sở thích trưng bày của Diệp Lâm Anh, phòng trà thư giãn và góc làm việc riêng, hệ thống an ninh như camera, các thiết bị thông minh đều được bố trí đâu vào đấy. Có thể nói là một không gian mà Diệp Lâm Anh đầu tư rất nhiều tâm huyết.
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