Những ngày, giờ đẹp cúng Rằm tháng 7 sớm năm 2026 phù hợp với từng con giáp

Rằm tháng 7 có một điều nhiều người vẫn hiểu sai khi đốt vàng mã GĐXH - Rằm tháng 7 thì phải có vàng mã, không nhiều thì ít. Có gia đình còn chi vài triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng để mua tiền vàng, nhà cửa, xe cộ, quần áo giấy... “gửi” cho người đã khuất với quan niệm “đốt càng nhiều càng thành tâm”. Nhưng điều gì thực sự khiến chúng ta bỏ ra số tiền lớn để hóa vàng? Đó là lòng hiếu kính với người đã khuất, hay đơn giản là nỗi sợ mình chưa làm đủ và liệu vàng mã có thực sự cần thiết để làm cho người đã khuất.

Vì sao mâm cúng cô hồn thường không thể thiếu món ăn này? GĐXH – Giữa mâm lễ tháng 7 âm lịch với đủ vật phẩm, có một món ăn rất đỗi giản dị nhưng thường không thể thiếu là bát cháo trắng loãng. Vì sao món ăn này lại được dành riêng cho lễ cúng cô hồn và không thể thiếu. Sau khi cúng, bát cháo ấy có nên ăn hay phải bỏ đi?

Rằm tháng 7 năm 2026 rơi vào thứ Năm, ngày 27/8/2026 dương lịch. Chuyên gia Nguyễn Song Hà chia sẻ, gia đình không nhất thiết phải chờ đến đúng ngày này mới làm lễ.

Khi lựa chọn ngày cúng, chuyên gia lưu ý cần xem xét tuổi của trạch chủ (người đứng đầu gia đình), trong đó ưu tiên tránh xung về Thiên Can trước, sau đó mới xét tới Địa Chi. Đây là cách tính theo quan niệm phong thủy, trong đó Thiên Can được cho là có mức độ tương tác mạnh hơn 3 lần địa chi.

Dưới đây là những ngày giờ đẹp cúng Rằm tháng 7 năm 2026 được chuyên gia Nguyễn Song Hà gợi ý để các gia đình tham khảo:

Ngày giờ đẹp cúng Rằm tháng 7 năm 2026 vào ngày 11/7 âm lịch chủ nhật 23/8

Ngày 11/7 âm lịch năm 2026 là ngày Kỷ Tỵ, tháng Bính Thân. Theo chuyên gia, ngày này kỵ các tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Dậu và những người mang thiên can Quý, gồm các năm sinh: 1943, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003, 2013.

Các tuổi còn lại có thể tham khảo lựa chọn ngày này để làm lễ. Những giờ đẹp cúng Rằm tháng 7 âm lịch 2026 sớm được chuyên gia gợi ý gồm:

+ Giờ Thìn: 7h - 9h

+ Giờ Tỵ: 9h - 11h

+ Giờ Mùi: 13h - 15h

Ngày giờ đẹp cúng Rằm tháng 7 năm 2026 vào ngày 12/7 âm lịch, thứ hai 24/8

Ngày 12/7 âm lịch là ngày Canh Ngọ, tháng Bính Thân. Ngày này kỵ các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thân và những người mang thiên can Giáp, gồm các năm sinh: 1944, 1954, 1964, 1974, 1984, 1994, 2004, 2014.

Giờ đẹp lựa chọn làm lễ cúng Rằm tháng 7 âm lịch sớm được chuyên gia gợi ý:

+ Giờ Mão: 5h - 7h

+ Giờ Thìn: 7h - 9h

+ Giờ Thân: 15h - 17h

+ Giờ Dậu: 17h - 19h

Ngày 13/7 âm lịch – Thứ Ba ngày 25/8/2026

Ngày 13/7 âm lịch là ngày Tân Mùi, tháng Bính Thân. Theo chuyên gia Nguyễn Song Hà, ngày này kỵ các tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Hợi và những người mang thiên can Ất, gồm các năm sinh: 1945, 1955, 1965, 1975, 1985, 1995, 2005, 2015.

Giờ được chuyên gia gợi ý:

+ Giờ Mão: 5h - 7h

+ Giờ Tỵ: 9h - 11h

+ Giờ Thân: 15h - 17h

Ngày 14/7 âm lịch – Thứ Tư ngày 26/8/2026

Ngày 14/7 âm lịch là ngày Nhâm Thân, tháng Bính Thân. Ngày này kỵ các tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi và những người mang thiên can Bính, gồm các năm sinh: 1946, 1956, 1966, 1976, 1986, 1996, 2006.

Giờ được chuyên gia gợi ý:

+ Giờ Thìn: 7h - 9h

+ Giờ Tỵ: 9h - 11h

+ Giờ Mùi: 13h - 15h

+ Giờ Dậu: 17h - 19h

Ngày 15/7 âm lịch – Thứ Năm là ngày chính Rằm tháng 7

Ngày Rằm tháng 7 năm 2026 là ngày Quý Dậu, tháng Bính Thân, tương ứng ngày 27/8/2026 dương lịch.

Theo chuyên gia Nguyễn Song Hà, ngày này kỵ các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu và những người mang thiên can Đinh, gồm các năm sinh: 1947, 1957, 1967, 1977, 1987, 1997, 2007.

Giờ được chuyên gia gợi ý:

+ Giờ Mão: 5h - 7h

+ Giờ Tỵ: 9h - 11h

+ Giờ Mùi: 13h - 15h

Lưu ý đặc biệt về việc chọn ngày 10/7 âm lịch để cúng Rằm tháng 7

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, một trong những ngày cúng Rằm tháng 7 âm lịch sớm cần lưu ý là ngày mùng 10 âm lịch. Theo chuyên gia, ngày mùng 10 âm lịch hằng tháng được quan niệm là Ngày Nguyệt Thần Tài, vì vậy nếu thực hiện lễ cúng Rằm tháng 7 trong ngày này sẽ bị coi là "phạm lễ, mất lễ".

Trong trường hợp gia đình muốn thực hiện nghi lễ trong ngày 10/7 âm lịch, chuyên gia cho rằng có thể làm lễ Thần Tài trước, sau đó mới tiến hành lễ Rằm tháng 7.

Nhiều người băn khoăn, cúng Rằm tháng 7 sớm có cần đúng giờ? Theo chuyên gia, như đã nói ở trên, giờ cúng có thể căn cứ vào tuổi của trạch chủ để lựa chọn thời điểm phù hợp. Tuy nhiên, không phải quy định bắt buộc đối với tất cả các gia đình.

Gia chủ có thể chủ động sắp xếp thời gian, chuẩn bị lễ vật chu đáo, giữ sự thành kính và thực hiện nghi lễ phù hợp với phong tục, điều kiện của gia đình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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