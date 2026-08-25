Cuộc sống sang chảnh của người đẹp showbiz Việt vừa được tình trẻ kém 11 tuổi tặng 6.863 bông hồng dịp sinh nhật

Sau khi dọn về nhà mới để ở, Diệp Lâm Anh đã có những thay đổi tích cực hơn: Hạnh phúc, vui vẻ và nhẹ nhàng, chú tâm vào công việc sau những chuyện không hay xảy đến. Để làm được điều này, Diệp Lâm Anh bật mí: "Đó là nhờ căn nhà mình đang sống. Dù cách xa trung tâm thành phố, mỗi lần di chuyển cũng tốn kha khá thời gian nhưng đây là nơi đã giúp mình tái tạo năng lượng vì có mẹ chăm sóc và 2 bé bầu bạn. Một không gian yên tĩnh có nhiều cây xanh, mang đến chút yên bình giữa lòng thành phố. Lại còn là căn nhà mình tự tay lên ý tưởng cải tạo, làm nội thất, chọn lọc từng món đồ decor,... Cảm giác rất đã!".