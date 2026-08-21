Đây mới là vị trí đặt cây thiết mộc lan hút tài và cách kích ra hoa

Đặc điểm cây thiết mộc lan

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, việc trồng cây xanh trong nhà trở nên khá phổ biến. Trồng cây trong nhà không đơn giản chỉ là trang trí hay làm đẹp cho ngôi nhà của bạn mà nó còn giúp cho gia đình bạn luôn có bầu không khí trong lành.

Thậm chí, có những loại cây còn được cho là giúp mang nhiều tài lộc đến cho gia chủ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nên trồng cây gì và trồng như thế nào để có thể hút được những khí độc hại trong nhà, đem lại bầu không khí trong lành giúp cả nhà luôn khỏe mạnh. Và một trong những cây cảnh ưa chuộng là cây thiết mộc lan.

Thiết mộc lan được biết tới với nhiều tên gọi khác nhau như cây phát tài hay phất dụ thơm. Đây là 1 mẫu cây thân gỗ, mang hoa màu trắng và mùi rất thơm. Cây thiết mộc lan với thế cao tới 6m. Khi được trồng thành cây cảnh, người ta thường cắt ngang cây để măng non mọc xung quanh. Lá cây thiết mộc lan màu xanh sẫm, ở giữa với vệt màu trắng nhạt. Lá dài khoảng 1m, rộng tới 10cm.

Vị trí và ý nghĩa cây thiết mộc lan trong phong thủy

Thông tin trên VTC News, nên trồng cây thiết mộc lan ở trong nhà vì loại cây này mang lại nhiều may mắn và thịnh vượng cho gia chủ. Để phát huy tối đa ý nghĩa phong thủy của cây thiết mộc lan, bạn nên đặt cây ở những vị trí sau:

Cây thiết mộc lan là loài cây không chỉ dùng làm cây cảnh trang trí, mà còn giúp đem đến những giá trị phong thủy tốt lành, tăng vượng khí cho ngôi nhà của bạn.

Bạn nên đặt cây thiết mộc lan ở phòng khách, vì đây là vị trí lý tưởng để cây thiết mộc lan mang lại vượng khí, tài lộc cho gia đình. Mặt khác bạn cũng có thể đặt cây trên bàn làm việc hoặc gần cửa ra vào giúp thu hút may mắn, thăng tiến trong công việc. Đặt cây thiết mộc lan ở cửa hàng, nhà hàng có thể giúp gia tăng doanh thu, buôn may bán đắt.

Hướng Đông hoặc Đông Nam: Theo phong thủy, đây là hai hướng tốt nhất để đặt cây, giúp gia tăng tài lộc và sức khỏe.

Mặt khác, một trong những điểm đặc biệt của thiết mộc lan chính là khả năng thích nghi với nhiều môi trường sống khác nhau. Cây có thể sống trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc môi trường ánh sáng mạnh; dễ dàng sống trong nhiều loại không gian như văn phòng, phòng khách hay nơi có không khí khô, thiếu ánh sáng. Loại cây này được yêu thích không chỉ vì vẻ đẹp mà còn vì dễ chăm sóc và đặc biệt là ý nghĩa phong thủy gắn với đặc tính của nó.

Trong phong thủy, cây thiết mộc lan mang nhiều ý nghĩa tốt lành, được coi là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Cây giúp tạo ra một không gian hài hòa, mang lại sự cân bằng và sức sống cho ngôi nhà hoặc văn phòng.

Ngoài ra, cây thiết mộc lan còn có khả năng hút bức xạ và các chất độc hại trong không khí, cải thiện chất lượng không khí trong phòng, mang lại môi trường sống trong lành. Trong phong thủy, cây thiết mộc lan được coi là mang lại sự cân bằng năng lượng và tạo ra nguồn sinh khí dồi dào, giúp tăng cường sự nghiệp cho gia chủ.

Cách kích thiết mộc lan ra hoa

Để kích thích cây ra hoa, bạn nên đặt cây ở nơi có nhiều ánh sáng tự nhiên, gần cửa sổ hoặc hiên nhà. Tránh để cây dưới ánh nắng gay gắt trực tiếp, đặc biệt vào buổi trưa vì có thể gây cháy lá.

Sử dụng đất tơi xốp, giàu chất dinh dưỡng và thoát nước tốt. Cây thiết mộc lan không chịu được úng nước, do đó, chậu cây cần được đục lỗ thoát nước hợp lý. Bạn nên thay chậu 1-2 năm một lần để giúp cây phát triển tốt hơn.

Muốn cây thiết mộc lan ra hoa, bạn nên bón phân hữu cơ hoặc phân chuyên dụng như NPK với hàm lượng vừa đủ, khoảng 1-2 lần mỗi tháng. Đặc biệt, mùa xuân và mùa hè là thời điểm cây phát triển mạnh, cần chú ý cung cấp nhiều dinh dưỡng để cây có đủ điều kiện ra hoa.

Những lưu ý khi trồng cây thiết mộc lan trong nhà

Theo trang Đời sống và Pháp luật, để thiết mộc lan phát triển xanh tốt và mang lại những lợi ích phong thủy, bạn cần chăm sóc cây đúng cách.

Thiết mộc lan ưa sáng nhưng không chịu được ánh nắng trực tiếp. Nên bạn đặt cây ở nơi có ánh sáng gián tiếp, tránh ánh nắng gay gắt chiếu vào lá. Mặt khác, cây thích nghi tốt với nhiệt độ phòng thông thường (18-25 độ C). Tránh đặt cây ở nơi có nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, gần cửa sổ gió lùa hoặc máy lạnh.

Thiết mộc lan không cần tưới quá nhiều nước. Chỉ tưới khi đất khô, tránh để cây bị úng nước. Sử dụng đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt. Bón phân định kỳ cho cây, khoảng 2-3 tháng/lần và thường xuyên kiểm tra cây để phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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